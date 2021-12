ZET: U ponedjeljak navečer obustava tramvajskog prometa od Dubrave do Dupca

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, u ponedjeljak, 27. prosinca, od 22.30 sati, do utorka, 28. prosinca do 5.20 sati, bit će obustavljen tramvajski promet od Dubrave do Dupca.

Kao supstitucija tramvajskog prometa, na relaciji od Dubrave do Dupca putnike će prevoziti izvanredna autobusna linija.

Za vrijeme radova, linija 5 prometovat će skraćeno do Kvaternikovog trga, linija 12 do Maksimira, a linije 4, 7 i 11 do Dubrave.

U utorak, od jutarnjeg izlaska tramvaja u promet, linije 5 i 12 prometovat će do Dubrave.