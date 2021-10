VIDEO Zavirili smo u antikvarijat koji ima 20 tisuća knjiga: Najskuplja je 18.000 kuna

Od trenutka kad je Algoritmovo izdanje fantasy romana “Odjedriti u Sarant” Guya Gavriela Kaya stiglo u antikvarijat Biblos do trenutka kad je “otišlo” u njegovoj web-trgovini trebalo je samo 20 sekundi. I nije to neobično, kaže vlasnik Daniel Glavan, jer riječ je o rijetkoj knjizi, koje su, kao i one stare, kako beletristike tako i stručne literature, njegova specijalizacija.

Za papu Benedikta XIV.

Osim što je sa svojih 88 kvadrata površinom najveći antikvarijat u Zagrebu, Biblos ima i najbrojniju kolekciju starih i rijetkih knjiga vezanih uz Hrvatsku, a također je specijaliziran za djela iz društveno-humanističkog područja.

– U ponudi imamo oko 20 tisuća raznih naslova te tristotinjak zemljovida i veduta hrvatskih zemalja i regija nastalih od 17. do kraja 19. stoljeća – govori Glavan, pokazujući nam neka od najcjenjenijih blaga trgovine koja se prostire na tri etaže. S cijenom od 18.000 kuna zasigurno najvrednija je knjiga iz 1775. godine “De Litteraria Expeditione per Pontificam ditionem ad dimentiendos duos meridiani gradus” koju je naš ugledni matematičar Ruđer Bošković radio za papu Benedikta XIV., budući da je obavljao razna geodetska mjerenja po Italiji.

– I u savršenom je stanju. Takva djela nalazimo po svjetskim sajmovima i antikvarijatima jer se specijaliziramo za vraćanje hrvatskih knjiga razbacanih po planetu njihovu izvorištu. Imamo najveću ponudu takvih djela u državi – objašnjava. Među njima je i vrlo rijedak putopis talijanskog prirodoslovca Alberta Fortisa iz 18. stoljeća “Voyage en Dalmatie”, a stoji 9000 kuna.

– Dalmacija je tada bila potpuno nepoznata u svijetu i zato je ta knjiga dosegla golem interes pa je u pet godina dobila, osim izvornog talijanskog, i francusko, njemačko, englesko pa i švedsko izdanje – govori Glavan. Od nešto modernije hrvatske građe posebno se ponosi time što je vlasnik prvih izdanja zbirke “Priče iz davnine” Ivane Brlić-Mažuranić iz 1916. godine, koje se može kupiti za 2400 kuna, te klasika Miroslava Krleže “Balade Petrice Kerempuha”. Otkako je Algoritam prestao s radom, i izdanja te kuće postala su dragocjena među kolekcionarima, a posljednjih su nekoliko godina posebno tražene njihove verzije “Harryja Pottera” te Tolkienove trilogije “Gospodar prstenova”. Od “Stranca” do “Werthera”

– Kupcima se, primjerice, jako sviđaju ilustracije koje je radio Igor Kordej. Pa tako anotirani “Hobit” na internetu doseže cijenu od 2000 kuna, a komplet knjiga o Harryju Potteru do 8000. Mi pak nastojimo imati umjerene cijene. “Kamen mudraca” je 400 kuna, a Tolkienova trilogija u mekom izdanju 350 – ističe Glavan. Odlazak u njegov antikvarijat ne mora biti skupa ekspedicija jer se ondje mogu pronaći i hrvatski prijevodi svjetskih klasika za praktički sitniš. “Stranac” Alberta Camusa ili “Patnje mladog Werthera” Johanna Wolfgang von Goethea tako stoje oko 30 kuna. Ono po čemu se ističe jest i njegova impresivna kolekcija starih zemljovida i veduta. Cijena im se kreće od 1000 do 12.000 kuna, a riječ je o bakrorezima koji postoje u samo 100 ili 200 primjeraka.

– Među najvrednijima su zemljovid iz 16. stoljeća koji prikazuje ostatke ostataka Kraljevine Hrvatske nakon Bitke kod Siska te veduta, odnosno grafika panorame Zagreba, koja je vrlo rijetka – kaže Glavan.