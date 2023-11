Vozači oprez! Sutra se za sav promet zatvara važna zagrebačka prometnica, donosimo detalje

Radovi na priključcima plina sutra će od 8 do 15 sati zatvoriti Ulicu Sveti Duh i to na dijelu od Ilice do Ulice Kuniščak. Za vrijeme radova uspostavit će se jednosmjeran promet iz smjera juga prema sjeveru, a na Ilici će se zauzeti južni prometni trak zapadno od raskrižja s Ulicom Sv. Duh i Selskom cestom.

Obilazni pravac za kretanje vozila Ulicom Sv. Duh iz smjera sjevera prema jugu bit će:

Sv. Duh - Kuniščak - Domobranska - Ilica

VEZANI ČLANCI:

Radovi na rekonstrukciji pruge koje izvodi HŽ infrastruktura u ponedjeljak će pak zatvoriti željezničko – cestovni prijelaz na Vodovodnoj. Radovi će, kako najavljuju iz Grada, trajati do nedjelje 19. studenoga, a za to vrijeme obilazni pravac bit će:

Zagorska – Selska – Prilaz baruna Filipovića – Vodovodna

Vodovodna – Ilica – Selska – Zagorska - Vodovodna.

Iz Grada upozoravaju sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te ih mole za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.