Izbor 10 proizvoda tehno industrije koji su obilježili 2023.

Proteklu godinu u potpunosti je obilježila umjetna inteligencija. Tik prije početka 2023. tvrtka OpenAI objavila je ChatGPT, bot temeljen na generativnoj umjetnoj inteligenciji koji je na prepad ušao u mainstream i potpuno ga osvojio te je lani gotovo sve bilo podređeno upravo tom alatu umjetne inteligencije. Kako stvari stoje, taj trend će se nastaviti i tehno tvrtke nastojat će čim više inkorporirati umjetnu inteligenciju u svoje proizvode, a uz njihovu pomoć i ostale industrije prigrlit će nove mogućnosti koje AI pruža. Isto vrijedi za gadgete, oni koji nisu povezani i uvezani s AI-jem, to će svakako biti.

A zasad, glavni uređaji koji nam omogućavaju kvalitetan 'susret' s umjetnom inteligencijom te objedinjavaju niz funkcionalnosti bez kojih više i ne znamo živjeti su i dalje pametni telefoni. Stoga smo se i lani bavili recenziranjem bitnih noviteta u tom polju. Premda nisu ostvareni senzacionalni ni revolucionarni pomaci ni inovacije koje bi nas natjerale da nužno mijenjamo uređaj za onaj najnoviji, proizvođači čine, možda sitne, ali svakako nove proboje bilo da je riječ o izdržljivosti, kvaliteti ili pak nekim novim načinima uvezanosti. U ovom pregledu, tako nudimo, najboljih pet mobitela koje smo imali na testu. A osim smartfona, izdvojili smo dodatnih pet noviteta koji su ili korisni, poput nekih aplikacija, ili su nas pak osvojili inovativnom idejom, koja možda u prvom pokušaju nije uspjela, ali je pokazala smjer u kojem se tehno industrija, primjerice, ona nosivih uređaja, planira razvijati.

Izdvojili smo i novosti što se tiče društvenih mreža, budući da nam one svakako oblikuju živote, stoga valja biti u tijeku. Dakle, ukupno predstavljamo top 10 lanjskih uređaja i inovacija, aplikacija za koje smatramo da ih valja zabilježiti, jer su obilježili proteklu godinu i postavili svojevrsne trendove.

1. ChatGpt, Bing i niz drugih AI appova

ChatGPT bio je najpopularniji proizvod protekle godine i obilježio je zapravo cijelu 2023., iako je lansiran krajem 2022. No zahvaljujući generativnoj umjetnoj inteligenciji koja obitava upravo u ovom proizvodu, lani su niknule brojne aplikacije temeljene upravo na toj tehnologiji. Primjerice, Microsoftova tražilica Bing, premda nije najpopularnija ako govorimo o desktop tražilicama, već zauzima drugo mjesto nakon svemoćnog Googlea, osvanula je i kao službena aplikacija za pametne telefone koja ima niz dodatnih mogućnosti, a na prvom mjestu to da su u njoj inkorporirane značajke generativne umjetne inteligencije. Naime, Microsoft je jedan od važnijih ulagača i partnera OpenAI-ja koji je izbacio megapopularni ChatGPT. Novi Bing, dakle, radi na OpenAI-jevu velikom jezičnom modelu sljedeće generacije. Ovaj novi jezični model moćniji je od ChatGPT-ja i prilagođen je za pretraživanje, tvrde iz Microsofta.

2. Samsung Galaxy S23 Ultra za najzahtjevnije

Ako ste tim Android, velika je vjerojatnost da ćete pri biranju mobitela prvo pomisliti na - Samsung. Uostalom, korejski div i dalje je globalno najprodavaniji brend mobitela. A u cijeloj širokoj lepezi smartfona koje je Samsung lansirao u 2023. godini najjače je ime Samsung Galaxy S23 Ultra. Ovaj veliki smartfon cilja na najzahtjevnije korisnike koji će prihvatiti čak i visoku cijenu kako bi uživali u odličnoj kombinaciji kvalitetnih kamera, zaslona i baterije uz jake performanse i cijeli niz Samsungovih zaštitnih znakova poput S Pen olovke, gesti za fotografiranje, uređivanja multimedijalnih sadržaja... Uz to Samsung dosljedno razvija i mobitele s rasklopnim ekranima i u godini na izmaku imali su vrlo uspješna rješenja u vidu kompaktnog i lako iskoristivog Galaxyja Z Flip5 te velikog Galaxyja Z Fold5, koji su postali uzor cijeloj generaciji novih uređaja. Možda preklopni mobiteli još nisu mainstream, ali kako se pomalo snizuju cijene, i ti su uređaji sve prodavaniji.

