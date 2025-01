VIDEO Zavirili smo u prvi muzej na svijetu posvećen smijehu, koji se sutra otvara u Gajevoj: Karaoke, filmovi, "sumo arena"...

Muzej u koji se ulazi spuštanjem toboganom, a prije toga posjetitelji se "dezinficiraju od toksičnih odnosa i negative", sutra se otvara u samom centru Zagreba. Radi se, naime, o muzeju smijeha, prvom takvom na svijetu, koji se pod nazivom "Hahahouse" nalazi u Gajevoj ulici na kućnom broju 7.

– Radila sam u životu svakojake poslove, no u jednom trenutku sam se zasitila i počela razmišljati o tome što dalje. I onda mi je odjednom došla inspiracija. Slika mene u osnovnoj školi kako se previše smijem i moram sjediti u magarećoj klupi jer zabavljam sve oko sebe – govori nam Andrea Golubić, osnivačica ovog muzeja, kojoj je glavni cilj liječiti ljude smijehom i restartati ih na neke "ispravne postavke". U moru loših vijesti i crne kronike, za otvorenje je izabrala baš siječanj, poznat kao i "najdepresivniji mjesec u godini". Od početne ideje do njezine realizacije prošle su tri godine. Cijeli projekt osmišljen je u suradnji s domaćim i inozemnim dizajnerima, arhitektima, umjetnicima i stručnjacima koji su osigurali da "Hahahouse" bude prilagođen svim uzrastima, od mališana pa sve do umirovljenika.

– I lokalno stanovništvo i turisti naći će nešto čemu će se moći nasmijati. Cijeli muzejski prostor koncipiran je kao jedno iskustvo, gdje će se pokušati evocirati emocije i u kojem ćete vi zapravo postati dio izložbe. Sve je interaktivno i, za razliku od klasičnih muzeja, mi pozivamo na sudjelovanje, skakanje, trčanje, pjevanje... – ističe A. Golubić. Skener radosti mjeri vašu sreću na ulasku u muzej te nakon obilaska, dodaje A. Golubić i napominje kako će im to biti test jesu li uspjeli u namjeri razveseljivanja posjetitelja. Ulaskom u 450 kvadrata na dvije etaže prostire se osam različitih zona: tunela, smijeha, izazova, uljepšavanja, zvuka, kina te okrepe i druženja. Tu je i spa zona, u kojoj se posjetitelji mogu odmoriti ležeći na krevetu od čavala, a u susjednoj prostoriji očekuje vas "Prdomat" i nastup kokošjeg zbora.

A ako ipak želite sami nastupati i stati za mikrofon, oduševit će vas karaoke, koje će transformirati vaš glas. U ormar sobi, pak, možete isprobati kartonske haljine i fotografirati novu objavu za društvene mreže. Tu je i "Sumo arena", za koju morate navući odijela te držati u zagrljaju protivnika sve dok se ne preda. A oni koji nisu ljubitelji takvih fizičkih aktivnosti mogu sjesti u kino, uzeti svježe kokice te guštati u filmskim remek-djelima najpoznatijeg komičara svih vremena Charlieja Chaplina. Izložbeni prostor je i edukativnog karaktera pa će posjetitelji i naučiti ponešto o samom humoru, njegovu zabranjivanju, ali i njegovim vrstama: tjelesnom, opservacijskom, apsurdnom, toaletnom...

Za prolazak kroz cijeli postav potrebno je oko sat vremena, a nakon toga možete se opustiti u njihovu kafiću te pogledati ponudu suvenirnice. – U njoj imamo proizvode s našim likovima koji su nastali po uzoru na neke moje prijatelje ili poznanike te mislim da će biti hit među djecom – ističe A. Golubić.

Među njima glavnu riječ vodi animirani lik Mr. H., sarkastičan i skeptičan vodič koji na humorističan način kritizira ozbiljnost modernog društva. On je hejter, vječni cinik i vodič u muzeju koji prezire taj svoj posao. Tu je i Ringo, pametni telefon i "vječni objašnjivač šala", te koka koja "malo" kasnije kopča sve fore. Ali i jedan krajnje neobičan par, kaktus i balon, koji su "couple goals". – On priča "dad jokes" i smije se sam sebi, a balon, pošto je ipak u vezi s njim, mora mu se tu i tamo nasmijati. I imate Bananu, koja je najnormalniji lik – objašnjava. Radno vrijeme je od 9 do 21 sat, a za odrasle je cijena ulaznica 12 eura, dok su, pak, pripremljene i posebne pogodnosti za umirovljenike, studente te obitelji s djecom.

No ni tu nije kraj novostima iz "Hahahousea", jer je u planu i organiziranje rođendanskih proslava za odrasle, teambuildinga, ali i održavanje radionica za očuvanje mentalnog zdravlja djece u sklopu kojih koje će surađivati s raznim stručnjacima. Ali bit će tu i likovne radionice te "open mic" večeri, u kojima će se amaterski komičari moći okušati na pozornici i pokušati izmamiti pokoji osmijeh.