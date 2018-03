Američki vlasnici automobila tužili BMW zbog lažiranja podataka o štetnim plinovima

Skupina vlasnika luksuznih automobila BMW u Sjedinjenim Državama podigla je tužbu protiv njemačkog automobilskog diva zbog uređaja instaliranih u desetke tisuća dizelskih vozila radi krivotvorenja emisija štetnih plinova, objavili su njihovi odvjetnici.

Tužba je podnesena saveznom sudu u američkoj državi New Yersey i izdvaja dizelske modele koji su se u SAD-u prodavali u razdoblju od 2009. do 2013. godine. Nakon sudačke potvrde postupak će poprimiti karakter kolektivne tužbe, što znači da će biti usmjeren na zaštitu kolektivnih interesa i prava. Odvjetnici tvrtke Hagens Berman tvrde da su emisije štetnih plinova iz navedenih automobila čak 27 puta veće no što standardi dopuštaju a tu činjenicu prikrivali su posebni uređaji i njihov 'manipulativni softver'.

"Na toj razini zagađenja navedeni automobili nisu samo prljavi već ne zadovoljavaju standarde potrebne da bi se po zakonima dopusti prometovanje po američkim cestama i nitko ih ne bi kupio da je BMW kazao istinu", naglašava izvršni direktor i partner odvjetničkog ureda Steve Berman. "BMW očigledno namjerno nije informirao svoje odane kupce, prisiljavajući ih da nesvjesno preuzmu ulogu aktera u degradaciji okoliša", ustvrdio je Berman. Odvjetnici u ime klijenata traže odštetu za kupljene automobile.

Prije tjedan dana njemačke su vlasti pretražile sjedište BMW-a u Muenchenu i na jednoj lokaciji u Austriji u sklopu preliminarne istrage o mogućoj prijevari vezanoj za emisije štetnih plinova putem sustava ugrađenih u više od 11 tisuća automobila. U BMW-u su potvrdili pretragu i ponovili da je "ispravno programiran niz softverskih naredbi greškom ugrađen u nekompatibilne modele".

U veljači su priznali da je sporni softver ugrađen u pojedina vozila, najavljujući njihov opoziv u sklopu postupka ažuriranja čim ga odobri nadležna njemačka agencija. BMW je posljednji u nizu proizvođača automobila koji su se suočili s tužbama zbog kršenja propisa o emisijama štetnih plinova. Prije nekoliko godina javnost je doznala da je Volkswagen (VW) ugradio takve uređaje u više od 11 milijuna automobila širom svijeta.

VW je u SAD-u morao platiti ogromne kazne zbog tog skandala.