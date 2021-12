Zagreb strahuje da će javni prijevoz poskupiti. Evo gdje je on besplatan

Tramvaji često kasne, vozači nekih autobusnih linija kao da nikad nisu čuli za red vožnje, a vozila su, osim toga, često u kvaru, neklimatizirana ili, jednostavno, u raspadu. I dok je za neke putnike četiri kune za kartu od pola sata ipak dovoljno jeftino da se kod ovih kroničnih problema ZET-u "zažmiri" na jedno oko, drugi su toliko ogorčeni da im ne žele dati niti toliko već radije odabiru dobri stari "švec-komerc".

No, kako je ZET u financijskim problemima već godinama, jedna od opcija za njegov spas za neke je i u povećanju cijene javnog prijevoza. Hoće li do toga na kraju doći još nije sigurno jer gradonačelnik o tome treba porazgovarati s novoizabranim direktorom, no dok građani strahuju da će sad morat plaćati još više da se voze u starim, trusnim tramvajima, postoje gradovi, pa i cijele zemlje, gdje je javni prijevoz besplatan za sve stanovnike.

Prva zemlja u svijetu koja je uvela besplatni javni prijevoz za sve bila je Luksemburg, i to 29. veljače 2020. godine. Putnici, bilo da se radi o stanovnicima ili turistima, mogu se bez ograničenja voziti autobusom, tramvajem ili vlakom na području cijele države, a naplata će se provoditi jedino za one koji žele uživanje u prvom razredu vlaka. Luksemburg je, doduše, mala zemlja s nešto više od 600 tisuća stanovnika, no projekt se uspješno provodi, a cilj je lokalne vlasti da maksimalno smanji broj stanovnika koji na odredište putuju vlastitim vozilima.

Foto: Luxenbourg Official

Što se tiče europskih gradova, njih čak tri u Poljskoj imaju besplatni javni prijevoz bez ograničenja, a radi se o gradovima Bełchatów, Żory, Lubin. Ipak, besplatno se mogu voziti samo stanovnici tih gradova. Prvi grad na svijetu koji je uspostavio sasvim besplatan tramvajski prijevoz bio je Aubagne u Francuskoj, a to je bilo još 2009. godine, a "mukte" se može primjerice, voziti i u gradu Boulogne-Billancourt koji broji 110 tisuća stanovnika. Što se tiče Njemačke, grad Hasselt imao je javni prijevoz besplatan za sve, no sad ga mogu koristiti oni mlađi od 19 godina.

To su samo neki primjeri, i ne nalaze se samo u Europi gradovi jedini u kojima je vožnja autobusom ili tramvajom besplatna. Jakarta u Indoneziji nudi besplatan prijevoz u devet autobusnih linija kao i gradskim turističkim auobusima, dok malezijski Kuala Lumpur nudi autobusni servis GO KL City Bus koji vozi rutama najzanimljivijima za turiste. Ružičasta vozila lako se primjete, a prometuju otprilike svakih 15 minuta. Kako bi zaštitio žene koje često bivaju napadnute dok putuju same, New Delhi u Indiji omogućio je ženama da se besplatno voze gradskim autobusima.

Foto: klia.info

Čak i SAD-u postoji grad koji nudi besplatan prijevoz za sve svoje putnike, a radi se o mjestu Commerce u Kaliforniji. Kansas City, Missouri, postao je prvi veliki američki grad koji svoj gradski prijevoz nudi bez naplate. Poput zdravstvenog osiguranja, besplatni je prijevoz besplatan i u nekim manjim kanadskim gradovima, poput Mont-Tremblanta i Sainte-Julie u Quebecu.