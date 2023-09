VIDEO Kaos već prvog dana radova u Novom Zagrebu, vozači 'jašu' po nogostupima i okreću se nasred ceste

Sunčano i toplo jutro, kamioni i freza za asfalt, radnici već oko 9 sati ujutro brišu znoj s čela. Prizor je to koji nas je jučer zatekao na jednoj od najprometnijih novozagrebačkih cesta, Aveniji Većeslava Holjevca . I naivan bi promatrač bez kalendara mogao zaključiti da smo u srpnju ili kolovozu, kada se takva velika gradilišta na najfrekventnijim prometnicama metropole najčešće otvaraju budući da je grad zbog godišnjih odmora pust.

Ali nismo. Duboko smo zašli u drugu polovinu rujna i svi su se već vratili u Zagreb, a time smo postali i svjedoci uobičajenih prometnih gužvi. A dionica Holjevčeve kojom dnevno prolazi pet autobusnih linija i tisuće automobila i kamiona bit će zatvorena čak mjesec dana, u prvoj fazi od Nežićeve do ulaska u Podbrežje, a u drugoj od toga naselja do Islandske.

Obilazni je pravac Islandskom i Ulicom SR Njemačke, a pristup Horvatovoj ulici omogućen je iz smjera Drmićeve i Oreškovićeve. Očekivano, već prvog dana radova vozači su nezadovoljni, ali i zbunjeni. – Nisam znala da danas počinju kopati, ali srećom mogu raditi od doma pa ću izbjegavati ovaj potez. No danas sam baš morala u firmu, koja je sada u zoni radova, i komplicirano je doći i otići jer nas ovdje ima više od dvjesto. Nema ni javnog prijevoza budući da bus isto ide okolo – govori nam Tanja.

To je krpanje, ostat će krkljanac

Negoduju i njezine kolege iz obližnjih poslovnih zgrada u Nežićevoj i Horvatovoj, koji kažu kako ih nitko nije obavijestio što s parkiranjem i prolaskom dok se kopa. Dio "snalažljivih" vozača zatekli smo kako ignorirajući zabranu do parkirališta prolaze nogostupom, no freza za asfalt i ostali radni strojevi ubrzo su cestu raskopali pa ni te opcija više nema.

– Po našim će ulicama u Sloboštini sad biti krkljanac jer će svi ovuda zaobilaziti , ali, dobro, preživjet ćemo. Mene više muči to što nam se radovi predstavljaju kao neki veliki zahvat, zatvaraju cestu na mjesec dana, a zapravo samo asfaltiraju. Ako žele pravo prometno rješenje, neka ispune obećanje staro 20 godina i spoje Aveniju Većeslava Holjevca s Vatikanskom – komentira Mario.

Podsjeća pritom na projekt produžetka Vatikanske od raskrižja s Ulicom SR Njemačke do Holjevčeve, a sličnog je stava i njegov susjed iz kvarta Zvonko, koji radove naziva "krpanjem". – Super je novi asfalt, ali kaj, opet će ovdje biti krkljanac kak je i sad jer, otkako je taj jedan trak napravljen, u međuvremenu se izgradilo valjda 50 stambenih i još sto poslovnih zgrada – zaključuje.

Zbog radova je dionicom Holjevčeve zabranjen promet i ZET-ovim autobusima pa linije 268, 310, 311, 313 i 330 u oba smjera voze obilazno Islandskom i Ulicom SR Njemačke te pritom ne koriste usputna stajališta.

– Ovo je nečuveno, cijelo ljeto ne rade ništa i sad, kad počne škola i svi se vrate s godišnjeg, oni raskopaju cestu i naselje Otok i nas u Svetoj Klari ostave bez jedine veze s Glavnim kolodvorom. Ionako smo morali pješačiti do busa 268 koji vozi neredovito, a sad je samo kaos na n-tu. Zanima me koji je genijalac odobrio da se sad kopa – pita se ljutita Marija.

I nije jedina. Od najave početka radova društvenim mrežama dominira isto pitanje: zašto se nije tako veliku cestu asfaltiralo ljeti kao i prijašnjih godina? Slično je glasilo i naše pitanje Gradu, iz kojeg nam odgovaraju kako "tijekom ljetnih mjeseci nije moguće asfaltirati sve planirane prometnice zbog objektivnih razloga". Odnosno, kako nam objašnjavaju upućeni, zbog ograničenog broja radnika.

– Asfaltiranje jedne prometnice prosječno traje između 10 i 30 dana, ovisno o njezinoj dužini i površini te zahtjevnosti radova. Usto je tijekom ljetnih mjeseci zbog visokih temperatura usporen proces hlađenja asfaltnog zastora nakon ugradnje, a prema tehničkim propisima, kako bi se izbjeglo stvaranje kolotraga pri prolasku vozila, nije moguće puštanje prometa neposredno po dovršetku radova – ističu u gradskoj upravi. Dodaju i da će se radovi u Holjevčevoj odvijati u dvije faze kako bi stanovnici Podbrežja imali pristup svojim domovima.

Što je još u planu do kraja godine

No nije to jedino veliko asfaltiranje koje se preklapa s jesenskim gužvama. Nedavno se radilo i u Vukovarskoj, koja ima novouređeni kolnik, a do 4. listopada trebala bi ga dobiti i Avenija Gojka Šuška, u kojoj se od prekjučer također kopa. Asfaltira se dionica od autobusnog terminala do Kolakove ulice, no ondje je, uvjerili smo se, situacija lakša jer je dio prometnice otvoren.