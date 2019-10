Najmanji VW-ov crossover u najprestižnijoj izvedbi

Volkswagenov najmanji SUV, model T-Cross, nakon početne izvedbe isprobali smo i u luksuznijem izdanju. Iako i početak ponude ima dosta aduta, primjerak koji pršti naprednom opremom oduševljava na više polja. Izgled je ovog gradskog SUV-a kombinacija tradicionalnih Volkswagenovih linija s ponekom mladenačkom iskrom, pogotovo kad, poput testiranog, stigne u upečatljivoj tirkiznoj boji.

Dužinom od 411 centimetara 13 je cm kraći od većeg brata T-Roca, ali u putničkoj kabini prostora ima sasvim dovoljno. Sportska prednja sjedala čvrsta su i ugodna, na stražnja se mogu komforno smjestiti dvije odrasle osobe. Treća je dobrodošla samo na kraćim relacijama. No, putnici straga za noge imaju dovoljno mjesta jer T-Cross ima uzdužno pomičnu stražnju klupu koja se može pomaknuti za 14 cm. Tako se može povećati prostor za noge putnika straga ili prostor u prtljažniku, čiji volumen može rasti s 385 na 455 litara. S potpuno preklopljenim naslonom stražnjeg sjedala prtljažnik pravilnog oblika i ravne podnice prima 1281 litru.

Pod prednjim je poklopcem jednolitreni benzinac od 115 konjskih snaga, ovdje uparen s tradicionalno odličnim DSG automatikom koji stupnjeve prijenosa izmjenjuje glatko, neprimjetno. Motor na pritisak papučice gasa reagira žustro, zvuk mu je uglađen, potrošnja umjerena. Poželjan je izbor za ovaj gradski SUV. T-Cross već u osnovnoj opremi donosi zanimljive stavke poput automatskog kočenja u nuždi, potpore zadržavanja vozila u traku, pomoći pri parkiranju sprijeda i straga, stražnjih LED svjetala, klima-uređaja, radiouređaja, Bluetootha, uzdužnih krovnih nosača, lakometalnih 16” naplataka.

U početnoj je opremi 6,5-inčni multimedijski dodirni zaslon, a naš primjerak ima višebojni 8-inčni dodirni zaslon i CD player. Također, automatski održava razmak do 210 km/h, prepoznaje pješake i bicikliste, s DSG mjenjačem ima i funkciju samostalnog kočenja u nuždi do potpunog zaustavljanja. El. su podesiva i stakla i retrovizori. LED su i prednja i stražnja svjetla, prednja se automatski podešavaju. Testni automobil ima i više elemenata s popisa dodatne opreme. Izdvajamo digitalnu instrumentnu ploču, glasovno upravljanje multimedijom, navigaciju, senzor za pomoć pri isparkiravanju, automatski klima-uređaj, zatamnjena stakla, R-Line paket..., što mu je cijenu dovelo do 224.962 kn. Početna cijena modela T-Cross iznosi 128.868 kuna.

Pogledajte i video nove Corse u Frankfurtu: