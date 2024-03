Amerikanac plaća 900 eura najam u Zagrebu: Svaki put kada promijenim stan, stanarina raste

Nije lako biti samac i plaćati najam, pokazuje to Carrie Bradshaw indeks omjera plaća i cijena najma za samce u 35 europskih gradova. A Zagreb se nalazi na tom popisu na neslavnom četvrtom mjestu. Najam stan od 36 metara kvadratnih na Trešnjevki iznosi 600 eura, a agent za nekretnine Antonio Študel vjeruje kako će brzo biti iznajmljen.

"Što se tiče ovog stana ja bi rekao da bi bilo potrebno svega tri do pet gledanja da nađe svog najmoprimca", kazao je za RTL. A na pitanje koliko su cijene rasle, odgovorio je: "Reklo bi se da je u proteklih godinu došlo do rasta cijena 15 do 20 posto u protekle dvije godine".

Carrie Bradshaw indeks, koji je dobio ime po junakinji serije Seks i grad, stavlja Zagreb u sam vrh nepriuštivosti zajedno s Budimpeštom, Pragom i Lisabonom. "Na Zagreb postoji pritisak na najam već godinama. Od hrvatskih studenata, stranih studenata, stranih radnika, mladih ljudi koji su ne mogu priuštiti nekretninu. Ponuda je desetkovana. Iako nam se čini da se gradi posvuda, ne gradi se dovoljno“, objašnjava Lana Mihalinac Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Porast cijena osjete i stranci. Digitalni nomad, Amerikanac Steve plaća 900 eura za 72 četvornih metara. "Svaki put kada promijenim stan, stanarina raste. Nije samo zbog inflacije. Promijenio sam veličinu stana. Narasla je stanarina. I čini se da će i dalje rasti", kaže Steve Tsentserensky za RTL.

