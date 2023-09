Isprobali smo pet crvenih ruževa do 15 eura - best buy je Kiko Milano, a drugoocijenjeni je veliko iznenađenje

Ako ne stavim crveni ruž, osjećam se kao da nisam obula cipele. On je za mene jednostavno navika, dio outfita, točka na 'i'. Probala sam, naravno, mnoge brendove, neki su se pokazali sjajni, drugi pak bili teški promašaj. Uvijek negdje imam MAC-ov Lady Danger ili Charlotte Tilbury Tell Laura. Ruževi su za mene filozofija, mogla bih satima raspredati zašto je neka formula bolja, koja nijansa u sebi ima koliko ljubičaste, narančaste, bordo... Koliko su ruževi trajni, kremasti, razlijevaju li se, koja olovka s kojim... Kažem, filozofija.

No, ono što sam se u svojoj dugogodišnjoj simbiozi sa crvenim ruževima naučila, jest da visoka cijena zaista nije uvijek garancija bolje formule, kao i da će svaki ruž duže stajati ako prije nanesete olovku te pazite kako se s njime ponašate. Ako imate ruž na usnicama, zaista ne možete očekivati da ćete pojesti sendvič i da će on ostati netaknut, to nije stvar proizvođača nego nas samih.

No, idemo vidjeti kako su na mom testu prošli crveni ruževi do 15 eura.

Foto: Vesna Blašković

1. Kiko Milano Creamy Lipstick, nijansa Gossamer Emotion, 3,5g; 9,99 eura (Kiko Milano, Arena centar)

Kiko Milano talijanski je brend čija sam dugogodišnja obožavateljica i smatram da su im neki proizvodi, poput olovki za usnice i pojedinih maskara, apsolutno najveći best buy na tržištu. U dućanu si možete dati oduška budući da su cijene prihvatljive, često imaju popuste, a na webu imaju odličan izbor snižene kozmetike koja je fenomenalna.

Probala sam dosta njihovih ruževa i vrlo su solidni, no masne formule mi nisu omiljene, pa mi je testiran ruž zapravo njihova najbolja linija, odnosno, najbolje odgovara mojim potrebama. Ruž je postojan, lako se nanosi, trajnost je bolja uz nanošenje olovke kao baze, što svakako preporučam.

Pakiranje je elaboriranije od konkurencije, jedini od testiranih je imao kutijicu, a sam ruž dolazi u metalnom pakiranju s klik-klak sistemom otvaranja, što imaju puno skuplji ruževi. Također, gramaža ruža je uz Catrice najveća, što je također faktor. Ocjena: 5/5

Foto: Vesna Blašković

2. Catrice Scandalous Matte, nijansa 090 Blame the Night, 3,5g; 4,70 eura (dm)

Od 2004. kada je brend osnovala Njemica Christina Oster-Daum, ova je kozmetika na glasu kao vrlo pristupačna, što duguje većinom tome da se više ulaže u tehnologiju nego u marketing.

Testirani ruž lako se nanosi, mekan je na usnama i traje cijeli dan. Također preporučam stavljanje olovke u istoj nijansi ispod kako bi se fiksirala boja. Uz Kiko ima i najveću gramažu - 5,5 grama. Dolazi u plastičnom pakiranju vrlo jednostavnog dizajna, ali je lijep 'touch' gravura na površini samoga ruža, koja me malo podsjetila na kultni Burberry uzorak. Ocjena: 3,5/5

Foto: Vesna Blašković

, nijansa 11 Cindered-lla, 2,3g;(dm)

Ako ste ikada možda čuli glasine da su Bourjois i Chanel isti, niste daleko od istine. Chanel je Bourjois prodao 2014. američkom Cotyju, a kvaliteta brenda je od 1863. kada su proizveli prvo rumenilo - neupitna.

Nakon određenih problema na tržištu (povlačenje iz Velike Britanije zbog slabe prodaje), čini se kako je Bourjois prevladao poteškoće.

Testirani ruž je dobre kvaltete, dugotrajan, prilično mat, pa ga ne preporučam ljubiteljima sjajnih efekata. Sam ruž je nešto tanji pa treba biti malo vještiji pri aplikaciji. Mali minus dala bih ambalaži. Teže se otvara od ostalih što može rezultirati mrljama, a to se dogodilo i s testiranim primjerkom. Ima najmanju gramažu od naših pet ruževa, što znači da će vam dvostruko kraće trajati, pa i to treba uzeti u računicu. Ocjena: 3/5

Foto: Vesna Blašković

, nijansa 180 Seduce, 3g;(dm)

Iako naziv brenda možda asocira na Italiju, riječ je o američkom brendu, kojega je 2001. godine lansirala bivša učiteljica likovnog Lauri Minc. U startu je imala viziju kako želi da Milani kozmetika bude kvalitetna, a svima dostupna. Veliki je boom doživjela posljednjih par godina, a moto joj je 'luksuz za sve'. Najpopularniji proizvod im je rumenilo Baked Blush, koje se peče na sicilijanskim pločicama.

Testirani ruž najskuplji je u našoj recenziji. Lako se nanosi, ima jak dugotrajni pigment, ugodan je osjećaj na usnicama. Dolazi u atraktivnom pakiranju nešto manje gramaže, no lijep je dodatak u kozmetičkoj torbici. Ocjena: 3,5/5

Foto: Vesna Blašković

, nijansa 108 Winter Apple, 4,7 g;(dm)

Ovaj finski brend, koji postoji 20 godina, najmanje mi je poznat, pa sam malo više istražila njihovu filozofiju. Brend se naslanja na nordijske sastojke, u fokusu im je održivost, a puno pažnje pridaju i profinjenom dizajnu.

Sam ruž je svilenkast, jednostavan za nanošenje, dugotrajan. Dolazi u pakiranju s najboljim mehanizmom od svih testiranih, nema poteškoća pri otvaranju, dizajn je vizualno i funkcionalno poput ruževa iz puno više cjenovne kategorije. Ugodno iznenađenje. Ocjena: 4,5/5