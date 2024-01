UŽIVO Zastupnici zatražili povlačenje nekoliko točaka s dnevnog reda, Tomašević: 'Nema šanse'

Prihvaćanje sažetka izvodljivosti studije izvedivosti za izgradnju centra za gospodarenje otpadom u Resniku, Prijedlog zaključka o raskidu koncesijskog ugovora za pročistač otpadnih voda te Prijedlog plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. samo su neke od točaka koje će se naći na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine koja počinje u devet sati.

Očekuju se burne rasprave s obzirom na to da je nekoliko skupštinskih zastupnika, podsjetimo, unaprijed najavilo kako neće podržati pojedine Prijedloge, odnosno one koji se nalaze na samom vrhu dnevnog reda, a to upravo oni o izgradnji centra za gospodarenje otpadom te o raskidu koncesijskog ugovora.

– Nakon tri godine mandata i dva i pol mjeseca od prvoga odrona na Jakuševcu naš vrli gradonačelnik sutra pompozno predstavlja sažetak studije izvodljivosti za potrebe izgradnje cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom ne samo u Zagrebu nego i u Zagrebačkoj županiji. Taj projekt je obično obmanjivanje javnosti, odnosno manipulativno skretanje pažnje s činjenice da Tomislav Tomašević pojma nema o zbrinjavanju otpada u Zagrebu – istaknuo je Predsjednik zagrebačkog HDZ-a i potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji.

9:06 – Potvrđivanjem nazočnosti gradskih zastupnika započela je 30. sjednica Gradske skupštine

9:10 – Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović pozvao je Mariju Brajdić Vuković, predsjednicu Odbora za mandatna pitanja, izbor i imenovanja da obrazloži Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici i početku obnašanja dužnosti.

– Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja konstatira da je gradska zastupnica Danijela Širinić stavila mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a zamijenit će ju Antonija Komazlić – istaknula je Marija Brajdić Vuković, a nakon čega je Antonija Komazlić položila prisegu.

9:15 – Jednoglasnim prihvaćanjem Zapisnika s 29. sjednice nastavlja se sjednica, a nakon čega je uslijedilo i prihvaćanje dnevnog reda.

9:20 – Pred zastupnike je stala Lora Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom kako bi obrazložila hitnost za Prijedlog odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore u 2024. Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO).

– Odluka treba ići na hitni postupak kako bismo što prije mogli osigurati sredstva za isplatu, kako je predviđeno Odlukom o dodjeli državne potpore – kazala je Vidović, a nakon koje je za govornicu stao Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda pročelnik za obrazovanje, sport i mlade.

– Grad Zagreb po prvi puta u 15 godina osniva novi dječji vrtić i to u Sesvetskom Kraljevcu. Radovi napreduju i bit će dovršen do početka iduće pedagoške godine – istaknuo je.

9:30 – Da se iz predloženog dnevnog reda izostave prve dvije točke, one o o izgradnji CGO-a te ukidanju koncesije Zagrebačkim otpadnim vodama, zaztražio je zastupnik Ivica Lovrić.

– Stupidno je da dobijemo sažetak studije, a ne cijelu. To je neprihvatljivo. Ono što je istina je da ta studija ne postoji. Ona bi trebala biti privitak, a da ju imate priložili bi ju. A vi ju nemate. Što se tiče druge točke dnevnog reda, na tragu smo jedne iznimno štetne financijske i sigurnosne radnje koju gradonačelnik pokušava izvesti. Odvjetnički ured kaže da će šteta biti oko 30 milijuna eura. Ići s takvom odlukom a ne znati kakve će to posljedice imati po grad je ili izazivanje nereda ili stvaranje prostora da netko neke svoje odluke provodi. Niste nam dali svu dokumentaciju, niste nam dali prepisku koja nije priložena. Mi ne možemo meritorno raspravljati – istaknuo je.

A nakon Lovrića, izostavljanje prve točke dnevnog reda zatražio je i Alen Loncert.

– Mislim da ovdje nema nikoga tko je protiv CGO-a, ali ima nas koji smo protiv ovakvog sažetka studije izvodljivosti – kazao je Lochart, a s njim se složio i Mislav Herman.

– Smatramo da su obje točke jedno obično, manipulativno skretanje pozornosti s glavne činjenice, a to je da naš zeleni gradonačelnik nema pojma što napraviti po pitanju otpada u Gradu Zagrebu – istaknuo je.

9:40 – Da se uz prve dvije točke s dnevnog reda povuče i treća, ona o sklapanju ugovora o pružanju odvjetničkih usluga pravnog savjetovanja, zatražio je pak zastupnik Mario Župan. A oglasila se i nezavisna zastupnica Gordana Rusak.

– Traži se od nas da bjanko potvrdimo nešto za što ne znamo koliko će koštati. Što se prve točke tiče, ta studija ne postoji. Mi trebamo glasovati o studiji koja ne postoji. Vi taj opsežni dokument nemate, a ovaj koji imate je obični plagijat i nema nikakvog smisla. Niste nam dali sve dokumente s kojima raspolažete, ne možemo tako raditi – kazala je.

