Novo izdanje jedne od najatraktivnijih limuzina današnjice

Prelijepa Giulia facelift je odradila ne narušivši sklad svojih linija. I to nas jako veseli, jer šteta bi bilo mijenjati nešto na vanjštini jednog od najljepših automobila današnjice, svakako najatraktivnijoj limuzini na tržištu. Talijanima se dizajn uvijek mogao povjeriti, a ne zaostaju ni s užitkom u vožnji. Uz nova tehnološka rješenja, Giulia je na cesti i dalje prilično dinamična. Isprobani primjerak pod prednjim poklopcem ima 2,2 MultiJet dizelski agregat. On sada nudi 160 konjskih snaga, pri 3250 okretaja u minuti, a dosad je razvijao 150 konja. Samo osluškujući zvuk motora, mogli biste se i prevariti oko vrste goriva, jer Alfin novi dizelaš radi uglađeno i tiho. Istovremeno pruža onu klasičnu žustrinu dizelaša, tako da je ovih 160 konja ergela s kojom smo ležerno vozili gradske rute, ali i s užitkom odradilli duže putovanje. Giulia 2,2 MultiJet sa savršenom raspodjelom težine uglađena je na autocesti, podatna na zavojitim dionicama. Snagu šalje na stražnju osovinu. Prostora prosječan vozač i suvozač imaju dovoljno, straga je krupnijima malo teže ući zbog niskog položaja sjedenja i na stražnjem dijelu vozila padajuće linije krova. Ustupak je to dizajnu, ali mišljenja smo da ga je vrijedilo napraviti.

Giulijino osvježenje pokrilo je tri područja: tehnologiju, autonomnu vožnju i povezivost. Cilj je bio dodatno unaprijediti kombinaciju izvanredne vozne dinamike i komfora, a taj je cilj i postignut. Giulia je agilna, direktnog upravljača, brzog odziva na gas. Automatski mjenjač brzine izmjenjuje neprimjetno, a vozač se i sam može primiti posla zahvaljujući polugicama za ‘šaltanje’ iza multifunkcijskog kola sportskog upravljača presvučenog kožom. U obnovljenoj Giuliji vozača čeka nova unutrašnjost s naglaskom na ergonomiji i kvaliteti. Nova su sjedala, kao i centralna konzola. Materijali su bolji, pretinci za odlaganje sitnica dostupniji. Ručica mjenjača također je nova: izgleda atraktivnije i ugodnija je na dodir. Ekran infotainmenta bio je 6,4” sada je veličine 8,8”. Postao je intuitivniji, jednostavniji za korištenje, a prikaz na njemu vozač može prilagoditi. Pred vozačem je sada novi 7” TFT ekran čiji je prikaz redizajniran te nudi više informacija, ali ih vozaču ‘servira’ racionalnije. Taj ekran sada objedinjuje i parametre autonomne vožnje, budući da nova Giulia u višim razinama opreme nudi razinu 2 autonomne vožnje, odnosno vozač može automobilu prepustiti kontrolu nad gasom, kočnicama i upravljačem u specifičnim uvjetima, što duža putovanja čini ugodnijima.

Najbitnije izmjene odrađene su na motorima, koji su u novom izdanju osjetno tiši i uglađeniji te donose više konja od agregata koje su zamijenili u gami. Isprobani dizelski 2,2-litreni motor sada nudi 160 KS, umjesto dosadašnjih 150. Također, 2,2-litreni dizelaš od 180 konja nabildan je na 190 KS. Birati se mogu i inačice 2,0 GME (280 KS), 2.2 MultiJet E6D (210 KS), 2.2 MultiJet AT E6D (190 KS). Novi motori od prethodnih imaju osjetno niže emisije CO2, što se odrazilo i na ukupnu cijenu automobila, s obzirom na to da nju dobrim dijelom određuju i državna davanja koja se temelje na ispuhu ugljikova dioksida.

Alfa Romeo Giulia u novom izdanju na hrvatskom se tržištu nudi po cijeni od 290.989 kuna. Navedena cijena vrijedi za izvedbu 2,0 GME s 200 konjskih snaga i razinom opremljenosti Super. Alfa Romeo Giulia 2,2 MultiJet MT E6D (160 KS) Super stoji 292.371 kn. Naša Giulia uz taj motor i početnu opremu Super ima automatski mjenjač i dosta dodatne opreme, pa stoji 359.240 kuna. Početna oprema, među ostalim, obuhvaća novi 8,8-inčni dodirni ekran, autonomno kočenje u nuždi, upozorenje na nenamjerno napuštanje vozne trake, Cruise Control, senzore za kišu i svjetla, stražnje parkirne senzore, el. preklapanje retrovozora, kromirane letvice, alu naplatke... Pametni telefon u Giuliji puni se bežično, te se zrcali na zaslon radija. Od dodatne opreme testni primjerak ima i Alfa™ Connect 3D Nav, posebnu metalik boju, crna kočiona kliješta, Lusso R18 alu naplatke, kromirani obrub stakla.