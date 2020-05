Zbog radova preusmjerene mnoge autobusne linije diljem Zagreba

Do kraja tjedna i tijekom idućeg dolazi do izmjena u prometu na više lokacija, priopćeno je iz ZET-a. Zbog redovnog mjesečnog servisa, zagrebačka uspinjača neće prometovati u ponedjeljak, 25. svibnja, od 6 do 14 sati. Za putovanje do Gornjeg grada, cijenjenim sugrađanima i posjetiteljima preporučujemo korištenje autobusne linije 105 (Kaptol – Britanski trg).

Od ponedjeljka, 25. svibnja, autobusne linije 110 (Savski most - Botinec), 120 (Črnomerec - Gajnice - Prečko) i 236 (Kampus – Čavićeva) će radnim danima prometovati prema novom rasporedu vožnje. Novi vozni red dostupan je na internetskoj stranici.

Zbog radova u zoni raskrižja Zagrebačke ceste i Ulica Kaktusa, autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete) će do ponedjeljka, 25. svibnja prometovati izmijenjenom trasom:

Terminal Dubec - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Kaktusa – (ravno) Zagrebačkom cestom – (lijevo) Ulica Anke Krizmanić – i u nastavku uobičajenom trasom do odredišta

Terminal Sesvete - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Ljubičica – (ravno) Zagrebačkom cestom do terminala Dubec

Do ponedjeljka 25. svibnja, zbog radova će za promet biti zatvoren kružni tok Grškovićeva – Mesićeva – Voćarska, te će autobusne linije 106 (Kaptol - Mirogoj - Krematorij), 201 (Kaptol - Kvaternikov trg), 203 (Svetice - Vinec - Kaptol), 204 (Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg), 226 (Kaptol - Remete - Svetice) i 238 (Kaptol - Kozjak) prometovati izmijenjenim trasama.

Linije 106, 203 i 226:

Terminal Kaptol - redovnim trasama do Degenove ulice – (lijevo) Ulica Medveščak – (desno) Mirogojska cesta – rotor Mirogoj – polukružno (lijevo) – (desno) Remetska cesta – dalje uobičajenim trasa do svojih odredišta

U povratku prema Kaptolu autobusi će voziti redovnim trasom do Rotora Mirogoj – polukružno (lijevo) – (desno) Mirogojska cesta – (ravno) Mirogojskom cestom – (ravno) Vrančićeva ulica – (lijevo) Medvedgradska ulica – (lijevo) Ulica Tome Mikloušića – (desno) Ulica Kaptol – i u nastavku redovnim trasom do Kaptola.

Linije 106, 203 i 226 neće koristiti stajališta Bijenička, Institut R. Boškovića i Rockefellerova, dok će na Mirogojskoj cesti, kod rotora Mirogoj, bit će uspostavljeno se privremeno autobusno stajalište.

Linija 201:

Terminal Kaptol - redovnom trasom do Degenove ulice – (lijevo) Ulica Medveščak – (desno) Mirogojska cesta – (desno) Aleja Hermanna Bollea – (lijevo) Bijenička cesta – i dalje uobičajenom trasom do odredišta.

Terminal Kvaternikov trg - redovnom trasom do Aleje Hermanna Bollea – (desno) Aleja Hermanna Bollea – (desno) Mirogojska cesta – (ravno) Vrančićeva ulica – (lijevo) Medvedgradska ulica – (lijevo) Ulica Tome Mikloušića – (desno) Ulica Kaptol – i u nastavku dalje uoboičajenom trasom do odredišta.

Linija 201 neće koristiti stajališta Bijenička, Institut R. Boškovića i Rockefellerova, a na lokaciji Avenija Hermanna Bollea 7 bit će uspostavljeno privremeno autobusno stajalište na obje strane prometnice.

Linija 204:

Terminal Kvaternikov trg - redovnom trasom do Ulice Jagodnjak – (lijevo) Ulica Jagodnjak (kod PMF-a) – (lijevo) Voćarska cesta – i dalje uobičajenom trasom do odredišta.

Linija 204 neće koristiti stajalište Bijenička.

Linija 238:

Terminal Kaptol - redovnom trasom do Degenove ulice – (lijevo) Ulica Medveščak – (desno) Mirogojska cesta – (desno) Aleja Hermanna Bollea – (lijevo) Bijenička cesta – i u nastavku uobičajenom trasom do odredišta.

Kozjak - redovnom trasom do Aleje Hermanna Bollea – (desno) Aleja Hermanna Bollea – (desno) Mirogojska cesta – (ravno) Vrančićeva ulica – (lijevo) Medvedgradska ulica – (lijevo) Ulica Tome Mikloušića – (desno) Ulica Kaptol – i dalje uobičajenom trasom do odredišta.

Linija 238 neće koristiti stajališta Bijenička, Institut R. Boškovića i Rockefellerova, dok će na lokaciji Avenija Hermanna Bollea 7 biti uspostavljeno privremeno autobusno stajalište na obje strane prometnice.