Da se u planu razvoja Grada Zagreba za razdoblje do kraja 2027. uopće ne spominju pojedine točke o kojima bi se na današnjoj skupštini trebalo raspravljati, uključujući i onu o gospodarenju otpadom te o izgradnji CGO-a, naglasio je zastupnik Renmato Petek zbog čega je zatražio i izostavljanje četvrte točke s dnevnog reda.

– Sve je naopako. Popravite dokument, ispunite ga, pa ćemo moći raspravljati. Što se tiče prve tri, ja sam vidio cjeloviti dokument ali nisam mogao doći do njega i pročitati ga. Vidio sam da postoji. Molio bih i da se dostavi cjeloviti dokument da ne bi raspravljali temeljem nekih predizborni pamfleta – istaknuo je Petek.

A s Petekom se složio i MOST-ov zastupnik Trpimir Goluža.

– Ovo je zapravo vrijeđanje zdravog razuma nas zastupnika i istovremeno teška blamaža za gradonačelnika. Vi namjerno prikrivate određene važne informacije koje se tiču dnevnog reda. Tražite bjanko privolu da radite što god hoćete. To ne možete dobiti, jer se dosadašnjim radom pokazalo da ste zeleni i to za upravljanje gradom – naglasio je.

9:50 – Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

– Kad sam bio zastupnik nikad se ovako nije zlorabio poslovnik kako se do sad radi. Da si uzima pet minuta da bi govorio o kakti dnevnom redu a zapravo o točkama. To u Saboru ni nigdje ne postoji. Meni nije iznenađujuće da HDZ i bivši Bandićevi zastupnici traže da se skine točka oko raskida koncesijskog ugovora. Dok ste bili na vlasti to ste mogli napraviti. Naravno da ćete ga braniti kad je pokojni gradonačelnik to potpisao. Odlagalište koje ste obećavali da ćete zatvoriti je imalo dva odrona i vaše riješenje da odgodimo i usporimo. Vi hoćete da odgodimo i usporimo zatvaranje Jakuševca? Nema šanse. Što se tiče sažetka studije, recite mi na kojoj je županijskoj skupštini bio i sažetak, a kamoli cijela studija. Ni to nismo trebali staviti na Skupštini. Vama je problem što vi ne želite da to bude u Resniku, a ne želite reći gdje bi trebao biti. Ja ne očekujem podršku od oporbe – rekao je Tomašević.

10:00 – Prijedlog da se s dnevnog reda izostavi prva točka, ona o Prihvaćanju sažetka izvodljivosti studije izvedivosti za izgradnju centra za gospodarenje otpadom u Resniku, većinom glasova nije prihvaćen, kao ni izostavljanje druge točke, odnosno one o raskidu koncesijskog ugovora za pročistač otpadnih voda.

Aktualni sat

Prvo pitanje, koje je postavio zastupnik Zorislav Antun Petrović, odnosilo se na prostor oko Rekreacijsko-sportskog centra Jarun.

– Više građana se žalilo da se vikendom teško parkirati jer je veliki pritisak sugrađana na parkirališta u okolici. Bilo bi dobro da se na neki način osigura još parkirnih mjesta kako bi se smanjile gužve – istaknuo je, a odgovorio mu je gradonačelnik Tomašević kazavši kako su već povećali parkirališne kapacitete oko Jaruna te najavio dodatna povećanja.

– Radi se o tri lokacije, a to su Petrovaradinska, Ulica Hrvatskog Sokola te Ulici Hrgovići o čemu bi još trebali raspraviti s predstavnicima GČ Trešnjavka-jug – istaknuo je.

Pitanja zastupnika bila su vezana i uz stipendije te probleme povezane uz gospodarenje otpadom, a zastupnik Mario Župan skrenuo je pažnju i na Jakuševec.

– Oko Jakuševca danas ni slova. Građane zanima što je s tim odlagalište, što se zapravo ondje dogodilo te kada će se ondje početi odlagati otpad. U međuvremenu ste izdali dozvolu za odlaganje biootpada na postrojenju Zrinjevca na Čretu. Građani nas zovu da dolazi sve, minusi su i nemoguće smrdi. Izdali ste građevinsku dozvolu na deset godina i imamo saznanja da ne dolazi obrađeni biootpad nego i plave vrećice, crne, žute – naglasio je Župan (HDZ) te priložio i video dokaz.

Tomašević je potom podsjetio kako je drugi odron koji se na Jakuševcu dogodio početkom prosinca, prekrio dio kompostane otvorenog tipa.

– Tada smo izvjestili da smo pokrenuli hitni postupak ugovaranja zbrinjavanja biootpada s privatnim trvtkama, a manji dio otpada, kao što sam javno i govorio, je odvezen na kompostanu Čret. U međuvremenu je sklopljen ugovor s privatnim oporabiteljem i u tijeku je micanje biootpada s kompostane Čret koje će se završiti kroz nekoliko. Ako je došlo do neugodnih mirisa, to će se riješiti kroz nekoliko dana – odgovorio je Tomašević.