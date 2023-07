Zagreb - najveće ljetno gradilište u Hrvata, s dugogodišnjom tradicijom kopanja, nestanka vode, struje, plina...

Među godinama obilježenim velikim, ljetnim radovima u Zagrebu, Večernjakova arhiva „pamti“ i prilično davnu, 1971. U kolovozu, te godine, naši su reporteri, objektivom, ovjekovječili radove na gradilištu pothodnika kod Glavnog kolodvora, koji su, prije 52 godine, bili u punom jeku.

Godine 1986. novo je ruho dobivao glavni zagrebački Trg, a rekonstrukcija je tada obuhvatila i okolne ulice.Tramvajska pruga bila je, tog srpnja, izmještena. Glavobolje izvođačima radova zadalo je i to što je položaj plinskih i elektro instalacija, te vodovodnih cijevi, na tadašnjem Trgu Republike, ali i u Jurišićevoj i Praškoj, bio potpuna enigma, zbog čega se kopanje, u tom dijelu grada, oduljilo.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Probijali su se rokovi, a onaj krajnji rok, predviđen za 1. rujna, kada je tramvaj ponovo trebao krenuti preko Trga, bio je vrlo upitan. Gradilišta su, te godine, bila i u u Maksimirskoj i Horvaćanskoj cesti.

Godina 1994. najveće ljetno gradilište, u Zagrebu, bio je podvožnjak u Savskoj. Bio je to gradski projekt vrijedan 70 milijuna kuna. Ta je godina ostala zapamćena i po radovima na rekonstrukciji Jurišićeve i Draškovićeve, a dvije godine kasnije, u srpnju 1996., na red za rekonstrukciju došle su i tramvajske pruge u Zvonimirovoj i Branimirovoj.

Te je godine rekonstruirana i ulica Ribnjak, zamijenjeno je 700 metara kolnika, dotrajale tramvajske tračnice, vodovod i plinovod, star stotinjak godina. U srpnju 1997. djevojke u ljetnim haljinama potpetice su „lomile“ na raskopanoj Vodnikovoj i Mihanovićevoj, gdje je, te godine, bilo najveće ljetno gradilište. Te su ulice dobile nove instalacije, kolnik i tramvajsku prugu.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti.

Radilo se i gradilo i na Savskoj, od križanja s Vukovarskom, do Ljubljanske avenije, gdje se obnavljala tramvajska pruga. Te su 1997. radovi bili i na Glavnom kolodvoru, ZET-ove su ekipe vadile staru tramvajsku prugu te je obavljena rekonstrukcija kolosijeka na Starčevićevom i Tomislavovom trgu. Osim pruge, mijenjale su se tada i žice ZET-ovog električnog gornjeg voda.

Vađenjem tramvajske pruge u Ulici kneza Mislava, u lipnju 1998., otvoreno je, tada najveće, ljetno gradilište u zemlji. Obnova Trga hrvatskih velikana, Ulice kneza Mislava, Račkog, Zvonimirove do Bauerove te Ulice kralja Držislava, do Draškovićeve, uključilo je cjelokupno mijenjanje komunalnih instalacija, a radovi su potrajali do rujna.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Kako bi se izbjegla potencijalna opasnost, svim je potrošačima u Mislavovoj ulici bio isključen plin, a stanari su povremeno ostajali i bez vode, struje i telefonskih linija. Zagrepčanima se i tada savjetovalo da se, u iduća tri mjeseca, oboružaju strpljenjem, a isto je vrijedilo i za sve vozače, koji su se morali prilagoditi novoj regulaciji prometa.

U srpnju, te 1998., Zagreb je bio toliko raskopan da su, zbog nestanka vode, bolnice čak odgađale i operacije. Presvlačilo se tada čak 60 ulica, a među najvećim i najskupljim gradilištima bio je podvožnjak na Zagrebačkoj, zatim, produženje tramvajske pruge u Dubravi te rekonstrukcija Tkalčićeve i Trga hrvatskih velikana.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

U ljeto, 2001., najveće gradsko gradilište bilo je ono u Draškovićevoj, no nije bilo i jedino u toj sezoni građevinskih radova, koji su tada obuhvatili i brojne druge prometnice. Novim su asfaltom bile presvučene Vitezovićeva, Horvatova, Kupinečka, Kustošijanska, Mikulići, te Ulica Sveti Duh. Puškarićeva je dobila semafore, Sarajevska nogostup i ugibalište, a radovi su bili u punom jeku i na Tuškancu i u Zagorskoj, te oko tržnice na Volovčici.

POVEZANI ČLANCI:

Nova pruga prošla je ulicama Republike Austrije, Ozaljskom i Savskom. Drugo po veličini gradilište, tog ljeta, 2001., otvoreno je sredinom srpnja, kada je Škorpikova ulica, na dijelu od Ljubljanske avenije, do Kovinske ulice, bila zatvorena za promet. Nakon završetka radova u Draškovićevoj, u kolovozu te godine, otvorilo se novo gradilište - obnavljala se tramvajska pruga i prometnice, od Ilice, sve do okretišta na Črnomercu.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Tijekom ljeta 2002., radilo se na čak četiri velika gradilišta – Savska, Čulinečka, Samoborska i Remetinečka. No, vrijeme, te godine, nije išlo na ruku izvođačima radova, jer su obilne kiše poplavile gradilišta. Ipak i unatoč tim problemima, gradnja pješačkog pothodnika, kod Savskog mosta, uglavnom je išla po planu.

Nakon završnih radova na podvožnjaku na Čulinečkoj cesti, ispod Branimirove i željezničke pruge, te rekonstrukcije Klaićeve i Ulice Republike Austrije, radovi su se, u kolovozu, preselili na Črnomerec i Vinogradsku, dok su oni na uglu Selske i Ozaljske, te godine, završili čak i prije zadanog roka, 31. kolovoza.

>> Priče iz Večernjakove arhive možete pronaći OVDJE.