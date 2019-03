Znanje za maturu u knjižnici testiraju na kvizu

Još malo i srednjoškolce će dočekati matura. Mnogi se za to sveobuhvatno testiranje znanja pripremaju na razne načine, a da bi priprema prošla što manje stresno, a opet poticajno, fokusirano i zabavno, Gradska knjižnica na Starčevićevu trgu, u svojoj galeriji Kupola, u pravilu svakog posljednjeg utorka u mjesecu organizira kviz “Kroz knjižnicu do mature”. No, ovoga će se mjeseca kviz održati večeras, i to u 18 sati, a posljednji će biti 7. svibnja.

Podijeljeni u ekipe

– Kviz se održava jednom mjesečno tijekom školske godine, točnije od listopada do travnja. Pilot-projekt pokrenut je 2013., a poticaj su bili rezultati hrvatskih učenika na PISA testu godinu prije, kada su iz čitalačke pismenosti bili svrstani na 35. mjesto od njih 65. Inicirala ga je kolegica Ivana Fištrek, i to na tragu tada popularnih pub-kvizova, a osluškujući potrebe učenika, unutar projekta pokrenuti su i dodatni programi, poput filmske te radionice za pisanje eseja. Sam kviz, pak, nastao je kao svojevrsna pomoć srednjoškolcima u pripremi za državnu maturu. No, osim što potiče na čitanje, povećava i njihov stupanj poznavanja opće kulture i informiranosti, a dodatna je vrijednost što kvalitetno provede slobodno vrijeme i šire socijalnu mrežu – kaže voditeljica kviza Maja Zubčić Peleski dodajući kako projekt sufinancira Grad Zagreb.

Kviz se sastoji od 40 pitanja podijeljenih u četiri kategorije, hrvatski jezik, hrvatska književnost, svjetska književnost i opća kultura, a uz svako su ponuđena i četiri odgovora.

– Nakon rješavanja sa sudionicima prolazimo svako pitanje tako da točni odgovori dobiju i dodatna objašnjenja, što je svojevrsna metoda učenja. Učenici su podijeljeni u timove od šest članova, grupno odgovaraju, a svaki put proglasimo i pobjedničku skupinu. U finalnom kvizu, pak, proglašavamo i pobjedničku ekipu sezone. Nagrada je besplatno učlanjenje u Knjižnice grada Zagreba. Dosad su sudjelovali uglavnom đaci smješteni u učeničkim domovima, no kviz je uvijek otvoren za sve srednjoškolce – objašnjava M. Zubčić Peleski.

Fokusira se na gradivo za maturu, dodaje, pa je obuhvaćena hrvatska i svjetska književnost koja se obrađuje i u školi, u sklopu lektire. Reakcije sudionika jako su dobre i redovito se vraćaju, a mješovite ekipe, sastavljene od učenika od 1. do 4. razreda, uspješnije su. A i kod grupa koje redovito dolaze, ističe, primjećuje se znatan napredak. Pitanja su prije sastavljali knjižničari, a od ove su se sezone Maji Zubčić Peleski u tome pridružile tri mlade volonterke, studentice Klara Brzović, Dunja Javorić i Darija Pilski. Podijelile su pa voditeljica smišlja pitanja iz opće kulture, Klara iz hrvatskog jezika, Dunja iz hrvatske, a Darija iz svjetske književnosti.

Uzbudljiva atmosfera

– Držim se gradiva iz sva četiri razreda, od pravopisa do povijesti hrvatskog jezika. Kad sam prvi put sastavljala pitanja, mislila sam da će učenicima biti preteška, no bila sam ugodno iznenađena njihovim znanjem. Na deset je pitanja, naime, bilo osam-devet točnih odgovora. Iz toga se vidi da kontinuirano prate gradivo – kaže Klara, a pohvale za rezultate potvrđuje i Dunja. Nije, ističe, dobila dojam da je učenicima na kvizu teško.

– Ipak, od književnosti ih više zanima ona svjetska, a djela iz 19. i 20. stoljeća najbliža su im i najdraža – nadopunjava Darija otkrivajući i kako atmosfera na kvizovima zna biti uzbudljiva i polemična. Vlada natjecateljski duh, domeće Dunja, jer učenici dođu provjeriti svoje znanje.

– Nehotice smo dvaput naveli pogrešne odgovore, a učenici su to odmah opazili i upozorili nas. Mnogi usto nastoje redovito dolaziti. Imamo djevojku koja je lani na kviz došla jedina iz svog tima, a tada je čak, zbog poslijepodnevne smjene, izostala iz škole – ističe M. Zubčić Peleski.

VIDEO 16 najmoćnijih žena u hrvatskoj politici i društvu: