Istražili smo koliko koštaju nove baterije u električnim autima

Električni automobili još su uvijek skupi i to prije svega zbog baterija čija je proizvodnja još uvijek vrlo skupa pa je za veliku većinu kupaca kupnja automobila na struju neisplativa. Za prosječnog vozača svaka računica dovodi do zaključka da je isplativije kupiti automobil s konvencionalnim motorom i skuplje se voziti na benzin ili dizel nego usporedivi električni automobil platiti više i postupno štedjeti vozeći se na struju koja je jeftinija od fosilnih goriva. Osim toga, većina današnjih električnih automobila ima bitno manji domet nego konvencionalni auti, iako se to u posljednje vrijeme s dolaskom baterija većih kapaciteta mijenja (ali one opet poskupljuju električni automobil), a još je veći problem nedostatak infrastrukture i problemi koji za korisnike automobila na struju proizlaze iz toga. Dakako, tu ne računamo one koji imaju dovoljno novca da ih ne brine isplativost i električni automobil će kupiti zbog imidža ili ekološkog uvjerenja.

Ali, postoje tržišne niše, prije svega tvrtke i taksi prijevoznici, koji mogu izvući pozitivnu računicu pri kupnji električnih automobila. Pogotovo ako se uspije dobiti izdašan državni poticaj do 80.000 kuna i ako uzmemo u obzir da je punjenje strujom električnih automobila na većini javnih punionica još uvijek besplatno. Uz to, cijene servisa za električna vozila su stvarno mnogo manje nego kod automobila s konvencionalnim motorima pa odjeli postprodaje kod svih automobilskih tvrtki baš i ne žele da električni automobili postanu mainstream ili barem ne žele da se to dogodi uskoro, budući da bi im prodaja rezervnih dijelova ozbiljno pala.

No, i one koji su ozbiljno zagrizli za kupnju električnog automobila muči trajnost i velika cijena baterija, a boje se i mogućnosti zapaljenja baterija. Dobra je stvar što se na baterije, kao najskuplji dio električnog automobila, redovito daje garancija i to kod većine proizvođača dulja nego opća garancija na automobil. Primjerice, Nissan na baterije svog popularnog električnog Leafa daje osam godina garancije ili 160.000 km, a istovjetna garancija nudi se pri kupnji Renault Zoe automobila na struju. I Volkswagenova garancija na visokonaponsku bateriju vozila iznosi osam godina ili 160.000 km. Kia na svoje električne automobile daje jamstvo na 7 godina ili 150.000, što je istovjetno jamstvenom roku za sva Kijina vozila, po čemu je poznata u automobilskom svijetu. Sedam godina ili 150.000 km traje i garancija na baterije u njihovim električnim automobilima.

Renault za baterije u modelu Kangoo ZE daje jamstvo od pet godina ili 100.000 km, a za baterije za četverocikl Twizy garancija traje tri godine ili 50.000 km. Dobra je vijest što baterije ne zahtijevaju nikakvo održavanje, a u slučaju kvara u jamstvenom roku popravke snosi prodavatelj. Popravci baterije se i kod Nissana i kod Renaulta obavljaju izvan Hrvatske. Renault je to riješio tako da se baterije u Europi popravljaju samo na jednom mjestu – u Renaultovoj tvornici u francuskom Flinsu. U slučaju kvara baterije u Nissan Leafu, vozilo se šalje u tvrtku Krulc u Sloveniju, koja je jedini ovlašteni serviser za popravak njihovih baterija na našim prostorima. Dakako, u trošku prodavatelja u jamstvenom roku od 8 godina ili 160.000 km.

Foto: Renault

I u Volkswagenu trenutačno popravke vezane uz visokonaponski sustav vozila rade njihovi regionalni servisni centri izvan Hrvatske (sve ostalo rade servisi u Hrvatskoj), a od 1. travnja 2020. svi njihovi ovlašteni partneri moći će provoditi sve radove na električnim vozilima. Ostalo održavanje električnih modela automobila, kako Renaulta i Nissana pa tako i Kije i Volkswagena, obavlja se u ovlaštenim servisnim centrima u Hrvatskoj. Dakako, serviseri su kod svih marki posebno školovani za popravke električnih automobila. Ali, ne u svim ovlaštenim servisima, već samo u onima koji su specijalizirani za njihovu prodaju i popravke, odnosno imaju posebne alate, posebno uređen prostor te posebno educirane servisere i punionice električnih vozila. Primjerice, Renault u Hrvatskoj ima četiri takva servisna centra – AK Baotić u Zagrebu, AK Gašperov u Splitu, Auto centar Poreč u Poreču i Auto kuća Kos u Varaždinu. Nissanovi električni modeli mogu se servisirati u sedam ovlaštenih kuća – AK Baotić, AK Štarkelj i GT Automobili u Zagrebu, AK Benussi u Puli, AK Lenac u Rijeci, ZAK u Karlovcu i AC Kos u Varaždinu.

Posebno je zanimljivo koliko je redovno održavanje električnih automobila zapravo jeftino. Primjerice, cijena redovnog servisa Renaultova električnog automobila na 30.000 km ili godinu dana uključuje samo filtar ventilacije koji stoji 200 kuna i 0,8 radnih sati, što iznosi oko 350 kuna, sve uz uključeni PDV. Baterije su najskuplji dio automobila, ali cijene su danas ipak manje nego prije desetak godina kad su električni automobili tek stigli na tržište pa su cijene zamjene baterija bile i više od 60% vrijednosti cijelog automobila. Za novu bateriju Nissan Leafa kapaciteta 40 kWh treba izdvojiti 71.000 kuna. Renault u ponudi ima tri modela – Twizy, Zoe i Kangoo ZE. Baterija za Twizy stoji 35.000 kuna, za Zoe s baterijom kapaciteta 40 kWh košta 96.862 kune, a za Kangoo ZE s baterijom kapaciteta 33 kWh još i više – 107.000 kuna. Uz to, treba računati i na dodatne troškove transporta i ugradnje baterije.

– U ovom trenutku nemamo cijene baterija, a moguće je promijeniti pojedinačne module baterije samo u slučaju jamstva na vozilu – odgovorili su nam iz Volkswagena. Svi prodavatelji električnih automobila ističu da kupci ne trebaju strahovati od zapaljenja baterija i da ne postoje nikakve posebne procedure vezane uz to.

– Ni kojem slučaju nema razloga za strah od zapaljenja baterija, odnosno opasnost nije ništa veća od opasnosti izbijanja požara na glačalu ili televizoru ili pak izbijanja požara na termičkom automobilu. Svi testovi koje su električni automobili prošli pokazali su da je opasnost izbijanja požara kod sudara EV vozila jednaka, pa čak i manja nego kod termičkog auta jer se u trenutku sudara prekida svaka komunikacija između baterijskog sklopa i ostatka vozila. Centralna jedinica isključuje cjelokupni napon u vozilu i nema opasnosti od izbijanja požara. Jednako tako se kod termičkog auta može probušiti rezervoar i iscuriti gorivo koje se onda može nekom iskrom zapaliti. Dakle, nikakvih posebnih opasnosti kod električnih automobila nema – rekli su nam u zastupništvu Renaulta. S time se slažu i u Nissanu i Volkswagenu. “S obzirom na to da baterije nisu lako zapaljive, ne postoje posebne procedure, osim standardnih za EV vozila prilikom pregleda ili popravka baterije” – kažu u Nissanu.

