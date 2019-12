Na žičaru će otići 100 milijuna eura, za to je mogla do Bistre

Htjeli, dobili, digli ruke. Na prvu pomalo neočekivana dva dodatna “da” za proračun od 8,5 milijardi kuna dobio je jučer u Skupštini gradonačelnik Milan Bandić od Brune Esih i Krešimira Kartela iz Neovisnih za Hrvatsku. Na drugu, pak, dvije sasvim logične ruke jer od 44 amandmana na budžet za 2020.

Grad ih je prihvatio deset iz redova vladajućih i tri upravo od Neovisnih, koji su poželjeli da se izdvoji dodatnih 6,5 milijuna kuna za tehničku dokumentaciju novog stadiona u Maksimiru, milijun kuna za dokumentaciju uređenja vojnog groblja iz Drugog svjetskog rata te 2,5 milijuna za izradu dokumentacije za most Jarun-istočni.

Jedna od najskupljih

A baš taj proračun, kazao je Zlatko Hasanbegović, nekadašnji partner Brune Esih, a sad čelnik Bloka za Hrvatsku, razlog je što je on u gradskom parlamentu izgubio stolac. Nije to mislio figurativno, nego baš doslovno jer na njegovo je mjesto u Ćirilometodskoj 5 sjela upravo Esih, i to po, kaže Hasanbegović, odluci predsjednika Skupštine Drage Prgometa koji mu je navodno to pojasnio činjenicom da se za nove žetončiće moraju raditi ustupci.

Sama Bruna Esih rekla je da to ne bi komentirala jer se zna gdje ona sjedi od početka, a kad se konačno riješila ova, za brojne Zagrepčane teška, važna i komplicirana priča, zastupnici su se “uhvatili” ZET-a, odnosno dizanja kredita za gradnju žičare od 537 milijuna kuna.

– Ova će žičara na kraju biti jedna od najskupljih u Europi i otplaćivat će je generacije. Ono što se vidi iz otplatnog plana jest da će se na 537 milijuna kuna kredita platiti 112,3 milijuna kuna kamata – rekao je Matej Mišić iz SDP-a, dok je HNS-ovac Tomislav Stojak istaknuo kako je po ovoj cijeni žičara mogla do Bistre.

S Europom “nije išlo”

Jer, podsjetio je Stojak, već je 120 milijuna potrošeno na opremu.

– Cijena žičare bit će na kraju sto milijuna eura. Novca nema i svi ti veliki projekti kao što su pročistač, Arena i žičara ubijaju grad i ostavljaju ga bez perspektive – rekao je Stanko Kordić iz GLAS-a.

Iz Grada su pak već ranije objasnili kako su žičaru mislili financirati iz fondova EU, “ali nije išlo”.

VIDEO: Radovi na zagrebačkoj žičari