Miljenika Hrvata ugasili su tiho i bez službene najave: Ovo su glavni razlozi

Najavili su da će ga proizvoditi do 2023., no miljenik Hrvata, koji se ni nakon rada u inozemstvu nisu vidjeli u Audiju, BMW-u ili Mercedesu, već su sanjali limuzinski Passat, život je okončao ranije ove godine. Volkswagen je njegovu proizvodnju ugasio tiho, bez službene objave. No vijest da se nakon 49 godina prekida proizvodnja limuzinskog Passata za europsko tržište ipak se proširila.

Opstaju važniji modeli

Limuzinskom Passatu presudili su bolja prodaja karavanskog Passata, Passata Variant, i slično pozicioniran model Arteon u gami tog njemačkog proizvođača. Premda, u nekim se medijima spominjalo i Arteonovo gašenje… Passatov kraj zasigurno su ubrzala i trenutačna zbivanja u automobilskoj industriji. Suočeni s nestašicom najprije poluvodiča, a potom i ostalih dijelova, i ostali se proizvođači odlučuju "kanibalizirati" manje važne modele kako bi onima koji su prodavaniji pružili bolje izglede za opstanak. Čak i u najgorim mjesecima krize prouzročene koronavirusom, Passat karavan dobro se prodavao te je na njega otpadalo čak 70 posto tržišta poslovnih karavana.

Nadalje, elektrifikacija se zahuktala, proizvođači pritisnuti europskim zakonodavstvom i propisanim (novčanim) kaznama moraju razvijati i prodavati električne automobile. U prijelaznom razdoblju proizvođači su elektrificirali postojeće modele, no sada su svi novi koji izlaze na tržište u startu razvijani da budu električni te su postavljeni na platforme izgrađene za električne automobile. Kako bilo, VW je najavio kraj za limuzinski Passat i u Americi, što bi se također trebalo dogoditi ove godine, dok se zaustavljanje proizvodnje karavanskog Passata u Europi po nekim projekcijama očekuje 2023. (po drugim bi projekcijama trebao živjeti do 2025.), za kada je najavljen početak prodaje automobila koji se smatra Passatovim nasljednikom. ID. Aero je, naravno, električna limuzina aerodinamičnih obrisa koja će između dva punjenja moći prijeći malo više od 600 kilometara. Iduće će se godine u Volkswagenovim salonima tako susresti novi ID. Aero, nasljednik, i posljednji od svoje vrste – Passat Variant koji bi u tom, posljednjem izdanju trebao biti napravljen na temelju unaprijeđene MQB platforme. Limuzinski Passat koji je ugašen bio je B8, dakle model osme generacije redizajniran 2019. godine.

Passat se kupcima kao limuzina i karavan nudio od 1973. godine kada je u prodaju pušten izvorni model. Taj Passat, model prve generacije, bio je prvi Volkswagen novog doba, a utabao je put i manjem Golfu, koji je uslijedio godinu kasnije. Volkswagen Passat serije B1 nastao je na temelju uspješnog modela premium marke iz iste grupacije, Audija 80 iz 1972. godine. Odnosno, prvi Passat mehanički je bio jednak Audiju 80. Vrlo brzo postao je uspješniji od Audija, a najprije se nudio kao fastback s dvojim ili četverim vratima. Kasnije su u ponudu ušle i izvedbe s tri, odnosno pet vrata. Očekivano, u prvoj generaciji najbolje se prodavala praktična hatchback inačica s peterim vratima, odnosno s upotrebljivijim poklopcem prtljažnika. Sve četiri inačice izgledale su jako moderno, što ne čudi jer dizajn potpisuje talijanski dizajner Giorgetto Giugiaro.

Karavan je stigao godinu kasnije, 1974. Passat je bio jedan od najmodernijih europskih obiteljskih automobila u to vrijeme i bio je zamišljen kao zamjena za zastarjele modele Volkswagen Type 3 i Type 4. Izvorno je koristio četverocilindrične benzinske motore od 1,3 (55 KS) i 1,5 l (sa 75 ili 85 KS) koje je razvio Audi i koji su se također koristili u Audiju 80 - uzdužno postavljen s pogonom na prednje kotače, s četverostupanjskim ručnim mjenjačem ili trostupanjskim automatskim. Već u prosincu 1976. proizveden je milijunti primjerak. U srpnju 1978. godine počela je i era omiljenog dizelskog Passata – Passat je postao dostupan i s 1,5-litrenim dizelskim motorom iz VW Golfa, s 50 konjskih snaga. Volkswagen Passat prve generacije u Njemačkoj se proizvodio do 1981. S proizvodne je trake ukupno sišlo 2,5 milijuna primjeraka.

Foto: Volkswagen

Kako smjestiti motor

Druga generacija, Passat B2, proizvodila se od 1981. do 1988. godine. I taj je Passat stizao s izvornom koncepcijom iz Audija 80, s uzdužno sprijeda postavljenim motorom. Karavanska izvedba bila je tražena već od prve generacije, a taj se trend zadržao i u drugoj. Passat B3 proizvodio se od 1988. do 1993., a B4 od 1993. do 1996. godine. Iako su ga nazivali novom generacijom, B4, dakle četvrta generacija, više je sličio redizajniranoj trećoj generaciji Passata, osim što je prešao na poprečno ugrađen motor. No po pitanju smještaja motora Volkswagen se u Passatu malo tražio jer je u idućoj generaciji (B5 i redizajnirani B5; od 1996. do 2006.) vratio izvorno, uzdužno postavljen motor, da bi ga u šestoj generaciji (2005.-2010.) pa potom i u sedmoj (2010.-2015.) ponovno prebacio na poprečni motor, kako se ugrađivao i u kompaktni Golf. Motor je poprečno ugrađen i u osmu generaciju Passata, predstavljenu 2015. godine te redizajniranu četiri godine kasnije. Svih osam generacija VW Passata, zajedno s redizajniranim izdanjima, ukupno je proizvedeno u više od 20 milijuna primjeraka.