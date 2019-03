Nakon 13 godina otvorili pitanje za milijun funti: Biste li vi znali točan odgovor?

Nakon 13 godina u britanskoj inačici kviza Tko želi biti milijunaš otvoreno je pitanje za milijun funti.

Iako nije postao milijunaš, 36-godišnji profesor engleskog jezika John Robinson iz Birminghama otišao je kući s pola milijuna funti odgovorivši točno na 14 pitanja.

– Kakav igrač, kakav sjajan igrač – hvalio je popularni voditelj Jeremy Clarkson natjecatelja kada je otvorio pitanje za milijun funti.

"Koji od britanskih premijera nikad nije služio kao ministar vanjskih poslova?" glasilo je pitanje, a ponuđeni odgovori bili su Winston Churchill, Alec Douglas-Home, Anthony Eden i Harold Macmillan.

And that’s the end of John Robinson’s amazing run in the chair! 🤑 £500,000 for our English teacher from Birmingham 👏 👏 👏 #WhoWantsToBeAMillionaire pic.twitter.com/LfP7h98V8o