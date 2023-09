15 savjeta za dobru brigu o automobilu; koštat će više ako ga zanemarite

S obzirom na velik raskorak između današnjih cijena i prosječnih primanja, najteže ga je kupiti, no ni održavanje automobila nije jeftino. Najskuplje je ipak kad o vozilu ne vodite brigu pa na naplatu dođu svi kvarovi - i oni neminovni zbog trošenja materijala i oni potaknuti zanemarivanjem automobila. Stoga ima puno istine u izreci da vas ključ i vozačka dozvola ne čine vlasnikom automobila, vole reći serviseri. Bar ne dobrim vlasnikom. Da bi vas automobil služio, kažu u TotalEnergiesu, morate i vi služiti njega, a evo i kako.

1. Poštujte servisne intervale, prvo je i osnovno pravilo. Proizvođač je s razlogom odredio kada koju stavku treba pregledati, zamijeniti, dopuniti pa je pridržavanje servisnih intervala preduvjet za besprijekorno funkcioniranje automobila. Redovnom kontrolom i zamjenom potrošnih dijelova, tekućina i ulja automobilu produžujete vijek trajanja. Također, redovni su servisi prilika da automehaničari u servisu uoče eventualne nepravilnosti u radu vozila te ih otklone.

2. Proučite priručnik automobila. Čak i najjednostavniji uređaji dolaze s uputstvom za upotrebu pa je jasno da knjižicu koja sadrži informacije o servisnim intervalima te karakteristikama i održavanju automobila ne treba samo ležerno odložiti u pretinac. Proučite taj priručnik kako biste sami mogli prekontrolirati stanje svog vozila, ali i, po potrebi, sami intervenirati.

Preko instrumentne ploče automobil će vam dojaviti o problemima u radu motora, o kvaru na elektronici, nedostatku ulja ili rashladne tekućine Foto: Arhiva VL

3. Naučite značenje signalnih lampica. Automobili obiluju senzorima i sustavima upozorenja pa će vam preko instrumentne ploče automobil dojaviti o problemima u radu motora, o kvaru na elektronici, nedostatku ulja ili rashladne tekućine... Kad se neke od njih upale, problem možete riješiti i sami dok druge znače odlazak u servis.

4. Provjeravajte tlak u gumama. Informacije o tlaku koji odgovara vašem automobilu obično se nalaze u priručniku i na automobilu (najčešće na naljepnici s unutrašnje strane vozačevih vrata). Redovno ga provjeravajte i po potrebi napumpajte gume.

Foto: Arhiva VL

5. Provjeravajte dubinu gaznog sloja guma, jer se on troši prilikom upotrebe guma, odnosno vozila. Naravno da ne treba manijakalno mjeriti dubinu gaznog sloja na novoj gumi, ali ako se već neko vrijeme vozite na tim gumama, svakako povedite računa i o dubini gaznog sloja. Najmanja propisana dubina gaznog sloja u Hrvatskoj za ljetne gume iznosi 4-6 mm, a za zimske 3-4 mm.

6. Centrirajte kotače jer ćete tako biti sigurniji u prometu, a i gume će vam duže trajati jer će se njihov gazni sloj ravnomjernije trošiti. Necentrirani kotači također će utjecati na poskakivanje i blago proklizavanje vozila te će prenositi udarce s ceste na ovjes i upravljački sustav. Kotače valja centrirati nakon svake izmjene guma, ali i mimo toga, prelazi li se veća kilometraža (nakon 5000 km).

7. Kontrolirajte razinu ulja i tekućina. Razinu tekućine za hladnjak, za kočnice i za vjetrobransko staklo lako je prekontrolirati, samo trebate pogledati njihove spremnike. Kad govorimo o ulju, valja izvući mjernu šipku na kojoj ćete lako vidjeti na kojoj je razini ulje jer šipka ima oznake za minimum i maksimum. Ako je potrebno, dolijte tekućinu, odnosno ulje, a ulje treba zamijeniti u intervalu navedenom u priručniku automobila.

Valja izvući mjernu šipku na kojoj ćete lako vidjeti na kojoj je razini ulje jer šipka ima oznake za minimum i maksimum Foto: Arhiva VL

8. Vozite ekonomično. Osim što to znači da ćete potrošiti manje goriva, ekonomičnom ćete vožnjom čuvati motor automobila. U praksi, to znači da u vožnji održavate konstantnu brzinu, na srednjim okretajima motora, bez (nepotrebnog) naglog ubrzavanja pa kočenja.

9. Mijenjajte filtar zraka. Filtri zraka uvlače prljavštinu i prašinu iz zraka pa ih treba mijenjati jednom godišnje ili svakih 20.000 km. Vozite li po blatnim, prašnjavim ili pješčanim površinama, filtar zraka treba mijenjati i češće.

10. Koristite odgovarajuće gorivo. Možda zvuči nepotrebno, ali iskustva pokazuju drukčije... Najpovoljnije nije uvijek dovoljno dobro za motor vašeg automobila. Koristite gorivo koje mu specifikacijama odgovara. U suprotnome, ugrozit ćete rad motora te možete prouzročiti njegovo oštećenje.

11. Zaštitite automobil od nečistoća. Osim ako imate garažu, automobil vam je neprestano izložen prašini, blatu, ptičjem izmetu... Stoga ga trebate redovito prati, a dobrodošao je i premaz voskom kako bi se stvorio zaštitni sloj između laka i nečistoća.

12. Provjeravajte metlice brisača. One se suše i pucaju od upotrebe i sunčeve topline. Kad dotraju, više ne mogu brisati staklo kako treba, pa je vidljivost ugrožena. Nove metlice lako možete na brisače staviti i sami. Prilikom kupnje, pazite da odaberete one koje odgovaraju modelu i godištu vašeg automobila.

13. Provjeravajte kočnice. Loše kočnice znače i duži zaustavni put automobila, a time postajete opasnost i za sebe i za ostale sudionike u prometu.

14. Provjeravajte svjetla i žmigavce. Koje god svjetlo otkaže poslušnost - bilo to glavno ili stop svjetlo ili ono iz signalnog uređaja - odmah žaruljicu zamijenite novom. U prometu je ključno vidjeti i biti viđen, a ništa manje važno nije ni dati drugima do znanja da namjeravate skrenuti.

15. Mijenjajte filtar kabine, jer ćete tako eliminirati prašinu iz nje. Vožnja će vam biti ugodnija te ćete u njoj i vi i vaši putnici više uživati.