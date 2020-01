Sve za električare na jednom mjestu

Ako toga neki još nisu svjesni, živimo u doba velikih promjena u svijetu motornih vozila, u svijetu mobilnosti. Možda bi bilo previše pretenciozno reći da je vrijeme slično onom kada se s parnih pogona prelazilo na motore s unutarnjim izgaranjem kakve danas poznajemo, no vjerujemo da nismo ni previše daleko od toga. Struja u svijetu automobila ne da dolazi, ona je već ovdje. Istina, na nekim tržištima - poput našeg - vrlo sramežljivo, gotovo pa u povojima, no već iduće godine stvari će se rapidno promijeniti.

Danas već dolazimo do informacije kako proizvođači automobila imaju planove razvoja vozila s pogonom na motore s unutarnjim izgaranjem još deset godina, a da nakon toga u potpunosti prelaze na struju. Proizvodit će se i kasnije benzinci, dizelaši, ali do kraja vijeka modela koji će živjeti do 2030.. Ne planiraju njihov daljnji razvoj. S obzirom na to da proizvodnja, ali i korištenje električnih automobila otvara jedno sasvim novo područje, mnogi su se već prilagodili tim novim trendovima te iznose i svoja dosadašnja postignuća. Tako je recimo austrijski Porsche Holding, najveći trgovac automobilima u Europi, razvio svoj brend Moon (mjesec) namijenjen kupcima i korisnicima električnih automobila.

Kod nas je Porsche Croatia zadužena za marke Volkswagen, Audi, Škoda i Seat. Znači, kupite li neki od električnih automobila, a iduće će ih godine pristići nekoliko novih, Moon (www. moon-power.hr) vam postaje partner s kojim možete odraditi neke vrlo bitne radnje. Konkretno, živite u kući i smatrate da nema smisla električni automobil puniti direktno iz kućne utičnice, jer to traje predugo, već ste se odlučili na kupnju, odnosno ugradnju kućnog punjača, tzv. wallboxa. Tu nastupa Moon koji ima brojna zanimljiva rješenja. U prvom su redu punjači, koji se razlikuju prema vozilu koje rabite, odnosno vašim prohtjevima.

Komplet MOON2Go sadrži punjač MOON- 2Go te komplet adaptera, koji se sastoji od triju različitih tipova utikača smještenih u praktičnoj torbi. Možemo reći kako je MOON- 2Go prvi wallbox koji se u samo nekoliko poteza može pretvoriti u mobilni punjač. Zahvaljujući CEE priključcima punjač k tome nudi način uporabe Plug & Play. Pomoću adaptera s funkcijom automatskog prepoznavanja u svakom ćete trenutku moći upotrebljavati struju iz svih utičnica odobrenih u EU sa snagom punjenja do čak 22 kW pri čemu snagu punjenja u svakom trenutku možete ograničiti putem mobilne aplikacije, sukladno vašim željama. Stoji 9537 kn.

Wallbox Basic ima snagu punjenja do 11 kW, pa je mnogo brži od punjenja na običnoj kućnoj utičnici. VW e-Golf bi se primjerice na klasičnoj kućnoj utičnici snage 2,3 kW neprekidno punio 17 sati dok uz ovu punionicu treba otprilike 5 sati. Cijena ove punionice je 6356 kn. Wallbox Connect ima snagu punjenja do 2x 22 kW, pa omogućuje istovremeno punjenja dva e-vozila. Na online portalu u svakom trenutku možete vidjeti sve podatke o potrošnji, vremenu punjenja i troškovima. Connect wallboxom moguće je vrlo jednostavno i komforno upravljati putem LAN, WLAN ili GSM mreže s dostupnim softverom. Stoji 11.128 kn.

Četvrta opcija je Wallbox Community za koji nije naznačena cijena, a može djelovati u dva režima rada: ‘power’ za brzo punjenje ili ‘smart’ za inteligentno upravljanje načinom punjenja vozila kako bi se optimalno iskoristila mogućnost upotrebe vlastite električne energije proizvedene fotonaponskim sustavom. Ima snagu punjenja od 22 kW. Tu smo spomenuli fotonaponski sustav, a u slučaju da ga nemate i to je moguće odraditi u suradnji s Moonom.

Osim što nude fotonaponske sustave snage od 2 do 300 kWp za privatne i poslovne kupce, njihovi ih partneri planiraju, izrađuju i stavljaju u pogon. Naravno, bitno je zadovoljiti preduvjet za fotonaponski sustav, da na raspolaganju imate krovnu površinu, balkonsku konstrukciju, fasadu, nadstrešnicu za automobile ili drugu površinu na kojoj želite postaviti fotonaponski sustav. Pored ovih rješenja za kućnu upotrebu, nude i rješenja za poslovne korisnike. Znači, servis ‘all in one’, sve na jednom mjestu. Kupnja je moguća putem ovlaštenih servisnih partnera VW-a, Seata, Škode i Audija te isto tako nude i savjetovanje kupaca po pitanju odabira punjača, provjere električnih instalacija i same ugradnje na željenoj lokaciji. Moon nudi i spremnike električne energije od 2,5 do 45 kWh, za koje se ne navodi cijena, ali vjerujemo da nije mala. Moon kućni spremnik koristi litij-željezno fosfatne baterije koje omogućuje više od 10.000 ciklusa punjenja te dolazi uz 10-godišnje jamstvo, a vjeruju da mu je životni vijek 20-ak godina.