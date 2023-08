Zagrebački HSLS oštro o putovanjima Klisovića i Puljka: 'Manite se janjetine i Pariza. Krenite obilaziti kvartove'

radovi u tijeku

Rekonstrukcija pri kraju: Zatvara se raskrižje na Trešnjevci, pogledajte kako će izgledati novo

Do nove regulacije vozači će se morati strpiti još otprilike dva tjedna, a posljednja faza radova počinje u srijedu. Zbog asfaltiranja kolnika i nogostupa od srijede od 8 sati do subote 26. kolovoza do 4 ujutro bit će raskrižje se zatvara.