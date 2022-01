Zagrepčani pohrlili na Sljeme: Uz veselo raspoloženje započela sezona skijanja

Sunce i temperature taman iznad nule. Prema svemu sudeći, idealno je to vrijeme danas i pravi uvjeti za početak još jedne skijaške sezone na Sljemenu koja je okupila mnogo zaljubljenika u zimske sportove.

- Staza je izvrsna, dan je predivan, što više treba za lijep provod vikendom? – pita se Petra koja sa svojom obitelji već godinama posjećuje Sljeme i izvan sezone skijanja. U gužvi prvoga dana zimske sezone zatekli smo i jako puno najmlađih, ali i onih nešto većih koji su svoje prve skijaške korake učinili danas na Činovničkoj livadi. Među njima je i Dora.

- Super je. Sklisko i zanimljivo – kaže nam Dora nakon svega nekoliko minuta na skijama, te otkriva da ju je na tu avanturu nagovorio dečko.

Svi oni koji poput Dore ili Petre žele posjetiti zagrebačko skijalište to će moći učiniti baš svaki dan od devet do 16 sati, dok temperature to budu omogućavale. Nažalost, zbog blage zime u funkciji su trenutno samo Crveni spust i Bijela, odnosno Činovnička livada, dok Zeleni i Plavi spust ne rade. Za sada nema niti noćnog skijanja, inače jedne od omiljenih aktivnosti, ali onog čega ima i previše je pandemija zbog koje je broj korisnika staze ograničen, a iz istog razloga moguće je kupiti samo dnevnu kartu. Cijene se kreću od 40 kuna za djecu i 70 za odrasle radnim danom do 50 za djecu i 100 za odrasle vikendom. Karte se osim na stazi mogu kupiti i on-line. Ono što se ne može kupiti on-line je uživanje na svježem planinskom zraku, do kojeg osim osobnim automobilom možete doći i ZET autobusom linije 140 koji polazi sa Mihaljevca.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 15.1.2022., Zagreb, Sljeme - Sezona skijanja na Sljemenu pocela je ovog vikenda i odmah prvog dana privukla je mnostvo skijasa i sanjkasa. Za one koji se tek odluce doci otvoreni su Crveni spust i Bijela livada. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Velik broj izletnika odlučuje se na svoj pohod pješke, planinareći. Za sve njih, ali i sve skijaše i sanjkaše HGSS ima upozorenje i savjete.

- Nezgode se događaju i stoga trebamo paziti jedni na druge. Važno je prije svega pridržavati se pravila, dobro se opremiti za put na planinu, iako ljudi često misle da je Medvednica bezopasna jer je samo 1000 metara i uz sami Zagreb, ali po sezoni znamo imati i do 100 intervencija, od malih ozljeda gdje samo damo flaster nekome pa sve do akcija kada mora intervenirati i hitna – govori nam Vladimir Lindić šef dežurnih spasitelja. Osim uzbuđenja i zabave na snijegu, svim je posjetiteljima dostupna i gastro ponuda, a obavezna oprema na Sljemenu ovih je dana pored sanjki, skija, čizmi i skafandera zasigurno i dobro raspoloženje.