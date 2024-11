Uz otvaranje nove društveno-rekreacijske zone, koncert Danijele Martinović i svečanu sjednicu Dugo Selo proslavilo 815. rođendan

Uz otvaranje niza objekata koji predstavljaju budućnost grada, jučer je u Dugom Selu obilježen njegov 815. rođendan. Otvorena je tako prometnica s kompletnom infrastrukturom u Poduzetničkoj zoni Črnovčak čiji su radovi vrijedni 3,2 milijuna eura bili predispozicija za ulazak 12 poduzetnika na 100.000 četvornih metara koji će se gospodarski razvijati u ovom dijelu grada. Uz investitore predviđeno je i zemljište za izgradnju Poduzetničkog inkubatora. – Ovo je prava injekcija za razvoj gospodarstva grada i Hrvatske – naglasio je Nenad Panian, dugoselski gradonačelnik.

Uz nova sportska igrališta i pump track stazu otvorena je i nova društveno-rekreacijska zona vrijedna 400.000 eura. – To je područje za 16 kamp vozila koja žele provesti vrijeme u Dugom Selu s dodatnom infrastrukturom poput mjesta za druženje, roštiljanje te sanitarne čvorove – istaknuo je Dean Dragičević, gradski pročelnik za financije i komunalno gospodarstvo. Nekadašnji zarasli dio grada, danas je šetnica s biciklističkom stazom, a u Birtov klanac uloženo je dva milijuna eura te je uređen okoliš i posađena stabla trešanja te raznog drveća. Investicija je osigurana iz EU sredstava za zelenu tranziciju i sredstava grada. – Kroz sami centar grada do Martin brega stvorena je ugodna zona za sve stanovnike i goste. Ova nova žila kucavica grada dala je, uz sportske i kulturne sadržaje, jednu novu dimenziju kvaliteti života – dodao je Panian.

U sklopu programa položeni su vijenci na spomenik Franji Tuđmanu i Željku Filipoviću te je otkriven novi spomenik poginulim hrvatskim braniteljima dugoselskog kraja. Novo mjesto počasti – spomen obilježje „Ugasla zvijezda“ zamišljeno je kao trg kružnog oblika s trakastim opločenjem izvedenim iz skulpture. – Elementi spomenika stvaraju formu kruga simbol cjeline i zajedništva, izvor života. Okomiti elementi na tankim stupovima stvaraju dojam lebdećeg kruga, tj. sunca, ugašene zvijezde. Skulptura je crna jer predstavlja odsustvo boje, tj. odsustvo onih kojima je na spomen – objasnio je autor skulpture, akademski slikar Robert Samardžić.

Nikola Tominac, pukovnik Hrvatske vojske u mirovini zahvalio je svima koji su od inicijative do danas ustrajali na izgradnji spomenika na ovom mjestu, dostojno branitelja koji su položili svoje živote na oltar Domovine. – Ne želim da ikada više itko proživljava ono što smo prošli. Otkinuti su nam dijelovi srca, no ponos nam je velik. Ovi spomenici imaju svoju vrijednost i zahvaljuju na svemu – istaknuo je Panian. Održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća kojoj su prisustvovali brojni visoki uzvanici i gosti, a predsjednik Kruno Blažinović kazao je kako je dugoselska zajednica izgrađena na temeljima zajedništva, solidarnosti i napornog rada. – Danas je naš zadatak čuvati tradiciju i nasljeđe naših predaka stvarajući bolje uvjete za buduće generacije. Naša vizija je jasna, želimo grad koji će biti primjer održivog razvoja, grad investicija i socijalne pravde, grad kvalitetnog života, na ponos svojih stanovnika – dodao je.

U proteklih godinu dana, kako je istaknuto, provedeno je preko šest milijuna eura infrastrukturnih projekata u gradu. – Svi mi zajedno moramo učiti jedni od drugih. Susrećemo se s brojim problemima, no oni nas guraju prema naprijed. Onda kreću uspjesi i razvoj. Napravili smo puno, no još nas mnogo toga čeka, jer morate imati viziju i tu viziju želim ostvariti do kraja – naglasio je Panian. Među uzvanicima se našao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je istaknuo kako je dobro da se Dugo Selo razvija jer sve više postaje cjelina. – Promet je jedna od tema na kojima možemo i moramo bolje surađivati u budućnosti zbog dnevnih migracija. Zajednički interes nam je i gospodarenje otpadom i odlučan sam da zajednički centar u Resniku riješimo kako bi riješili sve postojeće probleme – kazao je Tomašević.

Svetonedeljski gradonačelnik Dario Zurovec istaknuo je pak kako mu je drago što Dugo Selo ima budućnost, što se demografski razvija što osigurava nastavak pozitivnih trendova i ekonomskog rasta. – Dugo Selo se razvija, ide prema naprijed, i upravo u tom razvoju snažnu podršku daje Zagrebačka županija. Završili smo velik EU projekt Regionalnog centra kompetentnosti vrijedan 15,5 milijuna eura za koji vjerujem da će mladima dati prednost i spremnost za tržite rada. Čekaju nas još brojni projekti u budućnosti te ćemo zajedničkim snagama razvijati Dugo Selo – kazao je pak izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika Vlade i zamjenik župana Zagrebačke županije, Ervin Kolarec.

Izaslanica Predsjednika Republike Hrvatske Jadranka Žarković naglasila je kako se Dugo Selo uspješno razvija zahvaljujući dobrim projektima kojima se održava prosperitet grada i kraja i demografskoj vitalnosti. – Razvoj obrazovnih projekata u sustavu obrazovanja su dragocjeni što će se još više vidjeti u budućnosti jer je ulaganje u znanje i kreativnost djece i mladih najbolja investicija u razvoj lokalne zajednice – dodala je.

U sklopu sjednice uz prigodni program, dodijeljena su i javna priznanja, zahvalnice te nagrade, a obilježavanje je završilo velikim besplatnim koncertom Danijele Martinović. Jučer je tradicionalno proslavljen i blagdan Svetog Martina koji je ujedno i Dan Grada Dugog Sela i blagdan župe Svetog Martina Biskupa. Ranokršćanski iscjelitelj i biskup sv. Martin postao je s vremenom najvažniji od pet vinskih svetaca koji se u Hrvatskoj štuju na jedinstven način. Sveti Martin katolički svetac, biskup grada Toursa, prvi svetac koji nije bio mučenik, a ima svoj liturgijski blagdan, prvi je svetac zaštitnik Francuske. Njegov se blagdan – Martinje slavi na datum njegova pogreba.