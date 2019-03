Rimac predstavio novi Greyp: Visoka povezivost i bezbrojni senzori čine ga najpametnijim biciklom

Nova linija brdskih bicikala Greyp Bikes predstavljena je večeras u Domu hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu. Znamo kako je osnivač tvrtke Mate Rimac. Ovog puta nije, kako smo navikli kod vozila koja potpisuje Mate Rimac, naglasak na snazi i brzini već se prešlo na pamet i povezivost što bi trebalo donijeti i jedinstveno korisničko iskustvo. U visokoj je tehnologiji glavna razlika novog Greypa G6 u odnosu na postojeću ponudu brdskih bicikala.

G6 je, za razliku od svog prethodnika, pedelec model, što znači da vozač pri pedaliranju ima asistenciju električnog motora, ali čim prestane pedalirati i asistencija motora prestaje. Posebnost nove generacije Greyp bicikala stalna je povezanost na internet putem eSIM tehnologije koja otvara nove mogućnosti korištenja bicikla i stvaranja doživljaja u vožnji, a njegovim vlasnicima omogućava čak i daljinsko upravljanje određenim funkcijama bicikla kao i nadgledanje. Uza svu elektroniku i software, G6 je punokrvni off-road bicikl. Okvir je napravljen od kompozita ojačan karbonskim vlaknima, enduro geometrije na 27,5+ gumama, s ovjesom od 150 mm hoda izrađen s RockShox komponentama, kažu u Rimcu.

Pogledajte naš razgovor s Rimcem na predstavljanju Greypa:

[video: 30161 / ]

– Trebalo je četiri godine intenzivnog istraživanja, razvoja i testiranja kako bismo razvili proizvod koji predstavljamo javnosti. Odlike sustava i same tehnološke platforme, važnije su od samog proizvoda. Za razliku od tradicionalnih biciklističkih kompanija, umjesto opremanja bicikla električnim pogonom, mi smo bicikl razvili oko pogona, senzorike i stalnog pristupa internetu. Vjerujem da smo na jedinstven način spojili biciklističke i digitalne komponente, integrirali senzoriku i kamere, umrežili bicikle, razvili mobilnu aplikaciju i na taj način stvorili potpuno novo iskustvo vožnje bicikla – izjavio je Mate Rimac.

Jedna od glavnih odlika novog bicikla uloga je pametnog telefona koji postaje glavno korisničko sučelje. Povezivost omogućava slanje naredbi biciklu ili pak dohvaćanje snimaka s integriranih kamera na biciklu, čak i kad bicikl i korisnik nisu na istoj lokaciji. Kamere bilježe svaku situaciju, video snimke i fotografije moguće je podijeliti u realnom vremenu na društvenim mrežama.

- Cijeli bicikl vrti se oko connectivityja i interneta, Internet of Things... Ima eSIM, ne treba imati fizičku SIM-karticu. Svaki Greyp dolazi s eSIM-om, koji je samo softverski, i do 2020. svi imaju besplatan internetski paket. To radimo i za druge projekte, i za naše automobile i za automobile drugih proizvođača jer mi radimo connectivity sustave za druge, tako da ćemo to sigurno još proširiti - rekao je Rimac u razgovoru za Večernji list.

Rimac je rekao da je Amerika, začuđujuće, još uvijek jako slabo tržište za električne bicikle.

- Daleko najveće tržište je Europa, a od Europe je još više od pola njemačko govorno područje, tako da se zasad najviše fokusiramo tamo - rekao je Rimac, dodajući da misli da će Njemačka biti najveće tržište, ali da se namjeravaju probiti i u Ameriku.

- Najveći posao je bio razviti sustav. E, i onda želimo taj sustav proširiti drugima, jer nam je možda čak bitnije graditi taj ekosustav korisnika nego proizvoditi bicikle - rekao je Rimac.

Rimac je također najavio da u četvrtom mjesecu veliki dio proizvodnje sele u lokaciju udaljenu pola sata od Svete Nedelje te da na tom području žele i ostati.