3. iPhone 15 Max Pro - mobitel godine

Mogu svi kritičari Applea govoriti kako nove verzije iPhonea rijetko dolaze s velikim inovacijama i tehnologijama koje nisu već viđene na drugim mobitelima, ali ovo je i dalje najprepoznatljiviji mobitel na svijetu. Također, unatoč visokim cijenama iPhone nema problema s prodajom. Štoviše, iako Samsung proda više primjeraka, upravo Apple najviše zaradi od prodaje pametnih telefona. A protekle jeseni nova iPhone serija zadovoljila je vjerojatno i dežurne kritičare. Model iPhone 15 Pro Max vjerojatno je mnogima najbolji mobitel godine. Unatoč velikom ekranu, baterija je konačno dugotrajnija. Performanse su kao i obično odlične, a ako tražite mobitel za snimanje videa i fotografija, nećete požaliti. Možete i film odmah početi snimati. Ove godine obradovao me i povoljniji model iPhone 15 Plus, što je linija iPhone mobitela koja se često preskoči, ali je u zadnjoj verziji dobila kvalitetno osvježenje i postala zaokruženi uređaj za sve prilike.

4. Vivo X90 Pro iskorak u fotografiji

Mnogi su mobiteli napravili iskorak kad je riječ o kvaliteti fotografija. Ali, ipak, nisam očekivao da će mi se Vivo X90 Pro toliko dopasti. Ovaj odlični uređaj tankog kućišta, a velikog zaslona (6,78 inča) jedno mi je od najvećih i najugodnijih iznenađenja godine u svijetu pametnih telefona. Bez puno kompliciranja ili bilo kakvih namještanja, ovaj mobitel snima fantastične fotografije. Kineski Vivo i njemački Zeiss očito su zamijesili pravi recept i uz asistenciju Sonyjeva fotosenzora stvorili su pobjedničku kombinaciju. S ovim mobitelom gušt je fotografirati i danju i po noći. Još da u novim verzijama Vivo poboljša dugotrajnost baterije, i ovo će biti odličan i kompletan uređaj. Također, nakon raznih mobitela velikih ekrana, baterija i općenito velike mase, bilo je olakšanje isprobati i jedan kvalitetan uređaj velikog ekrana koji istodobno i nije težak za držanje u rukama...

5. Honor Magic5 Pro sa zahvalnom baterijom

Ljubitelji noviteta na tržištu Android pametnih telefona imali su u 2023. puno zanimljivih modela na izbor. A među top-modelima mjesto je zaslužio i Honor Magic5 Pro. Magic5 Pro je kvalitetan mobitel sjajnih kamera i vrlo zahvalne baterije, a sve to zapakirano je u blještavi dizajn s atraktivnim zaslonom. Nema nikakve dileme da je riječ o lijepom i izbrušenom uređaju. Okidač je strašno brz, čak i uvjetima slabijeg osvjetljenja. Umjetna inteligencija pomaže da vam se prikaže najkvalitetnija fotografija od cijelog niza koje kamera zapravo ugrabi. Portretni režim snimanja je odličan, pozadina se ne zamuti pretjerano, ali opet sasvim dovoljno da atraktivno istakne osobu koju fotografirate. Također, napravljen je iskorak za snimanje u pokretu pa je moguće uhvatiti više oštrih detalja u kadru i kada fotografirate neki objekt ili ljude koji se miču. Uz još poneko optimiziranje softvera i ovo će biti uređaj vrijedan pozornosti korisnika.

6. Xiaomi 13 Pro za sve uvjete

Dugo je Xiaomi bio ponajprije prepoznatljiv kao kralj povoljnih mobitela, ali posljednjih godina sve snažnije kuca i u vrh flagship ponude. U 2023. godini su na tržište izbacili više obećavajućih uređaja. A posebno se to može reći za Xiaomi 13 seriju. Xiaomi 13 Pro jedan je od najzanimljivijih Android mobitela godine s vrlo dotjeranim dizajnom i moćnim kamerama. Xiaomi 13 Pro može se podičiti odličnim performansama i kamerama i impresivnom brzinom punjenja baterije. Ovo je još jedan od Androida s velikim ekranima, a na pozadini je i velika izbočina sklopa stražnjih kamera. Trostruka kamera Leica diže ovaj uređaj na višu razinu i koristi vam u svim uvjetima, bilo da slikate pejzaž, arhitekturu, ekipu na Adventu ili selfie. Također, ovaj mobitel ima i dobru telefoto kameru pa možete kvalitetno 'približiti' i udaljeni objekt.

