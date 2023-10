Jačaju nadzor i sankcije zbog nepravilno odloženog otpada u Zagrebu: 'U rujnu je ispisano više od 2000 kazni'

Povećavamo kapacitete za nadzor i kažnjavanje nepravilno odloženog otpada kroz zapošljavanje novih komunalnih redara i zaposlenika Čistoće te ugradnjom videonadzora kod zelenih otoka i podzemnih spremnika, najavili su u Gradu na svojoj Facebook stranici jednu od sedam mjera koje se uvode godinu dana od uspostave novog modela za otpad u Zagrebu.

Kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević iznio na prošlotjednoj redovnoj konferenciji za medije, samo u rujnu djelatnici Čistoće napisali su 2056 kazni pa švercanja više nema. Uz to, dodao je kako se u to ne ubrajaju kazne komunalnih redara.

Podsjetimo, uz strože mjere vezane uz kažnjavanje, najavljeno je i pokrivanje troškova izgradnje bokseva koje su dosad Zagrepčani gradili o svom trošku. Onima koji su ih već izgradili, refundirat će im se sredstva iz gradskog proračuna. Troškove i izradu, sve po novom plaća Grad, no do ograničenog roka Razlog zašto to rade tek sada je to što su u međuvremenu uspjeli stabilizirati financije, rekao je Tomašević pa će sredstva biti u proračunu za iduću godinu.

Van gradskog centra zvona za papir, plastiku i staklo zamijenit će se polupodzemnim spremnicima. U širem centru ih, kaže Tomašević, nisu mogli graditi jer zauzimaju veliku površinu i nije vizualno primjereno. Prioritet će biti velike zgrade, neboderi s velikim, prenatrpanim zelenim otocima. Ići će se u javnu nabavu, proces će trajati, no oko 300 lokacija gdje će biti 900 spremnika završit ćemo u tri godine.

Nastavlja se i izgradnja podzemnih spremnika kako bi se dokinuo model ostavljanja plavih vrećica ispred ulaza. Plan je da do kraja godine ugraditi njih 75 , a do svibnja 2024. preostalih 75. Zelenih otoka neće biti, zamijenit će ih podzemni spremnici. U tijeku su i dva natječaja za kupnju kamiona, jedan je okončan, ugovori su sklopljeni u travnju, prvi kamioni stižu za dva tjedna, a svih 15 će stići do travnja iduće godine jer jedna od mjera je i povećanje kapaciteta u Čistoći. Dodatno, kupuje se još 26 kamiona zbog zastarjelosti voznog parka. Natječaj je objavljen za 150 novih radnika, planiramo ih zaposliti 200 na poslovima odvoza, čišćenja i pranja.

Također, Oko 90 000 kućanstva dobit će kante za plastiku, podjela je od siječnja, ugovor je potpisan, u siječnju će biti isporuka kanti od 240 i 360 litara pa neće biti potrebe za žutim vrećicama. U kućama će ići odvoz plastike i papira jednom tjedno kada budu povećani kapaciteti. Unaprijedit će se aplikacija Razvrstaj moj ZG koja će imati i push notifikaciju prije dana odvoza za frakciju. Bit će još dodatnih sadržaja poput naručivanja odvoza glomaznog otpada s kućnog praga dva puta godišnje. U tijeku je i kampanja s influenserima za pravilno odvajanje.

