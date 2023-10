VIDEO Zastupnica Rusak optužuje: 'Tomašević je lagao o kantama za smeće i zbog toga će odgovarati'

"Tomašević može lagati građanima, ali ne može uredu europskog tužitelja", poručila je na tiskovnoj konferenciji nezavisna skupštinska zastupnica Gordana Rusak referirajući se na nedavnu gradonačlenikovu odluku da se od 1. siječnja 2024. Zagrepčanima koji žive u obiteljskim kućama podijeliti 90 000 žutih kanti za plastiku.

– Na prošloj sjednici Skupštine pokazala sam mu uskladištene kante snimljene iz zraka i ugovor koji je za nabavu tih kanti potpisala tadašnja vršiteljica dužnosti gradonačelnice Jelena Pavičić Vukičević koji potvrđuju da on te spremnike ima uskladištene već godinama! On je to s govornice negirao tvrdeći da su to uskladištena zvona za zelene otoke, a ne kante.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lagao je i to potvrđuje Ugovor koji je potpisao s voditeljem podružnice Čistoće 2. prosinca 2021. o preuzimanju 46 000 kanti, plavih, smeđih i žutih. Može lagati zastupnicima i građanima ali neće moći uredu europskog tužitelja kojem je prijavljeno kršenje ugovora o dodjeli europskih sredstava - poručila je zastupnica Rusak. Prema ugovoru te su kante bili dužni distribuirati na površine javne namjene u roku od 75 do 120 dana, a prošlo je gotovo dvije godine da to nije učinjeno, dodaje.

– Nabava tih kanti dio je velikog europskog projekta vrijednog 10 milijuna eura! Ne samo da nam prijeti vraćanje novaca nego dvije godine Čistoća kupuje puno više žutih vrećica nego je potrebno i gomila gubitke dok europskim novcem kupljene žute kante stoje! Proizvođač žutih vrećica profitira, a Čistoća gubi - tvrdi G. Rusak koja nam je ustupila i viedeosnimke Čistoćina skladišta na Žitnjaku na kojima se jasno vide deseci tisuća većih i manjih kanti i zvona za zelene otoke u plavoj, žutoj i smeđoj boji koje godinama ondje skupljaju prašinu.