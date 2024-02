MG3 - hibrid B-segmenta sa 195 KS i potrošnjom od 4,4 l/100 km

Jedna od zvijezda ovogodišnjeg ženevskog salona automobila jest MG3, kompaktni gradski model B-segmenta kineskog proizvođača s britanskim pedigreom MG Motorsa.

MG3 će po prvi put biti dostupan kupcima u cijeloj Europi, jer se dosadašnja prethodna verzija mogla kupiti samo u Unedinjenom Kraljevstvu. Dolazi isključivo u hibridnoj verziji Hybrid+ (potpuni hibrid) i to sa sinergijskih 195 KS.

Hatchback B segmenta prostraniji je od modela koji izlazi iz ponude, no i dalje je vrlo kompaktan, posebno za one koji uglavnom obuhvaćaju gradske rute vožnje. Uz visoku razinu unutarnje opreme i prostora koji odgovara najboljima u klasi – MG3 Hybrid+ kupcima nudi i praktičnost i učinkovitost. Vrijednost je dodatno povećana MG-ovim zaštitnim znakom jamstva od sedam godina/150.000 km koje je uključeno kao standard.

MG3 je prema dimenzijama, duljini od 411,3 cm i međuosovinskom razmaku od 257 cm, jedan je od najprostranijih predstavnika B-segmenta. Prtljažnik nudi također za ovu klasu vozila solidnih 293 l korisnog prostora.

MG-ova pogonska tehnologija Hybrid+ debitira na potpuno novom modelu MG3 i prvi je konvencionalni hibridni sustav bez priključka ugrađen u neki model MG-a. U osnovi postoji pet ključnih elemenata potpuno novog sustava Hybrid+, a to su motor, mjenjač, baterija, električni motor i generator.

Premda usredotočena na učinkovitost, elektrificirana tehnologij osigurava izvrsne performanse. Ubrzanje od 0 do 100 km/h jest 8,0 sekundi. Još je impresivnije međuubrzanje od 80 do 120 km/h za samo 5,0 sekundi.

Proizvodeći kombiniranu snagu od 195 KS (143 kW), MG3 Hybrid+ daje ekonomične brojke od 4,4 l potrošnje na 100 km i 100 g/km ispusta CO2. Tome pridonosi baterija od 1,83 kWh, koja omogućuje širok domet vožnje samo na električnu energiju značajno povećavajući učinkovitost.

Četverocilindrični 1,5-litreni benzinski motor Atkinsonovog ciklusa proizvodi 75kW (102 PS), nudeći iznimno visoku toplinsku učinkovitost od 41%. U kombinaciji s električnim motorom snage 100 kW (136 PS), sustav Hybrid+ pruža širok raspon snage u cijelom rasponu broja okretaja. S ugrađenim jačim motorom, veliki dio vožnje pri velikom opterećenju, kao što je ubrzavanje, može se izvesti na električni pogon, s benzinskim motorom koji neprimjetno podržava ili preuzima pri većim brzinama.

Motor je povezan s trostupanjskim automatskim mjenjačem, što omogućuje učinkovito i ugodno iskustvo vožnje. Ključno je da MG3 nudi odgovarajuće ubrzanje, a istovremeno pruža glatko i profinjeno mijenjanje brzina.

Vozači mogu prilagoditi odziv modela MG3 biranjem između tri načina vožnje – Eco, Standard i Sport. Eco način kalibriran je za optimalnu uštedu goriva i vozačima pruža nježan odziv gasa, dok Standard pruža spoj ekonomičnosti i performansi te dobro funkcionira za većinu vrsta putovanja. Sport ima osjetljiviju kalibraciju, izvlači najbolje iz kombinirane izlazne snage, pružajući neke od najboljih performansi u klasi hibridnih hatchback vozila B segmenta.



Potpuno novi MG3 za kupce iz Europe dolazi u tri izvedbe – Standard, Comfort i Luxury. Svaka od njih postavlja izazov drugim modelima B segmenta u smislu tehnologije i značajki koje se nude kao Standard.

Značajka koja se ističe za kupce je kokpit s dvostrukim zaslonom. Vozači imaju 7-inčni digitalni zaslon s instrumentima, kao i 10,25-inčni središnji sustav za informiranje i zabavu. Inženjeri MG-a poboljšali su grafiku i odziv za dvostruke plutajuće zaslone, a na središnjoj je konzoli zadržan niz prekidača kako bi se maksimalno povećala sigurnost i praktičnost tijekom vožnje.

Satelitska navigacija postavljena je kao standardna, kao i integracija pametnog telefona putem značajke Apple CarPlay/Android Auto. MG iSMART korisnicima MG3 pruža razine povezivosti i značajki koje bi se najčešće povezivale s premium modelima.



Ostala oprema uključuje klima uređaj, audio sustav s Bluetooth vezom, četiri USB ulaza te stražnje parkirne senzore i kameru. Više razine opreme uključuju kožne presvlake, ulazak bez ključa, grijana prednja sjedala i upravljač, kao i kameru od 360 stupnjeva.

MG3 također ostvaruje pogodnost od najnovijih naprednih sustava za pomoć u vožnji (ADAS). Povećana sigurnost postiže se putem tehnologije MG Pilot koja uključuje sustav pomoći pri zadržavanju trake sa sustavom upozorenja na napuštanje trake, prilagodljivi tempomat, upozorenje na frontalni sudar i pomoć pri vožnji u prometnim gužvama.

Potpuno novi MG3 koji je osmislio MG-ov studio u Šangaju, nudi niz stilskih značajki koje kupci mogu izabrati, uključujući aluminijske naplatke, LED prednja svjetla i novu paletu boja.

Za kupce iz Europe dostupno je sedam boja: York bijela, St Moritz plava, Flaming crvena, Morning žuta, Pearl crna, Blade srebrna i Hampstead siva.

Cijena još nije poznata.