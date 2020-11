Rimac: U ovih deset metara u Hrvatskoj imamo projekte za deset superautomobila!

Nico Rosberg, svjetski prvak Formule 1, poduzetnik i zaljubljenik u tehnologiju, jedan je od 150 kupaca superautomobila Rimac C_Two. Svoj je primjerak naručio početkom 2019. godine, a u međuvremenu je nekoliko puta posjetio Hrvatsku kako bi se susreo s Matom Rimcem, osnivačem i izvršnim direktorom tvrtke Rimac Automobili.

Nakon zadnjeg je posjeta – specifičnog po tome što je tada personalizirao svoj primjerak modela C_Two, odnosno odabrao je koje boje i elemente opreme želi imati na svom automobilu – Nico Rosberg svoje dojmove kroz video objavljen na društvenim mrežama podijelio s obožavateljima, ujedno tražeći savjet. Neodlučan je, naime, oko boje karoserije svog modela C-Two. U užem su mu izboru tri opcije. Prva opcija je crni C_Two s tamno sivom alcantarom u interijeru te s aluminijskim detaljima. Crna kočiona kliješta jedan su u nizu upečatljivih detalja.

- Ovakav izgleda kao Batmobil – kazao mu je Mate Rimac. Adriano Mudri, direktor dizajna u Rimac Automobilima, svoj glas daje upravo crnom Rimac C_Two modelu. Mate Rimac glasao je, pak, za drugu Rosbergovu opciju, C_Two u britansko trkaćoj zelenoj boji s tamnim karbonskim detaljima izvana i sjajnim aluminijskim iznutra. Nico zasad naginje trećoj opciji, crvenom C_Two s crnim karbonskim detaljima, ali još nije donio konačnu odluku.

- Želim da automobil bude agresivan. Crna ili crveno-crna… Ne znam još. Svakako stavite na njega potpis 'Rosberg' – kaže Nico koji svoj najnoviji video otvara kadrovima Zagreba i riječima „Rimac C-Two najiznimniji je automobil našeg vremena. Ja sam superuzbuđen!“

Kako i ne bi bio. Osim što je u pogonima u Svetoj Nedelji izabrao što želi u svom primjerku, Nico je sjeo Mati Rimcu na suvozačevo sjedalo prvog prototipa, kako bi se odvezli do novih Rimčevih pogona u Velikom Trgovišću te na probnu vožnju s najnovijim prototipom, gdje je Nico sjeo za upravljač. Vozeći se, Mate Rimac i Nico Rosberg raspravljali su o mogućnostima dotjerivanja Rosbergova C_Two.

- Naravno da nisam uključen u velike stvari, u pogon, ali u male jesam. Primjerice, kočenje motorom je jako bitno. Važno je da je uglađeno. Sićušne promjene čine ogromne razlike u osjećaju za volanom. Želim sudjelovati u detaljima – kazao je Nico.

- Moraš shvatiti koja su ograničenja sistema da bi mogao o tome razgovarati s inženjerima – odgovorio mu je Mate.

- Nema ograničenja! Nema granica!

- Ok... Formula 1 definicija.

- Ako kažem da ne želim rollbar, rollbar se miče – uporan je Nico.

- Ali moraš shvatiti koja je uloga rollbara i što se događa ako ga makneš – uspio mu je objasniti Mate, pokazavši mu ujedno opcije prilagođavanja stražnjeg spojlera i rashladnog sistema.

U Velikom Trgovišću Rimac je Rosberga proveo kroz dijelove pogona za izradu monokoka, sklapanje baterija, mjenjačkih kutija…

- Još uvijek je sve ručna izrada, ali radimo na tome da nešto i automatiziramo – rekao je Mate Rimac, dok su mu se iznad glave nizale oznake proizvodnih punktova: baterije za Pininfarinu, baterije za Koenigsegg, za Aston Martin…

- Proizvodimo baterije za C_Two, ali i za Pininfarinu, Koenigsegg, Aston Martin. Radimo još tri projekta za Hyundai, pa za njemačku autokompaniju i još par projekata za europske autokompanije o kojima ne smijem govoriti. U ovoh deset metara imamo deset projekata za superautomobile, ovdje, usred ničega u Hrvatskoj, i to je meni super! - rekao je Mate Rimac.

Rimac C_Two sa svojih 1914 konjskih snaga, uz 2300 Nm, iz mirovanja do brzine od 161 km/ h (100 milja na sat) pojuri za 4,3 sekunde te postiže najveću brzinu od 412 km/h. Pogon je na sva četiri kotača, jer na svakom kotaču ima po jedan elektromotor. Za samo 1,85 sekundi stiže do stotke.