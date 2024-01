Googleova generativna umjetna inteligencija stigla u Samsungove mobitele

I vi možete postati stručnjak u korištenju umjetne inteligencije, čak i kada ne znate da je koristite. Mobiteli postaju sve napredniji, a upravo lansirana Samsungova Galaxy S24 linija po prvi puta će koristiti doprinose Googleove generativne umjetne inteligencije. Samsung i Google Cloud najavili su novu višegodišnju suradnju kojim će se Gemini Pro i Imagen 2 implementirati na pametne telefone.

- Google i Samsung već dugo dijele duboko ukorijenjene vrijednosti o važnosti činjenja tehnologije korisnijom i dostupnijom svima. Oduševljeni smo što je serija Galaxy S24 prva serija pametnih telefona opremljenih Gemini Pro i Imagen 2 modela na Vertex AI. Nakon strogog višemjesečnog testiranja i konkurentske evaluacije, timovi Google Clouda i tvrtke Samsung surađivali su u stvaranju najboljeg AI iskustva koje pokreće Gemini na Galaxy pametnim telefonima, istaknuo je Janghyun Yoon, korporativni izvršni potpredsjednik i voditelj ureda softvera u sektoru za mobilne uređaje tvrtke Samsung Electronics.

Foto: Danijel Lijović

Samsung je prvi Google Cloud partner koji korisnicima omogućuje Gemini Pro na Vertex AI. Gemini, od temelja kreiran da bude multimodalan, može generalizirati i razumjeti, operirati i kombinirati različite vrste informacija, uključujući tekst, kod, fotografije i video. Počevši sa Samsung aplikacijama, korisnici mogu iskoristiti značajku sažimanja u aplikacijama Notes, Voice Recorder i Keyboard. Gemini Pro na Vertex AI pruža Samsung uređajima ključne značajke Google Clouda, uključujući sigurnost, zaštitu, privatnost i usklađenost podataka.

Korisnici Galaxy S24 serije također mogu odmah iskoristiti prednosti Imagen, tehnologije difuzije teksta u fotografiju iz Google DeepMinda do sada. Također donosi i intuitivne mogućnosti uređivanja fotografija. Ove značajke mogu se pronaći u galeriji na Galaxy S24 pametnom telefonu.

Kao dio ove suradnje, Samsung je također jedan od prvih korisnika za testiranje Gemini Ultra, najmoćnijeg i najvećeg modela tvrtke Google za izuzetno kompleksne zadatke. S24 serija također će koristiti Gemini Nano, LLM predstavljen kao dio operativnog sustava Android 14, najučinkovitiji Gemini model za zadatke na uređaju.

- U suradnji s tvrtkom Samsung, Google Cloud prepoznaje veliku priliku u generativnoj AI i stvaranju značajnih mobilnih iskustava koja potiču i jačaju povezanost i komunikaciju za milijune korisnika. S Gemini modelom, razvojni inženjeri tvrtke Samsung mogu iskoristiti vrhunsku infrastrukturu Google Clouda, napredne performanse i fleksibilnost kako bi isporučili sigurne, pouzdane i uzbudljive aplikacije s generativnom AI na Samsung pametnim telefonima, rekao je Thomas Kurian, izvršni direktor Google Clouda.

Ove tehnologije omogućit će korisnicima mobitela da još jednostavnije pretražuju sadržaj bez obzira unutar koje se aplikacije nalaze. Dok surfaš portalima ili društvenim mrežama, vidiš nešto zanimljivo, to zaokružiš (uz aktivaciju Circle to search značajke). I to neće biti kao dosad da ste samo nešto ukucali u Google tražilicu, nego će sada Google i Samsung nuditi kompleksnije i smislenije rezultate pretrage. Kao neku kombinaciju između osnovne pretrage i složenijih pitanja koje biste recimo postavljali Googleovom Bardu, online pomoćniku za svakodnevne situacije.

