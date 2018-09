Jeste li očistili auto nakon ljetne sezone? Evo na što trebate posebno paziti

Baš kao što je važno automobil očistiti nakon zime, jednako je bitno limenog ljubimca temeljito oprati nakon ljetne sezone i pripremiti ga za iskušenja jeseni.

Prije svega, iz prtljažnika i kabine automobila izvadite sve nepotrebne predmete jer – osim što povećavaju masu vozila pa posredno i potrošnju – najčešće samo smetaju. Automobil temeljito očistite od ostataka hrane, pića, duhana i ostalih nečistoća. Ako automobil niste poštedjeli pušenja u kabini, trebali biste ga odvesti na kemijsko čišćenje jer se samo tako mogu izbjeći masne naslage na prozorima u maglovita jesenska jutra.

Automobil izvana treba detaljno oprati, što uključuje karoseriju i podvozje jer ako je automobil bio blizu mora u vrijeme bure, vjerojatno je pun soli – slično kao i nakon zime, kad je sol i prljavštinu pokupio s ceste. Najbolje je te nečistoće oprati visokotlačnim peračem, koji možete pronaći u svim samoposlužnim autopraonicama. Važno je da mlaz usmjerite na sva skrivena mjesta ispod i oko automobila.

Pronaći parkirno mjesto u hladovini borova ljeti je na moru kao dobitak na lutriji, no to najčešće znači da će karoserija automobila poslije biti puna smole koja se cijedi s borova. Isto će se dogoditi ako automobil parkirate ispod čempresa. Naslage smole mogu se odstraniti uz pomoć posebnih sredstava koja se mogu kupiti u prodavaonicama s autokozmetikom. Jednostavnije će to svakako biti ako smola nije potpuno osušena, pa je savjet čišćenju smole s vozila prionuti što prije.

To možete probati napraviti i pomoću jestivog ulja ili tekućinom WD-40.

Najprije temeljito operite auto, a potom mrlju istrljajte uljem nanesenim na krpicu ili vatu, a zatim je isperite mlakom vodom. Trljajte nježno da ne oštetite boju i budite strpljivi – smola koja je dugo na automobilu teže se odstranjuje.

Ni ptičji izmet nije šala. Alkalna supstancija štetna je za vanjski premaz automobila pa je treba ukloniti u što kraćem roku da ne bi ostavila traga na boji. Za uklanjanje je najbolje koristiti meku krpu, navlaženu toplom vodom i blagim deterdžentom. Za uklanjanje smole ili ptičjeg izmeta ne koristite otapala, benzin ili pastu za poliranje jer možete oštetiti lak.

Također, provjerite imate li naslage lišća na usisnicima zraka ventilacije i u odvodnom kanalu ispod vjetrobranskog stakla. Važno ih je odstraniti jer će usisani dijelovi lišća izazvati pojavu truleži i smrada u ventilacijskim otvorima, a mokri priljubljeni uz lim izazivaju koroziju. Ventilacijski otvor treba očistiti sredstvom za dezinfekciju. Ima li automobil klima-uređaj, treba promijeniti peludni filtar jer vožnja kroz prirodu donosi i pojačanu količinu biljnog peluda koji se taloži u filtrima i na stijenkama otvora za ventilaciju. Ljudi skloni alergijama osobito će osjetiti posljedice raspadanja peludi uzrokovanog vlagom u ventilaciji vozila. Provjerite i brisače stakla. U kasno ljeto ujutro su rosa i zamagljena stakla redovita pojava pa provjerite jesu li gumice metlica brisača oštećene. Gumice ne stoje mnogo, pa se ne isplati riskirati slabu vidljivost zbog toga.

