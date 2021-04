Zagrebački proljetni polumaraton: Za vikend na snazi privremena regulacija prometa

Ovog se vikenda održava Zagrebački proljetni polumaratona, zbog ćega će sutra i prekosutra biti uvedena privremena regulacija prometa. U nastavku teksta donosimo detalje.

1. svibnja od 15.00 do 19.00 sati: Ulica Hrvatske bratske zajednice – zapadna strana Ul. Hrvatske bratske zajednice, smjer sjever prema Ul. grada Vukovara – skretanje desno preko nogostupa i desno na istočni kolnik Ul. Hrvatske bratske zajednice (suprotan smjer) – istočni kolnik Ul. Hrvatske bratske zajednice – Avenija V. Holjevca – preko Mosta slobode – do Antallove – desno u Antallovu, prilaznu cestu – Ulica Damira Tomljanovića Gavrana – ispod mosta do raskrižja sa Avenijom V. Holjevca – desno prema Mostu slobode – istočni kolnik Avenije V. Holjevca – preko Mosta slobode – istočni kolni Ulice Hrvatske bratske zajednice – raskrižje sa Ul. grada Vukovara - lijevo preko nogostupa na zapadni kolnik Hrvatske bratske zajednice.

Od 15 sati bit će zatvoren zapadni kolnik, uz puštanje autobusa do 17.30, a trasa će od 18.00 sati biti zatvorena u cijelosti.

2. svibnja od 8 do 12 sati: zapadni kolnik Ul. Hrvatske bratske zajednice, smjer sjever prema Vukovarskoj – skretanje lijevo u Vukovarsku te nastavak južnim kolnikom Vukovarske prema Savskoj – skretanje lijevo u Savsku – Savskom do Ulice Prisavlje – skretanje u Prisavlje i nastavak južnim kolnikom Prisavlja do Paromlinske – skretanje lijevo u Paromlinsku i izlaz na Slavonsku – Slavonskom do prvog skretanja desno na Aveniju V. Holjevca preko Mosta slobode do prilazne ceste na parking iza Inine zgade – skretanje desno na prilaznu cestu uz istočnu stranu ZG Velesajma – ravno do istočnog ulaza u ZG Velesajam – prilaznom cestom sve do Av. Dubrovnik – krajnjim desnim trakom Av. Dubrovnik – južnom pristupnom cestom prema zapadu sve do Cimermanove (desno u Cimermanovu) – Cimermanovom sve do Antallove (desno u Antallovu) – Antallovom sve do skretanja lijevo u Tomljanovićevu (krak koji vodi ispod mosta prema Bundeku) – Tomljanovićevom (prolaz ispod mosta do nasipa – uz nasip pred kraj ceste skretanje desno prema Tomljanovićevoj – skretanje desno u Tomljanovićevu – Tomljanovićevom do S.R. Njemačke - istočnim kolnikom S.R. Njemačke do sredine ulice gdje se polukružno okreće i povratak zapadnim kolnikom S.R. Njemačke do Tomljanovićeve – skretanje lijevo u Tomljanovićevu – Tomljanovićevom do Av. V. Holjevca – skretanje desno u Av. V. Holjevca – istočnim kolnikom Av. V. Holjevca preko Mosta slobode prema Ulici Hrvatske bratske zajednice – Ul. Hrvatske bratske zajednice istočnim kolnikom prema Ul. grada Vukovara – skretanje lijevo preko nogostupa prema zapadnom kolnik Ul. Hrvatske bratske zajednice – skretanje lijevo na zapadni kolni Hrvatske bratske zajednice – Hrvatske bratske zajednice do NSK

Drugi krug: Ul. Hrvatske bratske zajednice preko Mosta slobode – zapadnim kolnikom Av. V. Holjevca do Av. Dubrovnik – skretanje lijevo preko nogostupa prema istočnom kolniku Av. V. Holjevca i povratak prema Mostu slobode – Ulica Hrvatske bratske zajednice preko puta Mosta slobode istočnim kolnikom – Ulica Hrvatske bratske zajednice istočnim kolnikom prema Ul. grada Vukovara – skretanje lijevo preko nogostupa prema zapadnom kolnik HBZ – skretanje lijevo na zapadni kolnik Ul. Hrvatske bratske zajednice – Ul. Hrvatske bratske zajednice do NSK

Od 05.30 bit će zatvoren zapadni kolnik Ulice Hrvatske bratske zajednice uz puštanje autobusa do 08.00 sati, a trasu će od 08.00 biti zatvorena u cijelosti.