Automobili se uzimaju na pretplatu, kao novine, od 199 eura mjesečno

U zemljama koje volimo zvati razvijenijima ljudi sve češće odustaju od posjedovanja automobila i prelaze na neke nove modele. Najnoviji izum je – pretplata na automobil!

Broj kilometara ograničen

Usluge taksi prijevoza sada se naručuju putem aplikacije, pri čemo se može raditi ili o klasičnoj taksi službi, kompaniji, ili o reguliranoj usluzi prijevoza kroz platforme poput Ubera ili Bolta. Zatim je tu i car sharing kakav, primjerice, nudi Spin City. Riječ je o sustavu koji svojim korisnicima omogućuje korištenje osobnog automobila onda kada im je potreban i bez svih davanja koje iziskuje posjedovanje automobila. Car sharing se bazira na tome da car sharing tvrtka posjeduje određeni broj osobnih vozila koje članovi te organizacije imaju na raspolaganju za korištenje.

Sve što trebate je vozačka dozvola, a trošak je članstvo i prijeđena kilometraža ili sati korištenja. Opet je u pitanju aplikacija preko koje locirate najbliži raspoloživi automobil, rezervirate i otključate. Jednostavno. No ne toliko ako auto trebate kontinuirano kroz dulji period. Već dulji niz godina u nas se automobili uzimaju na leasing. Odaberete svoj automobil iz ponude auto kuće ili leasing kuće, potpisujete ugovor, plaćate mjesečnu ratu, osnovno i kasko osiguranje vozila, njegovo održavanje koje je obavezno te u koje spada i promjena guma i potrošeno gorivo, osim ako ugovor ne određuje nekako drugačije. Kod leasinga je ograničen broj kilometara koje godišnje prelazite, a period je četiri ili pet godina.

Dok leasing traje vozilo ne glasi na vas nego na leasing kuću, ovisno o tome radi li se o operativnom ili financijskom leasingu, vozilo vam ostaje ili ga vraćate leasing ili auto kući. Međutim, dok leasing traje - nema zamjene vozila. Kratkoročna alternativa je rent-a-car koji se najčešće koristi u periodu nekoliko dana li nešto više. Subjekt koji vozilo iznajmljuje nije prodavač ili leasing kuća nego je agencija za iznajmljivanje. Ovdje se plaća najam vozila i gorivo, ne i održavanje te osiguranje, što je logično jer je ova usluga namijenjena kratkotrajnom korištenju, kraćim putovanjima ili godišnjim odmorima od nekih tjedan dva. Također, nema opcije ostvarenja vlasništva nad vozilom. Za one koji nemaju potrebu korištenja automobila kroz godinu nego im treba za konkretnu svrhu nekoliko dana u godini.

Cijene Puegeot 108 u usluzi Farminga na period od šest mjeseci košta mjesečno 245 eura Renault Twingo kod Faarena košta za jedan mjesec 334 eura Škoda Citigo na period od tri mjeseca kod Vive La Cara stoji mjesečno 214 eura

Kako funkcionira pretplata na automobile?

Stvar funkcionira isto kao da se pretplaćujete na kakav magazin ili uslugu mobilne telefonije. Svakog mjeseca za određeni iznos dobijete pravo korištenja automobila s kojim nemate nikakve druge troškove osim potrošenog goriva. Sve je na ustupatelju vozila, i osiguranje i održavanje. Ovisno o usluzi koju koristite, sada ih je već dosta na raspolaganju u zemljama poput Velike Britanije ili Njemačke, broj je kilometara uglavnom ograničen iako ima slučajeva gdje takvog ograničenja nema. I sad, pitanje je gdje je tu razlika u odnosu na običan rent-a-car ili leasing? Prvo je riječ o periodu koji može biti i mjesec dana no obično ne manji od tri mjeseca, češće na šest. Svoju pretplatu možete i prekinuti bez suvišne papirologije.

I, ono najzanimljivije, automobil koji vozite unutar pretplate često možete promijeniti, ovisno o pružatelju usluga (ponovo su u pitanju aplikacije) svakog mjeseca ili i prosječno češće ako pretplatu dogovorite na, recimo, godinu dana. I ovdje je broj kilometara uglavnom ograničen, no neke usluge nude mogućnost da se nepotrošene kilometre prebaci u sljedeći mjesec. Ako tog mjeseca pretjerate, onda se plaća svaki dodatni kilometar, njemački Focus navodi 20 centi po kilometru. I to je to, nema papirologije, ugovora, termina, penala ako zakasnite, odlazaka u servis i tako dalje. Ako ste odustali od posjedovanja vozila, pretplatni model može biti nešto za vas jer vam nudi i određenu mogućnost zabave, jer možete periodično promijeniti automobil koji vozite, ovisno o tome što nudi pružatelj usluge.

Između rent-a-cara i leasinga

Kod njemačkih pružatelja takvih usluga kao što su Vive Le Car i Cluno promjenu morate najaviti unaprijed tri mjeseca, ali kod usluge Faaren rok je samo 21 dan. Pružatelj takvih usluga je sve češće i sam prodavač automobila, pa i rent-a-car agencija. Svima je stalo da na automobilu ostvare što više prihoda jer prodajne brojke nisu više tako sjajne kao prije nekoliko godina. Ovako se možda odlučite da neki od voženih automobila i nabavite za sebe.

U Njemačkoj najjeftinija pretplata na automobil je 199 eura mjesečno i to za Mitsubishi Spacestar. Ako uzmemo period od mjesec dana, leasing je uvjerljivo najjeftiniji, a rent-a-car uvjerljivo najskuplji. Pretplata je cijenom negdje između s dvije ranije spomenute razlike - leasing se ne može prekinuti, a rent-a-car je neisplativ na tako dugim vremenskim periodima. U svakom slučaju, pretplatni model nova je disrupcija ionako uzdrmanog tržišta automobila.

