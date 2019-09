Opelov direktor za Večernji: Vjerujemo u struju, ali i dizelaše

Opel je na frankfurtskom salonu automobila (IAA) predstavio tri vrlo bitna noviteta. Najznačajnija je nova šesta generacija Opel Corse koja će se osim s modernim benzinskim i dizelskim motorima nuditi i u električnoj varijanti sa 136 KS i 330 km dometa s jednim punjenjem baterije. Prve testne novinarske vožnje održat će se u Šibeniku na svjetskoj novinarskoj prezentaciji na koju bi trebali doći novinari iz svih dijelova svijeta u kojima Opel prodaje svoje automobile, poput Južnoafričke Republike ili Čilea. Još jedan elektrificirani novitet kojim Opel najavljuje električnu ofenzivu jest plug-in hibrid Grandland X Hybrid4, koji je ekološka, ali i top izvedba popularnog Opelova SUV modela koji samo na struju može prijeći 59 km. Treći i ne manje važan novitet je osvježena Opel Astra koja stiže s nikad učinkovitijim benzinskim i dizelskim motorima.

O novim modelima, elektrifikaciji Opelove game, kao i budućnosti i trendovima u autoindustriji na Opelovu smo štandu u Frankfurtu razgovarali s Opelovim izvršnim direktorom inženjeringa i kvalitete Christianom Müllerom.

– S novom Corsom, točnije njezinom električnom verzijom Corsa-e, kao i Grandlandom X Hybrid4 započinjemo električnu eru u našoj bogatoj, 120-godišnjoj povijesti. Već iduće godine predstavit ćemo potpuno električnu Mokku X i kombi Opel Vivaro, a do 2024. godine sve naše linije automobila imat će električni ili hibridni pogon. U manjim segmentima u pravilu će to biti potpuno električna vozila, a u većim SUV-ovima hibridi. I to nije samo zbog zadovoljavanja strogih ekoloških normi od prosječnih 95 g/km CO2 u ukupnoj gami vozila koje uskoro postaju obvezne, već da učinimo naše proizvode čistijima. Ali planiramo i uspjeh takvih vozila, zbog toga smo i predstavili Corsu-e, izvedbu na struju u našem najprodavanijem automobilu. Želio bih naglasiti da je Opel još 1972. godine napravio prototip GT electric, a naša Ampera, koja je na tržište stigla još prije sedam godina, bila je pionir današnjih plug-in hibrida. Ona je još uvijek u prodaji i ima veliki uspjeh na ekološki osviještenim tržištima poput Norveške. Ono što je za nas vrlo važno jest što je mnogo naših inženjera u Rüsselheimu razvijalo Amperu što nam je sada dragocjeno u razvijanju električnih automobila. Sada se okrećemo PSA tehnologiji koja je napredna, primjerice, podržavat će brzo DC punjenje snage do 100 kW – rekao nam je Christian Müller.

Koliko se razlikuje proizvodnja konvencionalne Corse i električne Corse?

– Zapravo to je odlično riješeno s inženjerske strane. Ne razlikuje se mnogo i zbog toga će se proizvoditi na istoj proizvodnoj traci u tvornici u Zaragozi. Izmjene su manje na stražnjoj osovini zbog veće mase baterija kod električnog modela, ali platforma je razvijena kako bi bila prikladna za sve vrste pogonskih sklopova. Putnička kabina je istovjetna i ništa nije žrtvovano zbog električnog pogona. Inženjerski, razvijanje električnog auta na posebnoj platformi imalo bi svojih prednosti, ali pametnije i svrsishodnije je ovako automobil razviti na višenamjenskoj platformi. Ovako imamo normalni, takozvani “niski krov” na automobilu, a ne platformu prilagođenu električnom autu koja je zbog položaja baterija automatski povišena i ima jednovolumenski izgled – kaže Müller.

I kod vas, ali i na svim drugim štandovima glavne premijere su automobili s električnim ili hibridnim pogonom, ali na tržištu još uvijek vladaju konvencionalni motori. Što mislite, koliki će biti udio elektrificiranih automobila 2025. godine?

– Prije svega, regulatori u Europi zahtijevaju da se udio poveća, a mi pretpostavljamo da će u našoj prodajnoj gami biti 25 do 30 posto elektrificiranih auta u sljedećih 10 godina – smatra Müller.

Mislite li da će hibridi biti svojevrsna premosnica prema potpuno električnim vozilima?

– Kada pričamo o velikim volumenima trebamo uvijek uzeti u obzir kako zadovoljiti kupce, ponuditi im automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe, u ovom slučaju po pitanju dosega. Stoga će u C i D segmentu, a posebno kod SUV automobila hibridi biti značajni. Primjerice, naš plug-in hibrid Grandland X može samo na struju prijeći 59 km što je većini dovoljno za dnevna putovanja gradom.

Koliko je infrastruktura prepreka u većem udjelu električnih automobila?

– Naravno, nijedan kupac ne želi imati problem s punjenjem baterije. Definitivno nam treba više javnih punjača, ali to je pitanje i za političare i za energetski sektor. To je jedno od ključnih pitanja uspjeha električnih automobila, osim toga vrlo je važna standardizacija punjača i automobila, kako bi se svi mogli puniti na svakom punjaču.

Vidite li budućnost dizelskih automobila?

– Dizelaši su u odnosu na usporedive benzince učinkovitiji i mogu znatno smanjiti ispust CO2, to je njihova prednost. Možete vidjeti iz neovisnih testiranja da su današnji dizelaši vrlo čisti, pa bi dizelski motori u idealnom svijetu trebali vratiti popularnost. Kao što znamo, trenutačno imaju vrlo negativan imidž u javnosti kod kupaca zbog zabrana u pojedinim gradovima. Ali, one se odnose na starije dizelaše, pa se nadamo da će se trend promijeniti. S druge strane, problem je u NOx-u i sitnim česticama, ali za to imamo prilično uspješne filtre pa je to kod novih modela prilično dobro riješeno. Kod svih naših dizelaša poboljšanje ispusta, odnosno redukcija čestica temelji se na AdBlue sustavu.

Moje je mišljenje da je ispunjavanje Euro6d normi, kao i buduće Euro 7 norme, moguće isključivo uz SRC tehnologiju. Filtri sitnih čestica su, osim na dizelskim motorima, sada već prisutni na većini naših benzinskih motora. Primjerice, svi su benzinski motori kod nove Corse i Astre sukladni Euro6d normi koja stupa na snagu 2021. S druge strane pripremamo se za budućnost u kojoj se ne pripremamo na visoki udio dizelskih automobila u prodaji, drugim riječima pripremamo se za eru u kojoj će hibridi i potpuno električni automobili biti znatno zastupljeni na tržištu – kaže Christian Müller.