Kako biti viđen, vidljiviji i mnogo oprezniji

Tijekom ove zimske sezone nekoliko smo puta čuli najave kako nas očekuju pravi zimski uvjeti, koji dakako uključuju i nešto veće količine snijega. Nekima na sreću, drugima pak na žalost (većinom djeci) – takav scenarij još nas nije zadesio.

No, to dakako ne znači da se nešto takvoga ne može očekivati i tijekom sljedeća dva mjeseca, jer vrijeme tijekom veljače i ožujka itekako može biti prevrtljivo i nepredvidivo. Uvjerili smo se u to i proteklih godina. Osim toga, moramo znati da temperature oko ništice ili pak koji stupanj niže isto tako mogu uzrokovati velike probleme u prometu.

Opuštanje za upravljačem nikada nije preporučljivo, a pogotovo ne tijekom zimskog perioda kad naviru brojni izazovi. To što ceste (još) nisu prekrivene snijegom ne znači da se trebate ponašati kao da ste u toplijem dijelu godine. Ako ništa drugo, vidljivost je smanjena i cesta najčešće nije suha.

Kiša u zimskom periodu nije rijetka pojava, a i bez nje niske temperature tijekom jutra ili pak noći vrlo često dovode do poledice koja može biti iznimno opasna za sve sudionike u prometu, kako pješake koji moraju biti oprezni da ne padnu i povrijede se tako i za vozače koji moraju paziti na stabilnost vozila kojima upravljaju.

Kako bismo što bolje svladali zimski period, jedna od bitnih pretpostavki svakako je prigodna pripremljenost vozila kojim upravljamo. Tu velik naglasak svakako stavljamo na zimske gume koje se podrazumijevaju, iako će neki ustvrditi da im nisu potrebne dok ne padne snijeg. Bitno je znati da zimske gume zbog svojeg sastava i konstrukcije zimi omogućuju bolju trakciju i kraći put kočenja.

U odnosu na ljetnu, zimska guma na temperaturama ispod sedam stupnjeva ostaje elastična i daleko bolje prianja na podlogu. Tome također pridonosi velik broj zareza (lamela) koji onemogućuje nakupljanje snijega i blata na gaznom sloju, a tu su i visoko prianjajuće bočne stranice gume.

Iako je zadnjih nekoliko godina propisano da novi automobili moraju imati sustav nadzora tlaka u gumama, na našim je prometnicama i dalje mnogo više vozila koja nemaju ovakva pametna pomagala, pa je preporuka jednom mjesečno provjeriti i tlak u gumama, kako bismo bili sigurni da smo napravili sve potrebno za što bolje prianjanje vozila uz podlogu. Dakako, podrazumijeva se da je vozilo i tehnički ispravno, a ne da je “opterećeno” nekim manama i nedostacima.

Sad kad smo sigurni da imamo ispravno vozilo opremljeno zimskim gumama, trebamo na umu imati još jednu bitnu činjenicu – to sve ne znači da vozač smije biti neoprezan i nesmotren za upravljačem.

Na mokroj, skliskoj cesti, u lošim uvjetima vožnje treba ubrzavati polagano i kontrolirano, bez naglih pokreta komandama kako ne bi došlo do proklizavanja pogonskih kotača ili klizanja vozila. Veća je vjerojatnost da ćete izgubiti kontrolu nad vozilom pri većem broju okretaja motora, pa izbjegavajte nagla ubrzanja i, ako je moguće, u vožnji koristite stupanj prijenosa više nego inače.

Isto tako treba imati na umu da naglo oduzimanje gasa usred zavoja, primjerice, može uzrokovati preupravljanje – ESP sustav uglavnom ga može savladati, ali ako je moguće, radije se nemojte ni dovoditi u takvu potencijalno opasnu situaciju. Odlučni, ali meki i polagani pritisci papučica gasa i kočnice, kao i pažljivo rukovanje upravljačem svakako su ključni za stabilnost automobila u vožnji na mokroj ili poledicom prekrivenoj cesti.

Osim toga, morate znati da je bitno održavanje odgovarajućeg razmaka u odnosu na vozilo ispred. Ovo je savjet koji vrijedi tijekom svake vožnje, nebitno o tome koje je doba godine. Održavajte adekvatan razmak kako biste imali dovoljno prostora za sigurno zaustavljanje. I dok mnogi govore o toj udaljenosti u metrima, svakako je bolje govoriti u sekundama, jer se metri udaljenosti razlikuju ovisno o brzini kretanja. Naša je preporuka da ta udaljenost bude barem dvije sekunde. Ima novijih vozila, recimo Renaultovih modela koji taj podatak vozaču prezentiraju na instrumentnoj ploči – udaljenost od vozila ispred izražena u sekundama. Veća nam je udaljenost potrebna zato što je put kočenja na snijegu i ledu ili po kiši, naravno, drastično duži nego na suhom kolniku.

Današnji automobili obiluju sve većim brojem sigurnosnih sustava, a žalosno je da postoji jako velik broj vozača koji nije upoznat s funkcioniranjem pojedinog sustava. Preporuka je da se barem teoretski upoznate s onime čime je vaše vozilo opremljeno, pa si dajte malo vremena i proučite knjižicu s uputama kako biste znali što vaše vozilo ima i kako se koristi.

Jako je puno vozača koji ne znaju kako se ispravno koristi kočnica opremljena ABS sustavom. Naime, vozila opremljena ABS-om iziskuju maksimalno kočenje. Bez obzira na to kakva podloga bila, suha ili mokra, ili prekrivena ledom, uvijek možete maksimalno kočiti. Kad imate ABS, pri maksimalnom kočenju i dalje možete upravljati vozilom, dakle možete skretati bez otpuštanja papučice kočnice.

Također, pri maksimalnom kočenju poželjno je stisnuti i papučicu spojke, i nikako ne otpuštati kočnicu bez obzira na to što imate osjećaj da se “nešto lomi” pod kotačima.

Zimski period donosi i češće situacije akvaplaninga, stoga valja pripaziti kada prelazite preko većih lokvi vode na kolniku, odnosno usporiti jer u takvim situacijama može doći do potpunog gubitka kontrole nad vozilom zbog pojave vodenog klina ili leda koji se krije ispod vode. Osim toga, kao i uvijek tijekom zime, budite posebno oprezni na vijaduktima i mostovima zbog leda ili poledice, unatoč tome što je temperatura zraka iznad nule. U svakom slučaju, opreza na cesti nikada nije dovoljno, a pogotovo u zimskom periodu.