FOTO Za ovaj dodatak prehrani tvrde da liječi mamurluk, testirali smo ga. Ovo su naši dojmovi

Stručnjaci preporučuju 2 dcl vina za muškarce i 1 dcl za žene dnevno kao optimalnu dozu alkohola koja neće napraviti štetu organizmu i smatrat će se odgovornom i kontroliranom potrošnjom. Svatko tko se jutro nakon burne noći probudio s ubojitom glavoboljom i mučninom koju ni najbolji napitak ne može zaustaviti vjerojatno je pomislio da je večer prije trebao stati upravo na toj preporučenoj količini, no tada je već bilo kasno.

Sad, kada je šteta već učinjena, neki će probati na svakakve načine nadoknaditi izgubljene elektrolite i vodu koji su večer prije (ili dan, mi ne osuđujemo) bili u potpunosti zamijenjeni alkoholom. Pa su u pomoć dolazili i đumbir, i špinat, pa čak i kruške, no i dalje nije bilo velikih pomaka. Mi smo se zato malo ''premotali'' na taj dan prije i uzeli nešto što se već neko vrijeme na tržištu reklamira kao - kapsula protiv mamurluka.

Foto: vecernji.hr

Radi se o kapsulama Myrkl koje je švedski proizvođač De Faire Medical (DFM) plasirao 2022., a koje su u međuvremenu stigle i na hrvatsko tržište. Ne čudi da je vrlo brzo nakon puštanja u prodaju ovaj dodatak prehrani postao svojevrsni hit na internetu jer se takvo nešto ranije još nije spominjalo, pa smo i mi odlučili testirati ''čuda'' koja se nude i vidjeti što će se dogoditi ako u večernjem izlasku popijemo koju čašu više od preporučenog, ali uz rezervu Myrkla.

Iako smo htjeli kupiti manje pakiranje dovoljno za jedan izlazak koje sadrži dvije kapsule, farmaceutkinja u ljekarni kazala nam je kako oni nabavljaju samo veće pakiranje od ukupno 30 kapsula, i to po cijeni od 34,90 eura. U ime testiranja i članka, rekli smo da pristajemo i krenuli s istraživanjem. Jer, najgore što se može dogoditi je da ne djeluju?

Kapsule same po sebi nemaju nikakav egzotičan izgled, njihova unutrašnjost je smećkaste boje, no moguće zbog svog sastava imaju blago neugodan miris tako da bi mogao nadražiti želudac onih osjetljivijih. No, ponovno, oni osjetljivi svakako će imati nadraženiji želudac ako pretjeraju s alkoholom, zar ne? Bilo kako bilo, mi nismo jedni od tih osjetljivih, pa smo dva sata prije izlaska popili dvije kapsule iz pakiranja, kako se i preporučuje u pakiranju.

Onaj zabavni dio je krenuo - počeli smo s bijelim vinom, miješali smo sorte, u nekim trenucima je bilo i mineralne vode, a do 2.30 sati ujutro ''žrtvovano'' je oko 0.5 litre vina. S obzirom na to da se tražio i kraći afterparty, tu večer popio se i jedan pelinkovac s limunom, no u pomoć Myrklu došao je jedan sendvič. Večer je završila oko 4 sata, i tada je samo trebalo pričekati i vidjeti što će se dogoditi ujutro.

S obzirom da se radilo o vikendu, dali smo si oduška i odspavali do 11 sati, i tako dobili oko 7 sati sna. Prvi dojam - sasvim normalno buđenje, bez onog osjećaja žaljenja koji se inače prvo javlja pri buđenju u mamurluku. Kada pričamo o mučnini, ona je bila na pristojnoj razini, a i uobičajena vrtoglavica ovoga je puta izostala. Međutim, moglo bi i bolje, pomislili smo si jer nam je nakon ustajanja krenulo lagano pulsiranje u glavi, pozivajući nas da ipak popijemo jednu tabletu protiv glavobolje. Ovdje svakako treba uzeti u obzir i cigarete koje su večer prije padale kao domino kockice, tako da one klasične simptome mamurluka ipak treba staviti u kontekst.

Foto: vecernji.hr

Dan se nastavio, a uobičajena rutina kave i mafina za doručak je odrađena, te i dalje nije došlo do nekakvog tinjajućeg mamurluka koji eksplodira taman kad pomisliš da si ''kao nov''. Mirisi, okusi i zvukovi zvučali su upravo onako kako su i prije, tako da se ni tu ne možemo požaliti. Do večeri već smo i zaboravili da smo bili u izlasku večer prije tako da je izgledno kapsula doista i odradila trik.

Kad se podvuče crta, mamurluk je doista i bio puno podnošljiviji nego prije, no on nikako nije otišao u potpunosti. Blagi osjećaj smušenosti i dalje nas je pratio, kao i blaga glavobolja, tako da ne možemo reći da našu ljubav prema vinu navečer neće uopće popratiti i naše gađenje prema istom ujutro. Bili bi kapsula djelovala bolje da smo popili manje, vjerojatno i bi, no ni ne želimo znati što bi onda bilo da smo popili puno više.

*Pozivamo na odgovornu konzumaciju alkohola, te brigu o sebi i drugima prilikom korištenja istog