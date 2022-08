Nezapamćena suša popila rijeke

VIDEO Naša novinarka pregazila je Savu: 'Voda je na najdubljem dijelu do kukova, ali prijeti opasnost'

Vodostaj rijeke u metropoli rekordno je nizak. Razina Save u Zagrebu mjeri se svakih sat vremena, a danas, jučer i prekjučer bilo je minus 299 centimetara ispod normale pa se bližimo rekordnom mjerenju iz 1993. Gotovo do polovice riječnog korita, voda nam nije prelazila razinu koljena. Na sredini Sava postaje dublja, otprilike do sredine bedara, a riječna struja ondje je jača. Nekoliko metara dalje prema lijevoj obali savska voda penje se do razine kukova i na toj razini ostaje, čini se, sve do druge obale.