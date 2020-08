Ženski recenziRaj okupio je 100.000 članica, a sada i muževi žele pristup grupi

Okupiti gotovo 100.000 žena na jednom mjestu, i to iz svih krajeva Hrvatske, nekima bi zvučalo gotovo nemoguće, posebice u doba korone. No to je za rukom pošlo mladoj beauty blogerici Mirni Matković koja je prije dvije godine osnovala Facebook grupu, a prije četiri mjeseca istoimeni portal – Ženski recenziRaj. Tamo, naime, stotinu tisuća žena svakodnevno međusobno dijeli gotovo sve - od recenzija kozmetičkih proizvoda, što čini više od 50 posto objava, do savjeta i preporuka za uređenje te održavanje doma, modnih preporuka, recenzija nekih prehrambenih proizvoda i recepata, a znaju se pojaviti i osobne teme u kojima podržavaju jedna drugu u teškim životnim situacijama. A da odbacimo stigmu kako žene ni o čem drugom ne znaju razgovarati osim o frizurama, kremama, šminki, odjeći i hrani, “razglaba” se tu i o “ozbiljnim” temama poput montažnih kuća, automobila, kućnih popravaka, alergija, poslovnih poteza, knjiga…

Članica ima i iz BiH i Srbije

Neke objave znaju skupiti i na tisuće reakcija, odnosno lajkova i komentara, a kako je ovo i grupa puna dobre energije, vibre te pozitive, u posljednje vrijeme pravi su hit smiješni postovi. To uključuje šale na vlastiti račun, ali i na račun drugog spola.

– Često grupu u šali nazivaju Ženski bankrotiRAJ jer žene masovno kupuju ono što se preporuči zato što zaista vjeruju jedna drugoj te našim preporukama – kaže Mirna Matković. Na portalu su, pak, među najčitanijima recenzije kozmetičkih proizvoda i osobne te zdravstvene teme koje piše liječnica iz njezina tima.

– Imamo zaista članica iz cijele države, što nam je jako drago. Po broju pratitelja iz gradova, Zagreb je uvjerljivo na prvom mjestu, a zatim slijede Osijek, Split i Rijeka. Imamo dosta njih i iz Zadra, Slavonskog Broda, Đakova, Dubrovnika... – nabraja M. Matković dodajući kako imaju i članice iz susjednih zemalja poput Bosne i Hercegovine te Srbije. S druge strane, u grupu je muškarcima ulaz zabranjen jer je ona predviđena kao mjesto gdje će se žene osjećati slobodno, kao da tamo imaju sigurnu luku i utočište. No i oni zahvaljujući svojim ženama pronađu put do grupe.

– Otkako je saznao da sam u ovoj grupi, onaj moj je poludio. Ajde pitaj ovo, ajde pitaj ono. Pazite na muški rod, gori su od nas – našalila se jedna od pratiteljica u postu.

A njezina je druga polovica imala pitanje o odijelima jer je moda, zezaju se u komentarima, ipak stručno područje ljepšeg spola.

– Ne puštamo inače muškarce u grupu jer se često pojavljuju intimnija pitanja i ženske teme, a u cilju nam je da se sve članice osjećaju sigurno i opušteno kada žele nešto pitati. Međutim, iznenađujuće je velik broj zahtjeva muškaraca i svakodnevno ih barem nekoliko pošalje zahtjev za učlanjivanjem, no ovo je ipak ženska zajednica – veli beauty blogerica dodajući da posljednjih tjedana svaki dan, s obzirom na to da je grupa privatna, dnevno primaju oko 1000 zahtjeva za ulazak u grupu. U posljednjih nekoliko mjeseci, pak, odnosno otkako je korona uzela maha, bilježe neočekivani i nagli rast od čak 60.000 novih članica. Dakle, od 2018. godine kad se grupa osnovala, kroz godinu i devet mjeseci imala je tek oko 40.000 članova, a od travnja do trenutka dok čitate ovaj tekst, ta je brojka postala šesteroznamenkasta.

– Naravno, veći broj članica znači i više posla, no dajemo sve od sebe da kvalitetno vodimo zajednicu koja je tako velika i toliko utjecajna – priznaje Mirna Matković dodajući da zato uz sebe ima tim od 16 djevojaka i suradnica. One joj pomažu i rade s njom na ovoj virtualnoj platformi, a prvi su se put nedavno okupile u restoranu Cremme u Tkalčićevoj ulici. Osim što su i same znatiželjne te vole biti ukorak s trendovima, one su i stručnjakinje koje pokrivaju teme iz područja medicine, farmacije, psihologije i sociologije. Nakon kozmetike, naime, najviše je postova vezano uz zdravlje, ljepotu i putovanja.

Stiže i YouTube kanal

– Mlad smo i složan ženski tim te bi sve ovo bilo nemoguće bez njih i zaista sam zahvalna što imamo priliku raditi zajedno – hvali ih administratorica. Grupa usto ima stroga pravila privatnosti. Jedna osoba može dnevno napisati maksimalno dvije recenzije kako bi svi došli na red. Od članica se zahtijeva pristojnost, u suprotnome se briše nepristojan i neprimjeren post ili komentar. Zabranjen je svaki oblik vrijeđanja, omalovažavanja i ponižavanja, a tko se ogriješi o to, bit će izbačen iz virtualnog ženskog foruma. Nije dopuštena samopromocija, reklamiranje ponuda i proizvoda, kao ni javljanje administratoru, a od svake se članice očekuje da objavi nešto suvislo. U budućnosti, pak, kaže mlada blogerica, imaju još mnogo toga u planu, a među njima je i otvaranje YouTube kanala gdje će se, također, recenzirati različiti proizvodi i usluge.

– Planiramo i dalje pisati kvalitetne recenzije i savjete te ćemo dati sve od sebe da i dalje ostanemo ovako važna i korisna zajednica u Hrvatskoj, ali i šire. Imamo još neke ideje i iznenađenja, no to ćemo uskoro otkriti svima koji nas prate – zaključuje Mirna Matković.