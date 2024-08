Županijski sud: Grad nam uzima parking, Grad: Nećemo bez suglasnosti

(Ne)opravdane pobune u metropoli posljednjih dana izaziva blokovski način naplate parkiranja koji bi trebao startati u rujnu, otprilike u isto vrijeme kad i odluka o uvjetima korištenja javnih parkirališta, donesena krajem svibnja na sjednici Skupštine, koja je ozbiljnu glavobolju prouzročila na Županijskom sudu, i to zbog mogućih – sigurnosnih problema.

Pisali Gradu

Županijski sud u Zagrebu nalazi se na Zrinjevcu, a na parkiralištu ispred te zgrade svoja vozila ostavljaju suci, pravosudni policajci, zaposlenici suda... Parkiralište se koristi i za dostave sudskih dokumenata, ali i dovođenje osumnjičenika, pa i onih koje, pod jakim mjerama sigurnosti, prepraćuje Specijalna policija. Do sada je parkiranje pred sudom nadzirala pravosudna policija, koja ima ovlasti sa sudskog parkinga maknuti vozila koja ne pripadaju djelatnicima suda, i tako je to funkcioniralo 20 godina. No novi sustav organizacije parkinga sada bi to trebao dokinuti jer sud će ostati bez većine parkirališnih mjesta. Ima ih trenutačno 20-ak, a plan je da većina njih bude – komercijalizirana. Odnosno, da se na njima parkiraju oni koji plate parking, dok bi zagrebačkom Županijskom sudu ostalo tri do pet parkirališnih mjesta, s tim da bi za svako od tih mjesta sud plaćao 530 eura mjesečno.

Nezadovoljni na sudu, obratili su se Gradu te o svemu obavijestili i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Reagirao je i Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH), koji je mjerodavnom gradskom uredu poslalo dopis u kojem ih upozorava da je zagrebački Županijski sud objekt visokog rizika koji osiguravaju djelatnici pravosudne policije upravo jer kontroliraju tko se parkira ispred.

– Za potrebe visokorizičnih suđenja parkiralište se zatvara za sva vozila, uključujući i djelatnike suda, što nakon ove odluke više neće biti moguće. Osim visokorizičnih ročišta, dovode se i visokorizične osobe, a osobe koje dolaze na sud različitih su profila i pozadina te, kao takvi, moguće su mete napada. Kako je sud zgrada visokog rizika, jedna od potencijalnih prijetnji je i ostavljanje vozila s ciljem diverzije, što bi ugrozilo mnoge živote. Sjetimo se samo smaknuća Ive Pukanića... Uvođenjem sustava javne naplate povećava se rizik ugroze zaposlenika, stranaka, ali i prolaznika. Budući da ste svojom odlukom sada štićeni parking pretvorili u komercijalni, vođeni isključivo zaradom, a ne sigurnošću, zanima nas hoćete li i preuzeti punu odgovornost ako dođe do incidente situacije – pita SPPH-a u dopisu poslanom mjerodavnom gradskom uredu.

I dok sa suda mole Grad da još jednom razmotri odluku vezano za pretvaranje parkinga pred Županijskim sudom u komercijalni, iz Grada objašnjavaju da se novi način organizacije parkinga uvodi jer se nastoji osloboditi dio rezerviranih parkirališnih mjesta za stanare.

– Odluka uvažava i osobitosti pojedinih institucija koje iz sigurnosnih ili operativnih razloga imaju stvarnu i opravdanu potrebu za korištenjem parkirališnih mjesta za svoje redovno funkcioniranje, a u koje se ubraja i Županijski sud u Zagrebu. Grad Zagreb nema namjeru ograničavati rad toliko važne institucije. Prema odluci, institucijama se mogu dodijeliti najviše tri mjesta, a gradonačelnik može dodijeliti i veći broj rezerviranih parkirališnih mjesta ako za to postoji opravdan razlog, kao što je to u slučaju Županijskog suda. U komunikaciji sa sudom dogovaraju se sve pojedinosti i posebni zahtjevi koje sud ima za korištenje parkirališnih mjesta, od samog broja rezerviranih parkirališnih mjesta, preko njihove pozicije, kao i zaštite od neovlaštenog parkiranja postavljanjem stupića. Parkirališna mjesta ispred zgrade Županijskog suda neće se staviti u komercijalno korištenje bez suglasnosti suda, upravo zbog specifičnosti djelatnosti, odnosno sigurnosnih i operativnih razloga – kažu u Gradu.

Preporuka Europske komisije

Inače, oni koji će odlučivati o tome kako riješiti prijepor između komercijalizacije i sigurnosti, prije odluke možda bi trebali baciti oko i na preporuku Europske komisije za učinkovitost pravosuđa u kojoj se navodi da sudovi, pogotovo oni koji se bave organiziranim kriminalom, moraju imati pojačane mjere sigurnosti, uključujući i određene dijelove zgrade kao što je parkiralište rezervirano za sudsko osoblje.