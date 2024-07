Jeste li počeli štedjeti djeci za autoškolu? Možda je vrijeme da krenete, iznenadit ćete se cijenama

Duže vrijeme cijene autoškola bile su više-manje imune na inflaciju i zbog velike konkurencije, pogotovo u većim gradovima poput Zagreba i Splita, nisu se povećavale cijene. No većina ih je nedavno ipak podigla cijene školarina za stjecanje vozačke dozvole B kategorije i sada se u prosjeku plaća bitno veća cijena za polaganje vozačkog ispita nego prije godinu dana. Ali i dalje vrijedi pravilo da je mnogo jeftinije položiti ispit u Zagrebu gdje se autoškole bore za kandidate nižim cijenama, pa i velikim akcijama, nego u manjim gradovima i mjestima gdje ne postoji velika konkurencija. Općenito, prednost polaganja ispita u manjoj sredini je brzina polaganja, jer ima manje kandidata pa se satovi vožnje brže odvoze. Dakako, u manjim sredinama je i manji promet pa je kandidatima vožnja manje stresna, a vjerojatno i ispit. No to ima i drugu stranu medalje, budući da se u, primjerice, u zagrebačkom prometu steknu bolje vještine za upravljačem nego, primjerice, u nekom gradu gdje postoji samo nekoliko semafora. Dakako, nema pravila koji će kandidat, ovisno o tome gdje položio vozački ispit, na koncu biti bolji vozač, no činjenica jest da neki vozači koji su se osposobljavali za vozača u manjim mjestima i tamo ispit položili imaju problema kad trebaju prvi put voziti u većem gradu. No sve je u iskustvu i vježbi pa većina tih vozača taj strah od vožnje u velikom gradu brzo prebrodi.

Samo za primjer, na stranicama za kolektivnu kupnju pronašli smo trenutačno najpovoljniju cijenu polaganja vozačkog ispita B kategorije u Hrvatskoj. U zagrebačkoj autoškoli Gold cijena autoškole za B kategoriju, pod čime se podrazumijeva 30 sati teoretskog dijela nastave i 35 sati vožnje, iznosi 559 eura, a u sklopu ponude na dar se dobiva i besplatan liječnički pregled. Na istoj stranici za kolektivnu kupnju nudi se i polaganje u zagrebačkoj autoškoli Rubikon za 679 eura, i to uz besplatan liječnički pregled, dok je redovna cijena na njihovoj stranici 798 eura. U Splitu je najpovoljnija ponuda koju smo pronašli ona autoškole Classic R, također preko kolektivne kupnje za 799 eura, uz besplatan liječnički pregled. U autoškoli Srednje tehničke škole Split, koja slovi za jednu od najpovoljnijih u tom gradu, cijena autoškole je 811,6 eura, što je 148 eura više nego prije prošlogodišnjeg poskupljenja. U autoškolama koje su osjetno jeftinije od konkurencije obično vlada i gužva pa, ako želite brzo odvoziti propisanih 35 sati, najbolje je da se prije uplate raspitate kakav je plan polaganja. Neke autoškole, poput zagrebačke autoškole Europa, nude i ubrzani program polaganja, a to, dakako, dodatno naplaćuju.

No diskontne su cijene danas ipak postale iznimka jer većina zagrebačkih autoškola traži više od 900 eura, a splitskih oko 1100 eura za polaganje B kategorije. Primjerice, u autoškoli Klindić u Zagrebu prošlog se rujna osposobljavanje za B kategoriju nudilo za 685 eura, dok je danas cijena 922,50 eura. U isto vrijeme u autoškoli Remetinec autoškola za B kategoriju upisati se mogla po cijeni od 677,45 eura, dok je današnja cijena 912 eura. U Splitu, primjerice, autoškola Hajduk za B kategoriju ističe cijenu od 1200 eura, u autoškoli Kružni tok u Splitu cijena je 1235 eura, a u autoškoli Sprint 1089 eura. U Osijeku su cijene još više. Najjeftinije smo pronašli polaganje za B kategoriju po cijeni od 1200 eura u autoškoli Zebra, dok autoškole Starčević i Tratinčica imaju cijenu od 1400 eura, što je veliko poskupljenje u odnosu na lani. U rujnu prošle godine u osječkoj autoškoli Starčević osposobljavanje za B kategoriju je stajalo 862,70 eura, a u autoškoli Tratinčica 920 eura.

Lani je u riječkoj autoškoli MadCar polaganje B kategorije stajalo 800 eura, dok je današnja cijena 950 eura. U rujnu 2023. godine u riječkoj autoškoli Car osposobljavanje za B kategoriju koštalo je 836,15 eura, dok je današnja cijena 1020 eura. U autoškoli Vlamal cijena je lani bila 863,83 eura, dok je danas 965 eura. Osjetno višu cijenu autoškole plaćaju kandidati u Varaždinu. Primjerice, u autoškoli Autokluba Varaždin cijena za osposobljavanje za B kategoriju stoji 1300 eura, a u autoškoli Bek 1315 eura. Zanimljivo, autoškola Klindić koja, osim u Zagrebu, ima podružnice i u Sisku i Petrinji, osposobljavanje za B kategoriju u Zagrebu naplaćuje već spomenutih 922,50 eura, dok je cijena u Petrinji 1200 eura. Dobro je naglasiti da se pod osposobljavanjem za B kategoriju podrazumijeva 30 sati teoretskog dijela nastave i 35 sati vožnje te gratis liječnički pregled. Redovna cijena liječničkog pregleda za vozače B kategorije iznosi od 40 do 50 eura, a na stranicama za kolektivnu kupnju se može naći i za 35 eura. A tome treba pridodati i ispite, što kandidate dodatno košta 85,8 eura, te predavanja iz prve pomoći koja stoje 60 eura. Ispitni sat obično se dodatno naplaćuje 30 eura, a dodatni satovi vožnje 25 eura.