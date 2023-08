ZET odustao od ukidanja linije 15, slave u Gračanima: 'Taj nam tramvaj puno znači'

Na radost brojnih putnika, pa i planinara, izletnika, turista, gradska je uprava odustala od najavljenog ukidanja tramvajske linije 15 koja povezuje Mihaljevac i Gračansko dolje, odnosno vozi do žičare. Najave su se pojavile u ZET-ovu planu za ovu godinu i odmah upalile alarm među stanovnicima kojima je petnaestica omiljeni i najbrži način prijevoza pa su se pobunili, o čemu smo pisali prošle zime. A prema prometnom planu gradskog prijevoznika, podsjetimo, ideja je bila ukinuti je i do žičare produžiti liniju 14 koja se trenutačno okreće na Mihaljevcu.

– To ne bi imalo nikakvog smisla, zašto bi nam maknuli naš mali tramvaj pa da nam iznad kuća prolazi puno veći i ronda – ističe Marija s Gračanskih stuba te dodaje da joj je najdraže staro vozilo bez prikolice koje je najkraćoj ZET-ovoj liniji davalo poseban štih. S tom se ocjenom slaže i dio putnika koje smo zatekli u vožnji petnaesticom. Đir od Mihaljevca do žičare traje nešto više od pet minuta, a tramvaj polazi svakih desetak.

– Tako treba i ostati, nama koji planinarimo na Sljeme ova linija puno znači – kaže Ksenija, koja se u dobrom raspoloženju s prijateljicama vraćala s Medvednice. A na pitanje zašto je uopće ukidanje bila opcija iz Grada su nam odgovorili da je razlog žičara.

– Puštanjem u promet ostavljena je ta mogućnost kako bi se povećali kapaciteti i frekvencija polazaka na koridoru. Uzimajući u obzir postojeću prometnu potražnju, trenutačna organizacija u potpunosti je zadovoljava te stoga linija 14 nije produžena. To nije predviđeno ni u prijedlogu plana prometa za 2024. – navode.

U ZET-ovu je planu do kraja godine najavljeno i pet novih autobusnih linija, 152 Kuniščak – Šestinski trg, 240 Dumovec – Sesvetski Kraljevec, 285 Petruševec – Novi Petruševec, 167 Savski most – Blato i 117 Črnomerec – Jarun, a obećali su i produžiti 220 od Glavnoga kolodvora do Kamenarke te 233 od Mihaljevca do Markuševečke Trnave.

Pitali smo hoće li se to realizirati, no odgovor je prilično neodređen.

– Produžetak linija 220 i 233 ovisi o ispunjenju prometno-tehničkih i građevinskih uvjeta na terenu. Kada se oni osiguraju, ZET će s postojećim vozilima produžiti trase. I za otvaranje novih linija preduvjet je ispunjenje prometno-tehničkih i građevinskih uvjeta – zaključuju.