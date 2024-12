Tomašević komentirao slučaj zemljišta Ivane Kekin: 'Nagazila je na žulj Primorcu, njegov stožer navodno plasira priču'

Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet danas su posjetili Javnu vatrogasnu postrojbu u Savskoj 1, gdje su predstaviti pet novih vatrogasnih vozila. Nako toga održala se redovna tiskovna konferencija gradonačelnika. S obzirom na veliku medijsku pažnju koju je tema dobila, gradonačelnik kao jedan kod koordinatora platofrme Možemo komentirao je i nedavan slučaj Ivane Kekin i muža Mile Kekina koji je popio kavu s Nikicom Jelavićem.

pa je novinarka pitala Tomaševića ima li dojam da je stranka Možemo na meti. "Što se tiče kave između Mile Kekina i Nikice Jelavića, ja vjerujem Mili Kekinu, a vjerujem i većina građana. Što se tiče objave Nacionala da im je plasirana konstrukcija i laž oko kuće još prije mjesec dana, ne bi me uopće začudilo jer je Ivana Kekin stala na žulj Draganu Primorcu, navodno su to plasirali iz njegovog stožera. Što se tiče Zagreba i cijele situacije. Vidit ćemo da li je to povezano sa Zagrebom. Očekujem u Zagrebu vrlo prljavu kampanju, na to sam spreman, i vjerujem da će mi Zagrepčani i Zagrepčani povjeriti još jedan mandata.

Sjećate se kad sam bio protiv Miroslava Škole, bilo je prljavih kampanja, a svejedno sam dobio s rekordnim glasovima", rekao je. Dodao je i da mu nitko nije prijetio, a što se tiče priopćenja Petra Pripuza Sandri Benčić, rekao je ovo: "Mi smo obećeali da će grad zbrinjavati onaj otpad koji možemo, a to smo i napravili. Krenuli smo s glomaznim otpadom, smijalno nam se oko drobilicam ali riješili smo. Tu smo napravili financijske uštede. Što se tiče biootpada i plastike, mi moramo surađivati s drugim tvrtkama. Radimo na Centru za gospodarenju otpadom koji će biti gotov do 2028. godine i tada više nećemo morati surađivati niti s jednom tvrtkom", rekao je.

Nova vatrogana vozila komentirao je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Zagreb. "Radi se prije svega o vozilu koje se nalazi iza mene, to je vatrogasna ljestva. To je najmodernije i najbolje vatrogasno vozilo u Hrvatskoj. Kupili smo i vozilo platofrmu koja služi za intervenciju u samom centru grada, posebno u blokovima kad je teško ući s velikim vozilima. Takvih vozila imamo dva, jedno će biti u postaji Centar, drugo u Novi Zagreb.

Treće je vozilo za zamjenjive kontejnere, na njemu će u sljedećih tjedan dana biti postavljen spremnik s 10.000 litara vode i crijevima za gašenje. Vrijednost nabave je 1,9 milijuna eura, dolaze nam još dva vozila. Važno je reći da je ovo prva samostalna kupovina vatrogasne postrojbe u 20 godina, mi od 2004. godine nismo kupili novo vatrogasno vozilo. U zadnje četiri godine JVP je povećan proračun za 87 posto, što je bez presedana. Osim ovih vozila, nekih 750.000 potrošeno je na kupovinu opreme za spašavanje. Zaposlit ćemo i još 10 ljudi u veljači te još 30 ljudi u rujnu. Od srca se zahvaljujem u ime svih građana na investiciji koja će poboljšati operativnu sposobnost vatrogasaca", rekao je Jembrih.

Tomašević je rekao da je to najbolji božićni poklon za zagrebačke vatrogasce. "S obzirom na klimatske promjene, možemo očekivati ponovno oluje kakvu smo imali prije dvije godine, kao i druge nepogode. Vatrogasci su u tome nezamjenjivi. Što se tiče JVP-a, bitno je da je između 2800 i 3500 hitnih intervencija godišnje, taj je broj bio ogroman kad je bio potres, ali i kad je bila oluja. JVP je bez presedana izvan konkurencije u odnosu na sve ostale postrojbe u Hrvatskoj. Jako me vesele ova ulaganja jer ona nisu samo ulaganja u Grad Zagreb, već i u vatrogastvo općenito", rekao je te također spomenuo veći proračun za vatrogasce, gotovo za duplo. Sredstva idu na dodatna zapošljavanja vatrogasaca, a povećavaju se i materijalna prava vatrogasaca. "Nedavno je potpisan i kolektivni ugovor za najveće materijalno povećanje vatrogasaca u povijesti", dodao je.

Od drugih tema, dogradonačelnica Danijela Dolenec spomenula je ulaganje grada u škole i vrtiće, te naglasila kako je ove godine potrošeno 30 milijuna eura u investicijsko ulaganje u škole i vrtiće, naglasivši da je povećanje kapaciteta i obnova obrazovnih ustanova prioritet nove gradske uprave. "Gledamo svaku zgradu vrtića i škola i želimo da djeca imaju adekvatne uvjete, kao i djelatnici", rekao je.

Pitanje novinara bilo je i oko mažoretkinja, odnosno zašto ih Grad više ne financira. "Vidio sam očitovanje Hrvatskog saveza mažoretkinja. Razlog prestanka financiranja je da udruge i firme ne mogu dobivati gradski novac bez natječaja. Javili su se na natječaje, i povjerenstvo koje gleda projekte odlučilo je da im ne da novac. U kontaktu smo sa njima oko toga da li im se može preko neke druge ustanove dodijeliti novac. Gospodin Šurić se treba očitovati, vidio sam niz napada od njega, ali nisam od Hrvatskog saveza mažoretkinja", rekao je.

Drugo je pitanje bilo oko odvoza otpada, pa je gradonačelnik rekao da nema problema s odvozom, a što se tiče poreznih izmjena i njihovih utjecaja na gradsku blagajnu odgovorio je sljedeće: "Grad će imati 35 milijuna eura poreznih prihoda manje nego prije porezne reforme. Da porezne reforme nije bilo, grad bi uprihodio 135 milijuna eura. Ali s obzirom na inflaciju rasti će nam prihodi, ali rast će i troškovi", rekao je.

Komentirao je i Jarunski most, pa je rekao da se radi na imovinsko-pravnim odnosima za sam most i pristupne ceste. "Držimo se hodograma koji imamo da most bude gotov do 2028. godine", rekao je. Na pitanje očekuje li probleme, rekao je da uvijek ima nekog tko je nezadovoljan. "Što se tiče prometnice, most je ucrtan u GUP prije nekoliko desetljeća, a isto je i s prometnicama. Mi to realiziramo. Nama je prioritet komunikacija sjever-jug, a ne istok-zapad", rekao je.

Što se tiče demantija policije oko postavljanja stupića, rekao je da je gradski ured u kontaktu sa Hitnom pomoći oko toga kuda ide Hitna pomoć. "Radili smo rekonstrukciju Masarykove i Gundulićove, za stupiće nismo trebali odobrenje policije, dobio sam krivu informaciju neposredno prije konferencije. Nije bilo zle namjere. Međutim, stupići su postavljeni sukladno svim propisima i svoj proceduri", rekao je. Komentirao je i situaciju s Ivanom Kekin oko zemljišta,