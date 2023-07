'Većina djece s poteškoćama već je upisana. Nakon žalbi pokušat ćemo naći mjesto i za druge'

Tema oko koje se ne stišava bura su rezultati upisa u zagrebačke vrtiće koje neprestano kritizira gradska oporba, ali i Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO), a o tome se razgovaralo i na današnjoj redovnoj konferenciji za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegovih zamjenika.

Naime, novinari su priupitali zamjenicu Danijelu Dolenec o upisivanju djece s poteškoćama u razvoju, s obzirom na to da je prošlog petka završio rok za prigovore na preliminarne rezultate upisa. Dolenec je ustvrdila kako gradski vrtići postupaju po roku za prigovore i dodala kako je u prošloj pedagoškoj godini od 30 tisuća upisane djece, njih sedam tisuća s poteškoćama u razvoju.

-Jako smo ponosni na tu brojku, a činjenica jest da se moramo voditi zakonom i Državnim pedagoškim standardom koji nalaže da se u jednu redovnu skupinu može upisati po jedno dijete s teškoćama u razvoju. Na prvom ovogodišnjem roku upisa imali smo 376 takve djece i tri četvrtine njih je već upisano, a do idućeg, dakle, nakon obrade žalbi ćemo pokušati upisati sve- rekla je Dolenec.

>>VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, neprestano pljušte reakcije na prve rezultate upisa. Prošlog su tjedna iz gradskog HSLS-a poručili da gotovo svako drugo dijete koje je ove godine bilo prijavljeno na upisima, nije dobilo svoje mjesto u vrtiću pa dodali kako je riječ o rekordnom broju od 3180 neupisanih mališana, odnosno, njih čak pet tisuća ako se dodaju i oni koji nisu upisani zbog dobi. Dodali su i kako gradska uprava nema nikakvu strategiju za osiguravanje mjesta u vrtićima.

Kritike su stigle i iz Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO). Ustvrdili su pak kako u zagrebačkim vrtićima nema dodatnih 500 mjesta koliko iz Grada najavljuju da će još upisati djece, dok gradonačelnika prozivaju za kršenje Državnog pedagoškog standarda i izazivanje kaosa te traže hitno rješenje.

Ali zasigurno su oni najogorčeniji upravo roditelji, a jedan od njih je i otac čije smo pismo zaprimili. U njemu je na primjeru svoje obitelji pojasnio koliko je golem problem onih čija djeca nisu upisana. On i supruga su zaposleni za stalno i starije dijete već pohađa DV Tratinčica, a za mlađe dijete nema mjesta u jaslicama i sad nemaju nikakvo rješenje za adekvatnu brigu i skrb o djetetu od ovog pa sve do idućeg rujna.

-To je punih godinu dana. Ako negdje i upadnemo u privatni vrtić ili neki obrt za čuvanje djece, to sigurno neće biti u blizini nego na drugom kraju grada. To je ogromno dodatno opterećenje za roditelje s dvoje djece i to logističko, zbog odlaska s dvoje djece u dva različita vrtića dva puta dnevno prije i nakon radnog vremena te financijsko jer je tu trošak privatnih vrtića i trošak svakodnevnog putovanja dva puta dnevno radnim danom- napisao nam je razočarani roditelj.

>>VIDEO: Dolenec o vrtićima