7. Apple Vision Pro - naočale budućnosti

Apple je predstavio Apple Vision Pro, naočale za proširenu stvarnost, ili kako sami kažu, to je revolucionarno računalo koje besprijekorno stapa digitalni sadržaj s fizičkim svijetom, dok istodobno omogućuje korisnicima da ostanu prisutni i povezani s drugima. Vision Pro naočale, ukratko, trebale bi omogućiti gledanje filmova u veličini kinoplatna ili pak gledanje predstava, utakmica ili koncerata tako kao da se čini da ste na licu mjesta ili da se "ubacite" na sastanak i konferencije kao da ste tamo, a tu je, naravno, i igranje videoigara kao da ste u njima. A usto, s novim Appleovim Vision Pro naočalama možete snimati 3D video i potom to iskustvo iznova proživljavati kao da ste opet prisutni. Ukratko, zamišljeno je da bi se inovativne Apple trebale koristiti i kao mobitel, televizor, laptop, kamere, slušalica s tim da vas doista mogu "unijeti" u sam događaj i učiniti vas aktivnim sudionikom. Vision Pro je, kako naglašavaju iz Applea, trodimenzionalno sučelje kojim se upravlja očima, rukama i glasom. Ovim uređajem ulazimo u novu eru računalstva, tvrde u Appleu, no cijena od oko 3500 dolara zasad nije privlačna, bar ne velikom broju ljudi.

8. Ai Pin uređaj bez ekrana i tipkovnice

Ai Pin, uređaj bez ekrana i tipkovnice, nije ispunio svoju misiju da zamijeni pametne telefone. Ai Pin je samostalan uređaj i ne treba ga upariti s pametnim telefonom ili drugim popratnim uređajem. Koristi mogućnosti umjetne inteligencije umjesto aplikacija. Preko njega se razgovara, a on projicira informacije na dlan. Ai Pin je proizvod startupa iz San Francisca Humanea. Ai Pin je opremljen ultraširokom RGB kamerom, senzorom dubine te senzorima pokreta i može se upariti sa slušalicama putem bluetootha.

Od Ai Pina puno se očekivalo, no ipak recenzije mu nisu bile sklone. Ovaj uređaj trebao je zamijeniti smartfone i ljudsku naviku da neprestano gledaju u ekrane. Kako su navodili recenzenti, 'značka koja se zakači na odjeću može pozivati (kao pametni satovi), razgovarati s glasovnim asistentima (također poput pametnih satova), komunicirati s kamerom (kao pametne naočale) i projicirati zaslon (također poput pametnih naočala). Nijedan od tih koncepata nije nov, a dodatna je zamjerka i težina uređaja, koji teži kao teniska loptica i samim tim nezgodan za nošenje na laganim komadima odjeće. Usto, nije vodootporan, što svakako nije plus. Ai Pin, ali ni jedan drugi nosivi uređaj, još nisu ni blizu toga da učine preokret na tržištu.

9. Quest 3 - uređaj za uranjanje u igre

Meta, tvrtka Marka Zuckerberga, koji se svojedobno uvelike kladila na metaverze te ga postavila u središte svoje razvojne strategije, morala je mjenjati smjer, no ipak, nisu skroz odustali, te su nastavili razvijati proizvode za virtualnu i proširenu stvartnost. Tako su lani predstavili novu inačicu virtualnih uređaja poput Meta Quest 3 Virtual Reality (VR) headset. Opremljen je Snapdragon XR2 Gen 2 čipsetom, obećavajući dvostruku veću procesorsku snagu GPU-a u usporedbi s prethodnikom. Meta Quest 3 naočale mješovite stvarnosti uključuju dvije RGB kamere. Meta tvrdi da novi proizvod nudi deset puta veću rezoluciju od Questa 2 i dvostruko veću od Questa Pro u prolaznom načinu rada. Korisnici mogu koristiti uređaj da percipiraju svoju okolinu dok neprimjetno komuniciraju s virtualnim objektima u svom fizičkom okruženju. Osim toga, Quest 3 podržava Xbox Cloud Gaming i aplikacije Microsoft 365, pružajući korisnicima svestrani headset za zabavu i produktivnost.

10. Threads - najnovija društvena mreža

U domeni društvenih mreža, protekle godine pratili smo sve poteze koje je novi vlasnik Twittera Elon Musk vukao. Za početak, promijenio je ime ove platforme u X, što nije naišlo na dobar odaziv, ali ne i napuštanje platforme. Potom je učinio nekoliko ozbiljnih gafova tumačeći na svoj način slobodu govora i prouzročio egzodus oglašivača. Uto je, pak, Zuckerberg lansirao svoju novu mrežu - Threads, uvelike nalik upravo na Twitter. Punih pet mjeseci ta je društvena mreža kasnila s lansirenjem u zemljama članicama Europske unije, no sredinom prosinca ipak je dospjela i na europsko tlo. Je li Threads zaživio i prihvatio se među europskim korisnicima, još je prerano reći. Zasad stvari, kada se radi o društvenim mrežama, stoje tako da TikTok uvelike vlada, no i sve druge društvene mreže imaju svoje vjerne korisnike. Facebook, kojem se već dugo prognozira pad broja korisnika, i dalje je tu i zarađuje. A Europljanima je ponuđen model naplate za korištenje mreže u kojoj nema oglasa.

