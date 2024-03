Bacanje urina i stidnih dlaka kroz prozor, postavljanje žileta na prolaze... Ovi ljudi u Hrvatskoj imaju 'susjede iz pakla'

"Ometanje ili uznemiravanje bukom čest je slučaj u zgradama, a rješavanje tog problema može biti prilično komplicirano i sporo, pogotovo ako se radi o osobama s 'usijanim glavama'", kazao nam je Alen Kristović, predsjednik Udruge suvlasnika-stanara Grada Karlovca, kada smo ga pitali kako se njihovo udruženje nosi s takvim izazovima te koji su mogući koraci za rješavanje neugodnih situacija u stambenim zgradama. A prvi korak, kazuje nam Kristović, je da se pokuša riješiti problem razgovorom. Savjetuje da se pristupi bučnom suvlasniku i pokuša ga se podsjetiti na kućni red, koji definiraju suvlasnici na razini zgrade, te zamoliti da se ponaša sukladno pravilima kako bi se izbjegli sukobi. "Također, ako ste, primjerice, bučni tijekom proslave rođendana, u 90 posto slučajeva pravovremena obavijest na oglasnoj ploči o održavanju zabave i zamolbe za razumijevanje rješava stvar. Uvijek prvo treba pokušati riješiti problem normalnim razgovorom", savjetuje predsjednik USSGK-a.

Ako, pak, nema uzajamnog razumijevanja i dogovora, a uznemiravanje ima obilježja narušavanja javnog reda i mira, potrebno je obavijestiti policiju, koja će utvrditi postoji li prekršaj te nadležnom sudu dostaviti izvješće. Također, oštećene osobe mogu i same pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga pred nadležnim sudom, pri čemu je važno dostaviti materijalne dokaze ili/i navesti svjedoke, a mogu se koristiti i podatci o intervencijama policije.

Kao krajnja mjera navedena je i mogućnost isključenja iz suvlasničke zajednice, što na kraju dovodi do prodaje njegova stana na dražbi. "Postoji nekoliko takvih slučajeva u Hrvatskoj, ali je to dosta kompleksan i spor proces", govori nam Kristović, koji nas je potom uputio na na odredbe članaka 97., 98. i 99. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZOV). "Uvijek apeliramo, pa i ovaj put koristimo priliku da pozovemo suvlasnike da se drže svojih obaveza sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i da aktivno sudjeluju u upravljanju svojom zgradom jer temelj svake zgrade su njezini suvlasnici. Kako kaže ona

narodna, 'gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna'", dodao je.

VEZANI ČLANCI:

Prema spomenutim člancima ZOV-a, suvlasnici mogu zatražiti isključenje određenog suvlasnika ako, pojednostavljeno, ne poštuje dužnosti prema zajednici, uključujući neplaćanje troškova, zloupotrebu nekretnine ili neprikladno ponašanje. Važno je pritom, piše u članku 98., nagladiti da se radnje i ponašanja suvlasnikova bračnoga druga i drugih članova obitelji koji s njim stanuju, kao i osoba koje s njegovim pristankom rabe dijelove nekretnine, a koje je on propustio spriječiti koliko je bilo moguće, uzimaju za radnje toga suvlasnika.

Da bismo saznali na što se najčešće žale stanari višestambenih zgrada, javili smo se i Hrvatskoj udruzi stanara i suvlasnika zgrada (HUSISZ). Zamjenik predsjednika Milan Jokić kazao nam je da je u 20-ak godina, koliko postoji Udruga, čuo i vidio svašta, a onda nas je uputio na web-stranicu HUSISZ-a, na kojoj je više tisuća savjeta vezanih za brojnu problematiku stanovanja i suživota u višestambenim zgradama. A prema svjedočanstvima na stranici Udruge, poneki stanari doista imaju "susjede iz pakla". Žale se tako na bacanje urina kroz prozor, neugodne mirise zbog problema s higijenom, izbacivanje smeća na zajedničke prostore...

"Živim u zgradi koja ima četiri stana. Susjeda koja je u prizemlju ne dozvoljava nam da koristimo zajedničke prostore, nego je na sve stavila lokote i prisvojila ih. Također, zabranjuje prolaske dvorištem, koje je prisvojila i na glavni ulaz posadila voćnjak te je to isto učinila i oko septičke jame, do koje je zagradila prilaz ogradom i lokotom. Na prolaze postavlja žilete, žice, kamenje, cigle i slično kako bismo oštetili automobile. Ispod prozora i balkona pali roštilj, pa nam dim ulazi u stanove", "Imamo susjeda koji ima više od 10 pasa, koji bez prestanka stvaraju buku.On se navodno bavi uzgojem pasa, ali to, koliko sam ja upoznata, ne bi smio u naseljenom mjestu, nego izvan naselja. Zanima me što se može učiniti jer mi jednostavno ne možemo normalno živjeti ni funkcionirati", neke su od pritužbi.

"Molim Vas pomoć. Živim u zgradi, iznad mog stana živi peteročlana obitelj, koja istresa tepihe kroz prozor. Prozori su puni dlaka (što kose, što stidnih), prašine, 12 godina nismo otvorili prozor u kuhinji", "Poštovani, živim u neboderu, a problematični susjed tri kata poviše. Problem je sa susjedom što cijelu noć višekratno baca urin kroz prozor koji pada na moju prozorsku klupicu. Razgovor nije pomogao, a nije pomoglo i nekoliko prijava policiji, koja kaže da je nemoćna. Život je postao pakao", "U stanu do mog same žive dvije gospođe, majka (94 god.) i kćer (72 god.) teško pokretne, ne tuširaju se i ne izlaze uopće van iz zgrade. Svakodnevno drže otvorena vrata svog stana, iz kojeg se od ranog jutra širi jedva podnošljiv smrad od fekalija na način da tijekom cijelog dana smrdi cijeli hodnik na katu. Svi ostali stanari također se žale na njih, međutim gospođe se jako uvrijede kad ih se upozori na smrad. Što poduzeti?", pišu dalje nezadovoljni sustanari, koji pomoć traže upravo od Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada.

A oni ih uglavnom upućuju na istu adresu - sud. "U većini slučajeva potrebno je pokrenuti sudski postupak jer nadležna tijela nisu adekvatno riješila situacije u zgradama koje su u privatnom vlasništvu. Unatoč ustavno zajamčenom pravu na nepovredivost stana, događaju se nepoželjni incidenti. Prema dosadašnjim uvjetima, često je vrijedilo pravilo za Gruntovčane - 'tuži pa čekaj rješenje suda'. Postoje i situacije u kojima se može zatražiti intervencija policije. Međutim, uglavnom se sve svodi na prekršajni postupak, koji može rezultirati još negativnijim ishodom", zaključuje za Večernji Milan Jokić, na čiju je inicijativu Udruga i nastala.

Što vas najviše smeta kod susjeda? Imate li vi nekih primjera susjeda 'iz pakla' javite nam se na mail dojavi@vecernji.net. Podijelite s nama svoja iskustva.

FOTO Iz nje je pokradeno sve što je imalo vrijednost: Od ponosa Đakova ostali su samo zidovi i šuma na krovu