U Zagrebu se osjetio potres: Bilo je kratko, ali dosta jako

Prema podacima EMSC-a, Zagreb je pogodio potres 3,7 po Richteru. Epicentar potresa bio je 29 kilometara sjeveroistočno od Zagreba, nedaleko od Marije Bistrice na dubini od 10 kilometara.

"U 8 sati i 53 minute, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su potres umjerene jačine s epicentrom kod Marije Bistrice, dvadesetak kilometara sjeveroistočno od Zagreba. Magnituda potresa iznosila je 3.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V (četiri do pet) stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice. Potres se osjetio u Zagrebu i okolici", izvijestili su iz Seizmološke službe.

– Osjetio se lagano – svjedočio je Zabočanin. – Kratko, ali dosta jako – javio je svjedok iz Gornje Stubice. – Osjetili smo dobar potres u Remetama – Maksimir. Bome je dobro zatreslo – javio nam je čitatelj.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Gad Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/iKq4mvf1ed