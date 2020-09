Zelena akcija dobila novog predsjednika

Izborna skupština Zelene akcije izabrala je Luku Tomca za novog, osmog po redu, predsjednika Zelene akcije (ZA), nakon njegovog dugogodišnjeg aktivističkog angažmana u Zelenoj akciji.

Luka Tomac je u Zelenu akciju došao kao volonter prije više od 15 godina te je kao voditelj Aktivističke grupe Zelene akcije sudjelovao u kreiranju te provedbi brojnih javnih kampanja i akcija. Od 2012. godine, u Zelenoj akciji vodi program Klimatskih promjena što je ostao fokus njegovog programskog rada do danas. Radio je na kampanjama poput “S.O.S za Jadran” i “Zaustavimo Plomin C”, sudjelovao na desetak UN-ovih klimatskih pregovora širom svijeta te kroz različite međunarodne projekte i kampanje uspješno povezivao stručnost na temi klimatskih promjena s kreativnim aktivizmom. Član je upravnog odbora Zelene akcije dugi niz godina, a u zadnja dva mandata obavljao je i dužnost potpredsjednika udruge. Dodatno, nekoliko je godina bio član upravnog odbora najveće globalne mreže organizacija za zaštitu okoliša, Friends of the Earth International.

Foto: Zelena akcija

Na ovotjednoj Skupštini je izabran i novi upravni odbor Zelene akcije u sastavu: Luka Tomac, Enes Ćerimagić, Dora Sivka, Marija Mileta, Marko Košak, Bernard Ivčić i Željka Leljak Gracin. Skupština je izabrala i novi Nadzorni odbor u sastavu: Mirela Travar, Sven Janovski i Ivan Novosel. I na kraju, članice i članovi ZA usvojili su i novi Strateški plan za period 2020. Do 2024. godine kao i Financijske i narativne izvještaje.

Dosadašnja predsjednica Zelene akcije, Željka Leljak Gracin, nakon četiri izuzetno uspješne godina na čelu udruge, nije se ponovno kandidirala za predsjednicu, ali ostaje i dalje raditi u Zelenoj akciji. Posvetit će se daljnjem razvoju programa Pravo okoliša, vođenju mreže okolišnih pravnika, Justice & Environment, te radu u vladinu Savjetu za razvoj civilnog društva.