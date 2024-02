AD Plastik: U električnim autima vide odličnu priliku, već imaju 27 otvorenih projekata

AD Plastik, kao vodeći domaći proizvođač auto dijelova, ima više od 35 godina iskustva u svijetu automobilske industrije i jedna je od vodećih takvih tvrtki u istočnoj Europi. Pitanje prilagodbe na budućnost automobilskog tržišta sa sve više električnih vozila, piše Bloomberg Adria, pogađa sve one koji se nalaze u lancu automobilske industrije. Stoga i AD Plastik promišlja kakva će mu biti uloga u toj tranziciji.

- Udio vozila na električni pogon u ukupnoj prodaji u EU raste pa je 2023. dosegnuo 14,6 posto, što je rast od 37 posto u odnosu na godinu ranije. Time je očekivano pretekao udio dizelskih vozila koja su i dalje na stabilnih 13,6 posto, ali najveći udio na tržištu ipak drže benzinska vozila s 35,3 posto i njihova prodaja raste. Na drugom su mjestu hibridi s udjelom od 25,8 posto. Zanimljivo je kako je prodaja novih električnih automobila na baterije u prosincu 2023. prvi put pala od travnja 2020. godine, čemu je sigurno pridonio značajan pad prodaje u Njemačkoj, najvećem tržištu električnih vozila – kazao je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen za Bloomberg Adria. Najveći izazovi ove tranzicije su, smatra, prije svega cijene električnih vozila koja su još uvijek značajno skuplja, od 30 do 50 posto, ali i infrastruktura koja nije zadovoljavajuća za sve veći broj ovih vozila. Iako su proizvođači automobila, posebice europski, usmjereni prema razvoju i unaprjeđenjima električnih vozila, za postizanje cjenovne konkurentnosti potrebno je vrijeme, ali i značajno povećanje proizvodnje, odnosno udjela u prodaji novih vozila.

Predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen Foto: AD Plastik

- Iako su električna vozila energetski učinkovitija, njihova proizvodnja ima gotovo dvostruko veći ugljični otisak zbog same baterije čije je zbrinjavanje i trošak zamjene također ozbiljan izazov. Automobilska je industrija naviknuta na stalne izazove i nema dvojbe kako će im se uspješno suprotstaviti, ali upravo su to neki od razloga koji bi mogli usporiti željenu tranziciju kojoj teži EU i sami proizvođači automobila - kaže Došen. Pojašnjava da AD Plastik Grupa proizvodi komponente interijera i eksterijera vozila na koje ne utječe vrsta pogonskih motora. No, automobilska industrija teži izradi što laganijih vozila, i kod benzinskih i kod električnih motora.

- Upravo je to prilika za našu kompaniju koja otvara nove prostore za unaprjeđenja poslovanja. Baterija značajno doprinosi težini električnih vozila, pa su ona i do 25 posto teža od istovrsnih benzinskih verzija. Stoga je razvoj laganijih polimernih komponenti, koje mi proizvodimo, sve zastupljeniji. Prilika je to koju ćemo sigurno iskoristiti, a potvrđuje to i sve veći udio upita i narudžbi upravo za električna vozila - ističe Došen te navodi da se tržište transformira što ubrzava i tržišno natjecanje među proizvođačima, ali i dobavljačima. Automobilska industrija mogla bi postati lider u globalnim trendovima elektrifikacije i održivosti, a to moraju pratiti i svi dobavljači unutar lanca. Valja se kontinuirano prilagođavati novim trendovima i zahtjevima tržišta.

- Iako je pred nama godina u kojoj započinje serijska proizvodnja za najveći dio ugovorenih poslova i tome smo maksimalno posvećeni, posebnu pozornost posvećujemo istraživanju i razvoju novih proizvoda kako bismo dosegli višu razinu njihove složenosti. Sa svojim kadrom i kompetencijama želimo stvoriti dodanu vrijednost u suradnji s razvojnim centrima naših kupaca, ali i u suradnji sa specijaliziranim europskim partnerima za razvoj novih proizvoda s kojima imamo ugovorenu suradnju. Usmjerenost na istraživanje i razvoj ključni su za jačanje naše pozicije na globalnom tržištu - napominje predsjednik uprave AD Plastika.

AD Plastik Grupa proizvodi komponente interijera i eksterijera vozila Foto: AD Plastik

Upravo na tom globalnom tržištu kineska konkurencija udara na europske proizvođače, ukazuje Bloomberg Adria, pa Europska komisija istražuje koliko je riječ o državnim poticajima koji kineskim vozilima omogućuju cjenovnu konkurentnost.

- Europskim je proizvođačima automobila cjenovno gotovo nemoguće konkurirati kineskim proizvođačima i to zbog različitih razloga, prije svega značajnih državnih subvencija za proizvodnju električnih vozila u Kini, sirovina, radne snage, ekoloških standarda i slično. To je sigurno izazov za europsku automobilsku industriju, ali zbog njezine važnosti sigurno će se iznaći rješenje. Neki su automobilski giganti već poduzeli korake i odgovorili kineskoj prijetnji na način da su im se 'približili' - govori Došen te nastavlja:

- Daljnji rast i razvoj primarno vidimo na europskom tržištu. U posljednje smo dvije godine ugovorili 317 milijuna eura novih poslova upravo na tom tržištu i nastavljamo aktivno s komercijalnim aktivnostima u cilju povećanja kapaciteta i daljnjeg rasta i razvoja kompanije. Geopolitičke nesigurnosti zasigurno otežavaju planiranje i poslovanje, ali mi smo u AD Plastik Grupi usredotočeni na razvoj strategije oporavka i rasta. Primarna nam je misija odgovorno upravljanje troškovima i kvalitetom kako bismo zadržali status pouzdanog partnera i unaprijedili svoju konkurentnost. U 2024. imamo ukupno 27 aktivnih projekata, od čega ih 18 kreće u serijsku proizvodnju. Naš je najvažniji zadatak u narednom razdoblju uspješno započeti njihovu serijsku proizvodnju na zadovoljstvo svih dionika.

U međuvremenu, objavljen je nerevidirani financijski izvještaj AD Plastik Grupe za 2023. godinu u kojoj su ostvareni osjetno bolji rezultati nego godinu ranije. Poslovni prihodi Grupe porasli su za 17,3 posto i iznose 129,22 milijuna eura, dok su prihodi na tržištima EU i Srbije viši za 20,5 posto te njihov udio u ukupnim prihodima Grupe planirano raste i iznosi 88,3 posto. Povećanje narudžbi kupaca uslijed normalizacije u dobavljačkim lancima i nabavi poluvodiča te isporuka za nove modele vozila ukazuju na dugo očekivani početak oporavka automobilskog tržišta.

- Nakon nekoliko godina neizvjesnosti, konačno možemo reći kako je primjetan pozitivan zaokret na automobilskom tržištu. U skladu s time rastu i narudžbe naših kupaca, a započinje i proizvodnja novih modela vozila. U protekloj smo godini imali 30 aktivnih projekata, od čega su tri započela, a za njih 18 očekuje nas početak serijske proizvodnje tijekom 2024. Istovremeno, svoje smo prodajne aktivnosti maksimalno usmjerili na bolje popunjavanje kapaciteta i ugovaranje novih poslova. U 2023. smo ugovorili još 112 milijuna eura novih poslova, što je sveukupno 317 milijuna eura novougovorenih poslova u posljednje dvije godine. To je smjer kojim sigurno nastavljamo i u narednim razdobljima - izjavio je predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Marinko Došen.