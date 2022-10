VIDEO U Zvonimirovoj pukla cijev i poplavila ulicu, stvaraju se gužve

Zvonimirova ulica u Zagrebu jutros je dobila novu fontanu, no onu neplansku. Naime, u blizini križanja s Heinzelovom ulicom došlo je do poknuća vodovodne cijevi, a voda je pod pritiskom nastavila istjecati i tako poplavila kolnik.

Na terenu su dežurne službe i u tijeku je sanacija zbog čega se vozi jednim kolničkim trakom na tom dijelu ulice što stvara povremene zastoje u prometu.

Podsjetimo, u istoj je ulici do puknuća došlo i prije četiri godine. Da puknuća nisu novost, pokazuje i statistika prema kojoj u Zagrebu na dnevnoj bazi zbog starosti pucaju vodovodne cijevi, a sustav je dotrajao tako da iz njega ističe i do 50% volumena vode prije nego ona dospije do krajnjih potrošača.

Spomenimo kako je cijev pukla i u Sesvetama, o čemu je izvijestio Zaghrebački holding.

- U ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine, zbog puknuća cjevovoda, dio potrošača u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama je bez vode, stoji na službenim stranicama.