Policija o stravi u Buzinu: Znali smo za taj događaj, no nesreća se već dogodila prije našeg dolaska

Policijska uprava zagrebačka održala je konferenciju za novinare vezano uz prometnu nesreću koja se dogodila na parkiralištu trgovačkog centra u Buzinu. "Preliminarnim testiranjem nije zabilježeno da je vozač bio pod utjecajem alkohola ili droga. Izuzeti su mu uzorci krvi i urina. Nije bio recidivista, imao je neke prekršaje. Policija je znala za taj događaj, no do dolaska policije nesreća se dogodila", kazali su iz PUZ-a . "Nije to jedini prostor gdje se mladi okupljaju i imaju takav način izlaska u večernjim satima", kazali su. Policija reagira na svaku dojavu. Naglasili su da su od Supernove zaprimili dojavu.

"Ne radi se o jednom trgovačkom centru. Imamo dojave i na istoku i na zapadu grada. Gotovo na svim parkirnim mjestima imamo dojave o okupljanju", dodali su zagrebački policajci. "Mi i preventivno i represivno djelujemo. Imamo preventivne akcije", naglasili su.

Video: Zabilježen trenutak nesreće u Buzinu: Zbog uznemirujućeg sadržaja snimku ne donosimo u cijelosti

Kako su priopćili iz policije jučer u 21.50 sati 23-godišnjak je upravljao osobnim automobilom marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se prilaznim kolnikom kućnog broja 62 Avenije Većeslava Holjevca u smjeru sjevera na koju je skrenuo desno s kolnika kružnog toka prometa koji se nalazi s jugozapadne strane. Dolaskom južnije od prilaznog kolnika parkirališta nasuprot ugostiteljskog objekta, brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama ceste, već je naglo povećao brzinu kretanja vozila zbog čega je došlo do proklizavanja stražnjih pogonskih kotača. Zbog navedenog je izgubio nadzor nad vozilom i, u zanošenju preko trake namijenjene za promet vozila iz suprotnog smjera, sletio s kolnika na pješački otok sa zapadne strane gdje je naletio na troje pješaka (35-godišnjak, 21-godišnjak i 32-godišnjakinja) koji su uslijed naleta pali na kolnik.

Nadalje, kako se vozilo nastavilo kretati, naletio je i na spremnik za otpad i prometni znak te je prešao na južnu kolničku traku prilaznog kolnika parkirališta nasuprot ugostiteljskog objekta, gdje je naletio i na osobni automobil marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 22-godišnjak i u trenutku naleta bio zaustavljen ispred raskrižja. Uslijed naleta je navedeni zaustavljeni osobni automobil naletio na još jedan osobni automobil koji je bio parkiran na parkiralištu sa sjeverne strane prilaznog kolnika.

U prometnoj nesreći teško su ozlijeđeni 35-godišnji pješak kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, 21-godišnji pješak kojemu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice i 32-godišnja pješakinja kojoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Video: Vožnja koja je prethodila stravičnoj nesreći u Buzinu

U prometnoj nesreći lakše je ozlijeđen 22-godišnji vozač osobnog automobila marke BMW kojem je liječnička pomoć pružena u Klinici za traumatologiju kao i njegova 22-godišnja suputnica kojoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.